Президент Конго прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Новости».
Ожидается, что в рамках визита Дени Сассу-Нгессо проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Это уже седьмой визит главы Конго в страну.
Предыдущий визит Сассу-Нгессо состоялся в июне 2024 года, когда он принял участие в переговорах с Владимиром Путиным. До этого конголезский лидер посещал Россию и СССР, занимая различные государственные должности, включая пост министра обороны Народной Республики Конго, а также президента НРК. Среди посещений были и визиты во времена руководства СССР Леонидом Брежневым.
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