Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.

По случаю празднования 9 Мая запланировали визиты в Москву председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

Рената Валеева