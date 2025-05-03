Бизнес-обзор: новые шефы ПТУ и «Клиники Нуриевых»
Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 59-я
В последние дни апреля в Казани сменилось руководство нескольких крупных компаний. Ильяс Нуриев, основатель «Клиники Нуриевых», передал бразды правления компанией своему старшему сыну и главврачу медучреждения. Новый директор и в «Первом транспортном управлении», связанном со строительной компанией ПСУ (подконтрольна госхолдингу «Связьинвестнефтехим»). В то же время руководитель фирмы «Дугалак Казань» от крупнейшего поставщика полиэфиров в стране стал акционером компании. Подробнее об этих и других новостях деловой жизни республики — в еженедельном обзоре «Реального времени».
Основатель «Клиники Нуриевых» передал руль сыну
Собственники медучреждения — известные татарстанские врачи— репродуктологи братья Нуриевы еще два года назад анонсировали планы передать управление бизнесом новому поколению семьи. Так, старший сын основателя компании Ильяса Нуриева — Нияз в 2023-м стал главврачом «Клиники Нуриевых», а с этого понедельника сменил отца на посту директора. Младший сын Булат Нуриев работает медицинским директором, сын второго брата Наиля Нуриева — Саид трудится урологом в клинике.
Новый шеф, главврач Нияз Нуриев — репродуктолог, гинеколог-хирург, его также называют специалистом по интимной пластике и основоположником этого направления в клинике. Образование получил в КГМУ им. С.В. Курашова по специальности «Лечебное дело», интернатуру прошел в том же вузе по специальности «Акушерство и гинекология».
Казанская клиника репродуктивного здоровья, основанная Ильясом Нуриевым, на рынке 22 года. Врач открыл частную медицинскую практику в 1987-м, параллельно работая единственным урологом в Приволжском районе города. Позже к нему присоединился брат Наиль Нуриев. Когда в 2003-м они открыли свою первую клинику, поначалу в ней работали только урологи и гинекологи, а к лечению бесплодия перешли на следующем этапе. Сегодня у клиники есть филиалы в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах. По данным компании, ее врачи помогли родиться 8 тысячам детей.
Выручка клиники в прошлом году составила 942,3 млн, чистая прибыль — 103,9 млн. Она по-прежнему принадлежит ее основателю Ильясу (51%) и его брату Наилю (49%) Нуриевым. Что касается Нияза Нуриева, он владеет (49%) на пару с отцом (51%) казанской медицинской компанией «Ренхет».
Новый владелец ПТУ сменил директора
С момента основания в 2010-м и все последующие годы бессменным руководителем казанской компании «Первое транспортное управление» был Рамиль Кадыров. Экс-совладелец СТУ («Строительное транспортное управление») и бывший член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим», он руководил предприятием 15 лет, пока не передал бразды правления Артуру Айнутдинову.
Новый шеф возглавил компанию 28 февраля, ранее он был руководителем и совладельцем около десятка казанских фирм, занятых преимущественно в сфере строительства. Большинство из них на сегодня ликвидированы. ПТУ специализируется на грузоперевозках и предлагает в аренду спецавтотехнику. Кроме того, реализует песок и щебень, занимается строительством дорог.
Само ПТУ в прошлом было на балансе Минземимущества РТ, но с 2023 года принадлежит СТУ Артема Хачиянца. Этот бизнесмен также руководит фирмой «Волжские просторы», подконтрольной СИНХу через «Первое строительное управление». ПСУ занимается строительством и реставрацией зданий, на его счету — обновление Дома Марджани, Госмузея ИЗО РТ, парка Усадьбы Сандецкого и другие проекты. Управление базируется по тому же адресу, что ПТУ, в Троицком лесу, его выручка в прошлом году составила 10,9 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 19 миллионов.
Оборот «Первого транспортного управления» за тот же период составил 856,9 млн, чистая прибыль — 222,9 млн рублей. Уставный капитал — 63,5 млн, численность сотрудников — 33 человека.
Директор ООО «Дугалак Казань» получил долю в компании
Перемены произошли и в руководстве казанской «дочки» компании «Дугалак» — крупнейшего российского производителя полиэфиров с иностранным капиталом. Но это не кадровая ротация, директор фирмы Кирилл Лебедев сохранил свой пост, просто вошел в состав акционеров.
После 10 лет управления ООО «Дугалак Казань» ему достались 9% акций компании. Соответственно, уменьшились доли двух других собственников: у Олеси Борисовой — до 63,7% (через ООО «Адастра»), Дениса Лобова — до 27,3%. Лебедеву также принадлежит половина сабинской компании «ВНВ Системы» по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
«Дугалак» был создан в 1999 году со 100%-ным иностранным капиталом. Это первая иностранная компания, которая выпускает полиэфирные смолы и полуфабрикатные лаки в России. Имеет два завода — в Ярославле и в городе Шабац (Республика Сербия). Бенефициаром ярославской компании «Дугалак» выступает сербский бизнесмен Зоран Павлович. Выручка общества в прошлом году составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 231 миллион.
Казанская «дочка» компании специализируется на оптовой и розничной продаже полиэфирных и эпоксидных смол, стеклотканей, стекломатов, инструментов для ремонта и изготовления изделий из стеклопластика. В том году компания показала выручку в 141,8 млн, чистая прибыль составила чуть более 9 млн рублей.
Рекорд ФНС, личные фонды бизнеса и возвращение грузооборота в Агрыз
На неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса, в частности о рекорде Федеральной налоговой службы в деле взыскания налогов с банкротящихся предприятий страны. В 2024 году в бюджет по этой статье поступило свыше 252 млрд рублей, что на 26,5% превысило предыдущие показатели. Татарстанские налоговики в 2024-м вдвое реже инициировали банкротство компаний, нежели годом ранее. Со многими предприятиями договорились о погашении недоимки без суда.
В республике обсудили возможность сосредоточить миллиардные грузопотоки Закамья в Агрызе. «Железнодорожная станция Круглое Поле «задыхается» от переизбытка грузов, поступающих с промышленной зоны Закамья. «Аммоний» строит вторую очередь, а ТАНЕКО вынуждено отправлять фуры по автодорогам. При этом ж/д станция Агрыз стоит недозагруженной», — объяснял на проекте «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ глава общественного совета и ветеран РЖД Александр Лапшин необходимость изменения грузовых потоков. Местные власти предлагают построить логохаб в селе Иж-Бобья, откуда можно отправить продукцию и на Дальний Восток, и в порты Балтики, и в Москву.
У татарстанского бизнеса растет интерес к новому инструменту управления активами — личным фондам. Татарстанские предприниматели, как выяснило наше издание, на сегодня создали восемь личных фондов. Кроме собственника «КАН Авто» Александра Колесова, этой возможностью воспользовались владельцы крупного бизнеса — нефтяники, дорожники, металлурги, айтишники и финансисты.
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