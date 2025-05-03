Бизнес-обзор: новые шефы ПТУ и «Клиники Нуриевых»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 59-я

Фото: Реальное время

В последние дни апреля в Казани сменилось руководство нескольких крупных компаний. Ильяс Нуриев, основатель «Клиники Нуриевых», передал бразды правления компанией своему старшему сыну и главврачу медучреждения. Новый директор и в «Первом транспортном управлении», связанном со строительной компанией ПСУ (подконтрольна госхолдингу «Связьинвестнефтехим»). В то же время руководитель фирмы «Дугалак Казань» от крупнейшего поставщика полиэфиров в стране стал акционером компании. Подробнее об этих и других новостях деловой жизни республики — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Основатель «Клиники Нуриевых» передал руль сыну

Собственники медучреждения — известные татарстанские врачи— репродуктологи братья Нуриевы еще два года назад анонсировали планы передать управление бизнесом новому поколению семьи. Так, старший сын основателя компании Ильяса Нуриева — Нияз в 2023-м стал главврачом «Клиники Нуриевых», а с этого понедельника сменил отца на посту директора. Младший сын Булат Нуриев работает медицинским директором, сын второго брата Наиля Нуриева — Саид трудится урологом в клинике.

Новый шеф, главврач Нияз Нуриев — репродуктолог, гинеколог-хирург, его также называют специалистом по интимной пластике и основоположником этого направления в клинике. Образование получил в КГМУ им. С.В. Курашова по специальности «Лечебное дело», интернатуру прошел в том же вузе по специальности «Акушерство и гинекология».

Старший сын основателя компании Ильяса Нуриева — Нияз Нуриев в 2023-м стал главврачом «Клиники Нуриевых», а с этого понедельника сменил отца на посту директора. скриншот realnoevremya.ru аккаунта клиники Вконтакте

Казанская клиника репродуктивного здоровья, основанная Ильясом Нуриевым, на рынке 22 года. Врач открыл частную медицинскую практику в 1987-м, параллельно работая единственным урологом в Приволжском районе города. Позже к нему присоединился брат Наиль Нуриев. Когда в 2003-м они открыли свою первую клинику, поначалу в ней работали только урологи и гинекологи, а к лечению бесплодия перешли на следующем этапе. Сегодня у клиники есть филиалы в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах. По данным компании, ее врачи помогли родиться 8 тысячам детей.

Выручка клиники в прошлом году составила 942,3 млн, чистая прибыль — 103,9 млн. Она по-прежнему принадлежит ее основателю Ильясу (51%) и его брату Наилю (49%) Нуриевым. Что касается Нияза Нуриева, он владеет (49%) на пару с отцом (51%) казанской медицинской компанией «Ренхет».

Новый владелец ПТУ сменил директора

С момента основания в 2010-м и все последующие годы бессменным руководителем казанской компании «Первое транспортное управление» был Рамиль Кадыров. Экс-совладелец СТУ («Строительное транспортное управление») и бывший член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим», он руководил предприятием 15 лет, пока не передал бразды правления Артуру Айнутдинову.

Бывший член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим», Рамиль Кадыров руководил ПТУ 15 лет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый шеф возглавил компанию 28 февраля, ранее он был руководителем и совладельцем около десятка казанских фирм, занятых преимущественно в сфере строительства. Большинство из них на сегодня ликвидированы. ПТУ специализируется на грузоперевозках и предлагает в аренду спецавтотехнику. Кроме того, реализует песок и щебень, занимается строительством дорог.

Само ПТУ в прошлом было на балансе Минземимущества РТ, но с 2023 года принадлежит СТУ Артема Хачиянца. Этот бизнесмен также руководит фирмой «Волжские просторы», подконтрольной СИНХу через «Первое строительное управление». ПСУ занимается строительством и реставрацией зданий, на его счету — обновление Дома Марджани, Госмузея ИЗО РТ, парка Усадьбы Сандецкого и другие проекты. Управление базируется по тому же адресу, что ПТУ, в Троицком лесу, его выручка в прошлом году составила 10,9 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 19 миллионов.

Оборот «Первого транспортного управления» за тот же период составил 856,9 млн, чистая прибыль — 222,9 млн рублей. Уставный капитал — 63,5 млн, численность сотрудников — 33 человека.

ПТУ специализируется на грузоперевозках и предлагает в аренду спецавтотехнику. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Директор ООО «Дугалак Казань» получил долю в компании

Перемены произошли и в руководстве казанской «дочки» компании «Дугалак» — крупнейшего российского производителя полиэфиров с иностранным капиталом. Но это не кадровая ротация, директор фирмы Кирилл Лебедев сохранил свой пост, просто вошел в состав акционеров.

После 10 лет управления ООО «Дугалак Казань» ему достались 9% акций компании. Соответственно, уменьшились доли двух других собственников: у Олеси Борисовой — до 63,7% (через ООО «Адастра»), Дениса Лобова — до 27,3%. Лебедеву также принадлежит половина сабинской компании «ВНВ Системы» по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

«Дугалак» был создан в 1999 году со 100%-ным иностранным капиталом. Это первая иностранная компания, которая выпускает полиэфирные смолы и полуфабрикатные лаки в России. Имеет два завода — в Ярославле и в городе Шабац (Республика Сербия). Бенефициаром ярославской компании «Дугалак» выступает сербский бизнесмен Зоран Павлович. Выручка общества в прошлом году составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 231 миллион.

«Дугалак» — первый иностранный производитель полиэфиров в России, имеет два завода, один из которых работает в Ярославле. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps/Алексей Анатольевич

Казанская «дочка» компании специализируется на оптовой и розничной продаже полиэфирных и эпоксидных смол, стеклотканей, стекломатов, инструментов для ремонта и изготовления изделий из стеклопластика. В том году компания показала выручку в 141,8 млн, чистая прибыль составила чуть более 9 млн рублей.

Рекорд ФНС, личные фонды бизнеса и возвращение грузооборота в Агрыз

На неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса, в частности о рекорде Федеральной налоговой службы в деле взыскания налогов с банкротящихся предприятий страны. В 2024 году в бюджет по этой статье поступило свыше 252 млрд рублей, что на 26,5% превысило предыдущие показатели. Татарстанские налоговики в 2024-м вдвое реже инициировали банкротство компаний, нежели годом ранее. Со многими предприятиями договорились о погашении недоимки без суда.

В республике обсудили возможность сосредоточить миллиардные грузопотоки Закамья в Агрызе. «Железнодорожная станция Круглое Поле «задыхается» от переизбытка грузов, поступающих с промышленной зоны Закамья. «Аммоний» строит вторую очередь, а ТАНЕКО вынуждено отправлять фуры по автодорогам. При этом ж/д станция Агрыз стоит недозагруженной», — объяснял на проекте «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ глава общественного совета и ветеран РЖД Александр Лапшин необходимость изменения грузовых потоков. Местные власти предлагают построить логохаб в селе Иж-Бобья, откуда можно отправить продукцию и на Дальний Восток, и в порты Балтики, и в Москву.

У татарстанского бизнеса растет интерес к новому инструменту управления активами — личным фондам. Татарстанские предприниматели, как выяснило наше издание, на сегодня создали восемь личных фондов. Кроме собственника «КАН Авто» Александра Колесова, этой возможностью воспользовались владельцы крупного бизнеса — нефтяники, дорожники, металлурги, айтишники и финансисты.