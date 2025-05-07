Минниханов оценил благоустройство двора и возложил цветы к стеле «Их именами названы улицы Казани»

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Приволжский район Казани, где ознакомился с результатами благоустройства дворовой территории, проведенного в рамках республиканской программы «Наш двор». Кроме того, он возложил цветы к стеле «Их именами названы улицы Казани» и пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Благоустроенное пространство объединяет дворы четырех многоквартирных домов по улицам Ипподромной, Качалова и Спартаковской. Здесь появились новые пешеходные дорожки, площадка для детей, включая детей с ОВЗ, и новое уличное освещение. Это первая придомовая площадка, полностью благоустроенная в Казани в 2025 году.



До благоустройства значительная часть территории была занята гаражами, стихийной парковкой, зарослями кустарников и аварийными деревьями.



Вместе с депутатом Госдумы Иреком Богуславским, мэром Казани и другими официальными лицами раис Татарстана возложил цветы к стеле «Их именами названы улицы Казани» — «Аларның исемнәре белән Казан шәһәре урамнары аталган», «Казань — город трудовой доблести» — «Казан — хезмәт батырлыгы шәһәре», расположенной на ул. Ипподромной.



Рената Валеева