Эстония запретила полеты в Москву на празднование Дня Победы через свое воздушное пространство

Фото: Максим Платонов

Эстония запретила использование своего воздушного пространства для перелетов в Москву с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает RT.

— Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия, — подчеркнул Цахкна.

Латвийские власти запретили президенту Сербии Александру Вучичу пролет через свою территорию в Россию, мотивировав это «политической чувствительностью и целью полета», как сообщает портал «Вечерне новости». Ранее сообщалось, что Литва также отказала Вучичу в разрешении на пролет над своей территорией из-за «технической и дипломатической чувствительности».

Рената Валеева