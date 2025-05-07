Эстония запретила полеты в Москву на празднование Дня Победы через свое воздушное пространство
Эстония запретила использование своего воздушного пространства для перелетов в Москву с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает RT.
— Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия, — подчеркнул Цахкна.
Латвийские власти запретили президенту Сербии Александру Вучичу пролет через свою территорию в Россию, мотивировав это «политической чувствительностью и целью полета», как сообщает портал «Вечерне новости». Ранее сообщалось, что Литва также отказала Вучичу в разрешении на пролет над своей территорией из-за «технической и дипломатической чувствительности».
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