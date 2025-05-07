У стен Казанского кремля расцвела «80-я годовщина Победы»

У стен Казанского кремля появилась впечатляющая цветочная композиция, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для создания надписи из цветов было использовано более 13 тысяч растений, сообщили в мэрии города.

Цветочный ковер из красной бегонии украсил склоны у Казанского кремля, напротив площади Тысячелетия, где пройдет основное празднование Дня Победы.

Для создания композиции использовали 13 824 бегонии, высаженные в сложной конфигурации на склоне, приподнятом на 25 см с помощью металлических бортов. Цветочный ковер состоит из 19 отдельных форм. Георгиевские ленты дополняют масштабную инсталляцию.



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Рената Валеева