Инвесторам не хватило машин: инфраструктура ЭЗС росла быстрее, чем рынок электрокаров

Кто виноват в низкой загрузке зарядных станций?

Фото: Реальное время

Владельцы электромобилей привыкли жаловаться на отсутствие инфраструктуры для развития своего вида транспорта. Но сегодня ситуация кардинально изменилась — теперь уже собственники зарядных станций переживают об их низкой загрузке и росте сроков окупаемости. Россия сделала большой шаг в сторону развития электромобильности: только в Татарстане количество электрокаров с 2018 года выросло в 31 раз, а гибридов — в 4, подсчитали эксперты. Однако электрокаров все равно недостаточно — построенные зарядные станции простаивают. Изменит ли ситуацию выход на рынок «Атома», сколько сегодня в Татарстане операторов ЭЗС и где жители республики заряжают свои машины — в материале аналитической службы «Реального времени».

Татарстан — в пятерке регионов по количеству ЭЗС

В рамках сессии «Будущее электромобильности в России: казнить нельзя зарядить», прошедшей в Санкт-Петербурге в апреле, генеральный директор компании IT Charge Дмитрий Матвиевский сравнил Татарстан с Китаем по уровню развития зарядной инфраструктуры и по соотношению количества зарядных станций и электромобилей в регионе.

По данным сервиса 2Сhargers, в Татарстане сегодня насчитывается 294 ЭЗС. Республика входит в пятерку регионов России по количеству зарядных станций, уступая только Московской области, Москве, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. Львиная доля ЭЗС (более 2 тысяч штук) сегодня приходится на столицу и Московскую область. Татарстану до таких масштабов еще есть куда расти. Сегодня в республике работают 12 операторов ЭЗС. Крупнейший игрок рынка — местная «Сетевая компания», которая установила более 150 станций и не планирует на этом останавливаться. Также на татарстанском рынке присутствуют компании NonStop, Punkt E, Touch, Electrify, Elecctro.Car, UnitCharge, «РусГидро», Volt, Sitronics, ITCharge, YouCharge. У ряда из них пока по 1–3 станции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С одной стороны, такое многообразие операторов и количество станций — это прекрасный повод пересесть на электромобиль, с другой — операторы электрозарядных станций в России бьют тревогу: они обеспокоены низкой загрузкой ЭЗС из-за медленного роста парка электромобилей. Отраслевая ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) даже обратилась в Минэнерго с просьбой разрешить перемещать недозагруженные станции без возвращения субсидий.

Согласно аналитике 2Сhargers, загруженность инфраструктуры зарядных станций в среднем в России сегодня действительно невысокая: почти 12% — на платных станциях и 27% — на бесплатных. Рынок электромобилей в России растет не так динамично, как ожидалось. После резкого повышения утилизационного сбора продажи электромобилей в январе — феврале 2025 года, по данным «Автостата», упали на 63%, а реализация «гибридов» просела на 40%.

Кроме того, у большинства владельцев электромобилей (у более чем 59%), по опросам 2Сhargers, дома имеется точка зарядки электромобиля, и 35% опрошенных заряжают электромобиль дома каждый день, 29,7% делают это 1–2 раза в неделю, 20,2% — 3–4 раза в неделю.

В Татарстане количество электрокаров с 2018 года выросло более чем в 31 раз

— Часто задают вопрос: сколько же электромобилей и гибридов в Татарстане? Согласно официальным данным с сайта Госавтоинспекции Татарстана, по состоянию на конец 2024 года в республике зарегистрировано 1684 электрокаров и 6019 гибридов; в 2023 году было 1142 электро и 3654 гибрида; а в 2018 году — всего 54 электро и 1563 гибрида. Электромобилей стало в 31 раз больше с 2018 года и в 1,5 раза больше по сравнению с 2023-м. Гибридов за это время стало почти в 4 раза больше, — приводит цифры представитель АНО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт», организатор фестиваля «Электромобильность» Рустем Галимзянов.

Доля легковых автомобилей с возможностью использования электродвигателя в 2024 году — 0,6% от общего числа легковых авто.

У большинства владельцев электромобилей (более чем у 59%), по опросам 2Сhargers, дома имеется точка зарядки электромобиля. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продажи электромобилей в России в 2025 году действительно падают, это видно по автосалонам, признал Галимзянов. «Когда был бум в конце прошлого года, перед изменением правил игры по утильсбору и таможенным пошлинам, все пытались прыгнуть в последний вагон. Было выгодно покупать «электрички». Сейчас пошлины стали очень высокие, и спрос упал, — объясняет он. — Однако эксперты на последней выставке в Москве сошлись во мнении, что нашей стране нужен российский доступный электромобиль, которым вполне может стать «Атом», все сегодня делают ставки на него. Главное, чтобы его стоимость была доступная. Например, в Тайланде можно купить BYD Dolphin за 1,45 млн рублей. Если цена «Атома» будет в пределах хотя бы 3 млн рублей, это может полностью поменять всю картину на рынке электричек в России. Хотя пока шансов на это мало. Помочь могут разве что новые субсидии на приобретение электромобиля».

«Загрузка ЭЗС сейчас пока очень небольшая, — признал Рустем Галимзянов. — Но это в целом сразу была не коммерческая история, и «Сетевая компания» — молодцы, что инвестировали в такой проект. Только крупные игроки могут выделить такие инвестиции. Бизнес сам зарядки почти не ставил. Для них срок окупаемости был очень большой. Поэтому я всегда говорил, что инвестором строительства ЭЗС должен выступать крупный государственный игрок. Если вспомнить историю, то самые первые станции в Татарстане появились на АЗС «Татнефть».

«Расширение сети ЭЗС в Татарстане стало триггером для дальнейшего развития рынка электромобилей: людям стало не страшно купить себе машину, теперь потребитель видел, что инфраструктура создана, это доступно, и можно спокойно путешествовать», — объясняет эксперт. В дальнейшем каждый владелец электрокара уже сам принимает решение, где его заряжать — на публичной платной станции, дома или у офиса, где сегодня можно разместить собственную зарядную станцию. «Сейчас вопрос упрощения процедуры установки станций на территории жилых комплексов стал проблемой номер один среди всех узких мест в отрасли. И как раз АНО «Рестарт» готовы оказать консультации и содействие в решении», — говорит Галимзянов.



В дальнейшем каждый владелец электрокара уже сам принимает решение, где его заряжать — на публичной платной станции, дома или у офиса. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Спрос на услуги по зарядке электромобилей с каждым годом увеличивается

В последние три года АО «Сетевая компания» активно развивала свою сеть электрических зарядных станций в населенных пунктах и на трассах, в том числе федерального значения — М-7 и М-12. По словам начальника отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая Компания» Наиля Салахутдинова, спрос на услуги по зарядке электромобилей с каждым годом увеличивается, так как растет количество электромобилей. В этом году планируется установить еще 40 ЭЗС.

В России принята концепция развития электротранспорта до 2030 года, которая предусматривает рост количества электрокаров и подразумевает расширение электрозарядной инфраструктуры по всей стране. По федеральной программе Правительство РФ субсидирует 60% от стоимости ЭЗС. «Сетевая компания» начала участие в этой программе еще на первом этапе. В рамках первого этапа в 2022 году Татарстан вошел в число пилотных регионов, где «Сетевая компания» установила 95 ЭЗС в городах и райцентрах. По данным на февраль, количество ЭЗС «Сетевой компании» увеличилось до 152.

«Люди на электромобилях хотят путешествовать и чувствовать безопасность перемещения. Поэтому в последние два года мы охватываем направления региональных автодорог и федеральных трасс: М-7, М-12, направления в сторону Оренбурга, Перми, Самары, Ульяновска, — говорит Салахутдинов. — Более того, установленные нами ЭЗС являются единственными электрозаправками на скоростной трассе Москва — Казань».

Люди на электромобилях хотят путешествовать и чувствовать безопасность перемещения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мировой рынок электромобилей продолжает расти

— Глобальный рынок электромобилей в 2025 году продолжает демонстрировать рост, несмотря на экономические и политические вызовы, которые на него активно влияют. По прогнозам, в 2025 году мировые продажи электромобилей и плагин-гибридов (PHEV) превысят 20 млн единиц, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля электромобилей в общем объеме продаж легковых автомобилей достигнет около 16,7%. Ведущими регионами, где наблюдается наибольший рост, остаются Китай, Европа и США, — прокомментировала генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Китай по-прежнему является мировым лидером по объемам продаж электромобилей. В 2024 году в стране было продано 11 млн электромобилей, что на 40% больше по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что в 2025 году продажи продолжат расти. Ведущие китайские производители, такие как BYD, активно расширяют свои экспортные программы, планируя поставить около 800 тысяч автомобилей в Европу и другие регионы. «Это подтверждает способность китайских брендов конкурировать с западными производителями, несмотря на политическую напряженность и высокие тарифы», — отмечает Акимова.

«Если цена «Атома» будет в пределах 3 млн рублей, это может полностью поменять картину на рынке электричек». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Европейский рынок электрифицированных авто сталкивается с рядом вызовов. В 2024 году было продано около 3 млн электромобилей, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом. В первом квартале 2025 года продажи в Европе выросли на 22%, достигнув 0,9 млн единиц. «Однако введение тарифов на китайские электромобили в Европейском Союзе привело к увеличению стоимости автомобилей на 35–45%, что затруднило конкуренцию для китайских производителей, таких как BYD и NIO», — говорит она.

В США рынок электромобилей сталкивается с политической неопределенностью. В 2024 году в стране было продано около 2,5 млн электромобилей, и ожидается, что в 2025 году продажи вырастут на 16%. «Однако политическая ситуация в стране, в том числе замораживание субсидий на электромобили в рамках политики Дональда Трампа и повышение тарифов на импорт, может замедлить развитие рынка», — прогнозирует она.

Одним из важнейших факторов, влияющих на этот рынок, стал рост популярности гибридных автомобилей. В 2024 году было продано 9 млн плагин-гибридных автомобилей, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом. В первом квартале 2025 года продажи PHEV продолжили расти, увеличившись на 29%. В некоторых странах Европы, таких как Швеция, гибридные автомобили составляют более 50% от общего объема продаж новых автомобилей. «Это подтверждает высокую востребованность гибридных автомобилей, особенно в регионах с развивающейся инфраструктурой зарядных станций», — отмечает Татьяна Акимова.

В России, согласно данным «Автомаркетолога», в марте 2025 года было продано 2945 новых авто с гибридным приводом, что на 61% меньше, чем годом ранее. Результат марта прошлого года был самым большим за отчетные 12 месяцев и сформировал высокую базу. «Продажи «чистых» электромобилей в тот же период упали на 77% и сократились с 2615 до 594 единиц. За первый квартал текущего года рынок новых гибридов упал год к году на 41% с 16 335 до 9663 единиц, а продажи электромобилей сократились на 69%, с 6146 до 1877 авто».