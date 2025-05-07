9 мая 1945 года: День Победы в Казани — каким он был

Фото: Реальное время

9 мая — день Великой Победы. Этот день навсегда вошел в историю как символ мужества, стойкости и героизма русского народа, победившего фашизм. 9 мая 1945 года стало окончанием самой разрушительной и кровопролитной войны в истории человечества и началом новой эпохи мира и надежды. Сегодня в очередной статье совместного с Банком «Аверс» цикла о вкладе Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне погрузимся в тот победный май. Как Татария, сыгравшая важную роль в достижении Победы, приняв десятки тысяч беженцев и мобилизовав всех своих жителей для помощи фронту, отмечала завершение этой кровавой войны — читайте в материале «Реального времени».

«Внимание! Говорит Москва!»

В 2 часа 10 мин. 9 мая 1945 года Юрий Левитан по радио зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем всенародного торжества — праздником Победы. Очевидцы вспоминают, что весть о Победе разнеслась по Казани с молниеносной быстротой. Дворы наполнились радостными людьми. Все поздравляли друг друга, плакали от счастья и обнимались.

Казань, ул.Баумана, 9 мая 1945 года. предоставлено Нацмузеем РТ

9 мая было объявлено нерабочим днем. С раннего утра в Казани начались митинги, собравшие множество людей. На заводе №22 мероприятие стартовало в четыре часа. В нем приняло участие более 13 тысяч человек. На заводе №16 на митинг собрались более 10 тысяч рабочих и инженеров. Работники предприятия отправили приветственное письмо Верховному главнокомандующему: «Мы с глубокой любовью обращаем свои взоры к тому, кто привел нас к этой победе, нашему полководцу, маршалу».

Стихийные митинги возникали то тут, то там. На площадях и главных улицах раздавались звуки оркестров, слышались баяны, люди танцевали прямо на улицах. Особенно многолюдно было на улице Баумана, где с балконов Дома печати разлетались листовки с последними сводками. Кинотеатры распахнули свои двери, в фойе играла музыка, а в буфетах угощали зрителей. В этот день в магазинах Казани продуктовые карточки обменивали на пряники и карамельки.

— День Победы помню очень хорошо. Вместе с мамой мы приехали 9 мая из своей деревни в церковь в Казань помолиться за моих братьев, возвращения которых с фронта очень ждали. Повсюду на улицах играла музыка. Все люди радовались, обнимались, целовались, пели и танцевали. Это был настоящий праздник! — вспоминает труженица тыла Ольга Федоровна Трифонова.

Площадь Свободы, Казань, 9 мая 1945 года. предоставлено Нацмузеем РТ

Тем временем над площадью Свободы летали два самолета Пе-2, которые опускались и снова взмывали в небо, разбрасывая над толпой листовки с надписью на татарском и русском языках: «С победой, товарищи!». В обычные дни здесь строили оперный театр пленные немецкие солдаты, но в этот день даже они получили выходной.

Среди толпы были фронтовики, вернувшиеся с ранениями, и солдаты только что из госпиталей. Их поднимали на руки, угощали спиртным, а военные стреляли в воздух в знак торжества.

На улицу вышел гастролировавший в Казани цирк Дурова. В нарядных костюмах, с оркестром, с дрессированными животными, они прошлись парадным маршем по центру города. Великий дрессировщик верхом на слоне кричал: «Да здравствует Победа!», а слон трубил, задрав хобот к небу. За ним следовал ученый верблюд, клоуны, обезьянки весело крутились на поводках.

Вечером, в 9 часов, диктор известил, что по радио выступит товарищ Сталин. Затаив дыхание, жители города слушали приветствие вождя. Завершился день праздничным салютом в парке Горького.

— Я помню: на улице толпа, все плачут и обнимаются. Абсолютно незнакомые люди подходили, обнимали, поздравляли с Победой. У нас такая радость была в этот день. Держать в себе это было невозможно, — делится воспоминаниями труженица тыла Нина Глазкова.

С раннего утра 9 мая 1945 года в Казани начались митинги. предоставлено Нацмузеем РТ

«Этот день мы приближали как могли»: героизм татарстанцев на поле боя

День Победы напоминает нам о высокой цене мира и важности памяти о тех, кто сражался и погиб за свободу Родины. Наши земляки приняли участие во всех ключевых битвах Великой Отечественной войны. В период с 1941 по 1945 год республика подготовила 700 тысяч человек по более чем 30 военным специальностям, включая летчиков, телефонистов, снайперов, пулеметчиков и радистов. Почти 350 тысяч из них, каждый второй, отдали свои жизни, защищая свободу и независимость страны.

Из воспоминаний ветерана войны Ивана Петровича Мурахтанова: «Я родился в Ульяновской области. Когда началась война, мне было 14 лет. Радио у нас не было, транспорта тоже. Верхом на лошади прискакал нарочный из военкомата. Так узнали, что началась война, а через пару дней уже провожали односельчан на фронт. Забрали отца и двух его братьев. Женщин по нарядам отправляли то лес валить, то копать окопы, строить железные дороги. Маму мы тоже практически не видели. На три семьи была одна бабушка. До войны жизнь начинала налаживаться в деревне. Трактора поступили, зимой обучали специалистов, чтобы могли на них работать. А летом этих людей забрали на фронт. Трактор есть, а работать некому. У нас в первый год почти весь урожай остался неубранный, потому что некому было убирать. Пришел голод. Тяжело вспоминать, через что нам пришлось пройти: керосина не было, мыла не было, хлеба даже не давали. В 1944 году призвали и меня, попал я в запасную стрелковую дивизию. Там впервые надел на ноги сапоги. До этого только лапти приходилось носить. Иногда видел людей в ботинках и думал: наверное, очень неудобно в них ходить. О Победе узнал там же, в запасном полку. Ночью разбудил дневальный, сказал, что война закончилась, Победа. Радости, конечно, много было. Нам дали по рюмке. Я вообще не пил, а за Победу выпил».

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Мурахтанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

225 уроженцев Татарстана удостоились звания Героя Советского Союза за свои выдающиеся подвиги на фронте.

Среди 2 457 полных кавалеров ордена Славы 50 человек являются выходцами из Татарстана. Среди них разведчики Даян Булатов и Рифкат Гайнуллин, артиллеристы Каюм Забаров и Николай Зотов, а также танкисты Рустам Хамитов и Павел Михеев. Тридцать два человека повторили подвиг Александра Матросова и Газинура Гафиатуллина, доказав доблесть и мужество.

В летопись Великой Отечественной навечно вписаны имена таких героев, как легендарный поэт-патриот Муса Джалиль, стойкий защитник Брестской крепости Петр Гаврилов, отважная летчица Магуба Сыртланова и неутомимый сапер Мутык Ахмадуллин.

Эти и многие другие имена ярко свидетельствуют о мужестве и подвиге татарстанцев в борьбе за свободу и независимость нашей страны.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Горшкова: «Родился я 28 августа 1927 года в деревне Сибирчи Апастовского района. Когда началась война, отца сразу забрали на фронт. Мне пришлось бросить школу, надо было кормить большую семью. Нас было пятеро ребятишек, а я старший сын. А в 1944 году на фронт призвали и меня. Сначала меня и других молодых ребят привезли на станцию Татищево Саратовской области, где определили в минометную роту. Тяжелые годы давали свое: я был некрепкого телосложения, весил 46 килограммов при росте 149 см. Представьте себе, со своим весом я даже не мог поднять ни плиту, ни ствол, ни раму миномета».

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Никифорович Горшков. из семейного архива Горшковых

Все для фронта! Все для Победы!

Самоотверженно татарстанцы приближали Победу и в тылу. Жители республики выделяли средства на помощь фронту, стремясь поддержать своих защитников в это тяжелое время. Общая сумма, внесенная в фонд обороны для вооружения Красной армии, составила 262 миллиона рублей. Личные сбережения татарстанцев пошли на строительство танковых колонн «Красная Татария», «Колхозник Татарии», авиадивизии «Совет Татарстаны», бронекатеров и бронепоездов. Например, железнодорожники Казанской железной дороги на собственные средства построили бронепоезда «Кызыл Татарстан», «Чапаев» и «Куйбышев», при этом их экипажи укомплектовывались рабочими из числа сотрудников.

Из воспоминаний Ольги Федоровны Трифоновой: «Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 лет. Жила я в селе Шушары Высокогорского района. В 1941 году я окончила 6-й класс. 22 июня от учительницы узнала, что на нашу страну напала гитлеровская Германия. Вскоре после этого меня вместе с другими школьниками отправили на строительство насыпной дороги вблизи озера Лебяжьего. До конца лета мы работали там: таскали на носилках землю и булыжники, копали канавы. Осенью пошли в школу, но проучились недолго. В ноябре 1941 года нам, подросткам, прислали «повестки» — нужно было ехать в лес на распиловку деревьев. Председатель колхоза сказал тогда: «Учиться будем после войны». Всю зиму мы пилили деревья. Летом 1942 года нас послали на сельхозработы в колхоз. Следующей осенью снова отправили в лес на распиловку, вернулись мы домой только в марте 1943 года. Я и еще четыре девушки вместе пришли в военкомат проситься на фронт. Военком слушать нас не захотел. Отругал и выгнал. Летом и осенью мы снова помогали колхозникам. В то время недалеко от нашей деревни начали разрабатывать месторождение торфа. Мы с подругой зимой пошли работать туда. Сначала расчищали территорию болота — выпиливали деревья, а потом начали копать огромную канаву для осушения болота. Кувалдами долбили мерзлую землю. Мороз был лютый, земля промерзла сантиметров на 80 в глубину.

Когда стало тепло, начали добывать торф. Я была резчицей. Мне приходилось лопатой доставить торф, стоя по колено в воде, которая зачастую была ледяной. Прорезиненные высокие бахилы, которые выдавали в качестве спецодежды, тут же промокали. Сапог не было, и мы надевали лапти. Нарезанный на «кирпичи» торф сушили, а затем его отправляли на казанский спиртзавод, где делали спирт для нужд фронта. Торф использовался в качестве топлива. На торфоразработках я трудилась до конца войны. Учиться в 7-й класс пошла только осенью 1945 года, в вечернюю школу».

Труженик тыла Ольга Федоровна Трифонова. из семейного архива Трифоновых

Также активно развивалось донорское движение, сбор теплых вещей и подарков для бойцов Красной армии.

Кроме того, в Татарстане было развернуто 70 госпиталей, где за весь период войны прошли курс лечения около 334 тысяч раненых и больных воинов. Из них 207 тысяч вернулись в строй.

Из воспоминаний Лидии Лукояновой: «Я была ребенком, когда началась война. Папу забрали на фронт. Людей работать на полях не хватало, начали привлекать детей. Надевать нечего, питались разной травой. Тяжелые воспоминания, даже сейчас плакать хочется. Но самое страшное для меня в детстве было — это раненые солдаты, которые приезжали с фронта. Без рук, без ног, искалеченные. Сколько нас осталось сиротами, сколько искалеченных людей. Я помню, после войны наш сосед вернулся живой и здоровый. Это было так удивительно для нас. Потому что мы привыкли получать похоронки и встречать раненых сельчан».

Лидия Андреевна Лукоянова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Казанская татарка приехала сюда с боями с Волги»

Тысячи подписей оставили на колоннах и стенах Рейхстага в мае 45-го воины-победители, среди которых были и наши земляки. Полный кавалер ордена Славы П.И. Малкин, родившийся в 1918 году в Татарии, оставил на стенах следующую запись: «Мы из тех, кто насмерть стоял у стен Сталинграда и штурмовал логово фашизма — Берлин». Этот эмоциональный запечатленный момент отражает не только личный подвиг Малкина, но и коллективный дух тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

Запись, сделанная Р.Ш. Насыровой из Казани, старшим врачом гвардейского полка, также ярко свидетельствует о героизме татар. Она написала: «Казанская татарка приехала сюда с боями с Волги».

Навсегда сохранится в сердцах татарстанцев память о тех тяжелых временах, когда на их плечах лежало бремя войны, а еще о том, как они с гордостью и достоинством приближали Победу. Каждый вклад — от работы на заводах до помощи фронту, от помощи беженцам до мужества на поле боя — стал неотъемлемой частью общей великой истории. А празднование 9 мая 1945 года в Казани стало символом непокоренности и силы духа людей, переживших самые трудные времена.

Труженик тыла Глазкова Нина Петровна. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из воспоминаний Нины Глазковой: «Мое детство было несладким еще до войны. Когда мне было 7 лет, мы, трое детей, осталась без мамы. В свои 13 лет я стала полной сиротой, умер и папа. Благо помогал колхоз. Так и жили. Потом началась война. Пришла разнарядка в деревню, чтобы направили трех девушек. Двое были постарше, их направили через военкомат на фронт, а меня на ФЗО. Так я оказалась в Казани, училась на токаря. После обучения направили на завод. Мы делали детали для оборудования пороховщиков. Работа, конечно, была тяжелая, целый день на ногах. Мы — молодые девушки и юноши 14—17 лет. Но никто никогда не жаловался, каждый знал, что наш труд приближает Победу. Нам давали хлеб по 700 г как основным рабочим. Кроме этого, у нас на заводе было подсобное хозяйство и столовая. Что-то там готовили, кормили нас. И это тогда была благодать. Я до сих пор за это благодарна. Хоть и мало, но еда у нас была».