Рустам Минниханов: «У тебя же родные оттуда. Чего молчишь?»

О чем просили раиса театральные деятели Татарстана

На этот раз Рустам Минниханов слушал исключительно театральных деятелей. Фото: Артем Дергунов

В День родного языка раис Татарстана Рустам Минниханов насыщенно провел несколько часов в новом здании театра Камала. Он послушал масштабный хор, ознакомился с тем, как журналы и студии развивают татарский, посетил дизайн-маркет, вручил премию Тукая. И встретился с татарской интеллигенцией — на этот раз театральной.

«Сейчас ничего не нужно»

Встреча проходила на третьем этаже нового здания театра. В отличие от прошлого года, когда в Присутственных местах участники выходили к раису с обращением, здесь развернули праздничный стол, на котором выделялись пирожные ресторана «Сайяр». Кажется, к еде притронулся только лишь сам Минниханов.

Сначала глава республики послушал огромный сборный хор. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На встречу приехали представители крупнейших республиканских театров. Интересно, что слово не взял глава Атнинского театра Рамиль Фазлиев. А главный режиссер Тинчуринского Туфан Имамутдинов говорил не о театре, а творческом объединении «Алиф». Но сначала его коллега, хореограф Нурбек Батулла, рассказал о проекте «Аркадаш», а точнее, о его первом фестивале «Караш» на юго-востоке Татарстана, в ходе которого были подготовлены пять документальных спектаклей, а скульптор Альфиз Сабиров изготовил деревянный образ Тулпара.

— Я бы сказал, что он может быть наследником Баки Урманче, — отметил Батулла и сказал, что сейчас готовится фестиваль «Аваздаш»: Имамутдинов с композиторм Эльмиром Низамовым делают хоровую оперу о Баки Урманче, сам Нурбек с Марселем и Марией Нуриевой готовят танцевальный перформанс, а поэт Йолдыз Миннуллина готовит спектакль, основанный на языке.

Нурбек Батулла и Туфан Имамутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы вышли с предложением к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому открыть в Альметьевске резиденцию ГИТИСа, — добавил Имамутдинов. — Мы написали письмо Наилю Ульфатовичу (гендиректору «Татнефти», — прим. ред.). — Ректор в течение двух месяцев будет в Альметьевске. Возникнет новая площадка. У нас семь режиссеров учится по целевой программе, еще троих мы готовим. Должно быть такое место. Есть такое явление как децентрализация, оно нам нужно...

— Когда он к нам приедет? — переспросил Минниханов.

— В течение двух месяцев. Мы письмо направили в «Татнефть».

— Вы знаете, есть такой город Авиньон, — добавил министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Там проходит самый большой в мире театральный фестиваль. Мы подумали, что такие события должны быть и в небольших городах.

— Я поддерживаю, что от нас нужно? — начал уточнять Минниханов.

— Сейчас ничего не нужно, — быстро ответил Имамутдинов.

— Видимо, чтобы Наиль Ульфатович ваше письмо внимательно прочитал, — распознал мысли режиссера раис.

Фарида Исмагилова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я буду первым, кто скажет — нужен бюджет»

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова позвала главу республики на иммерсивный спектакль «Йорт», который разворачивается во множестве локаций ее здания.

— Сейчас на него приезжают из соседних районов, даже из Казани. Я хотела Вас пригласить, если у вас получится.

— Вы же вечером поставите… — начал Минниханов.

— У нас в час и в шесть.

— А когда у нас совещание акционеров в Альметьевске, Асгат, — обратился раис к руководителю аппарата Сафарову, — может, после совещания — шалт! — пойдем в театр?

— У нас немного людей войдет… — засомневалась Исмагилова.

— Мы только сами приедем.

Исмагилова также обратилась с просьбой, чтобы в Казани чаще показывали премьеры других республиканских театров. Главный режиссер Камаловского Фарид Бикчентаев возразил — гастроли происходят постоянно, мол, только что вот играли нижнекамцы. Но Минниханов согласился с Исмагиловой — здание необходимо постоянно наполнять событиями:

— Раз я сегодня здесь, вы уже заполнили. Я в другой день зайду!

Нияз Игламов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава Общественного совета при Минкульте РТ Нияз Игламов рассказал об изменениях в фестивале молодой режиссуры «Ремесло». Поскольку он сидел с бритым наголо Батуллой, раис предложил им поменяться, чтобы Игламову было проще дотянуться до микрофона и пошутил, что они выглядят, как «ожидание» и «реальность».

— Мы с директором Кариевского театра Ильнуром Гайниевым придумали новую концепцию, — сказал Игламов, — она потребует дополнительных расходов. Мы больше уделяем внимания образовательной программе, приглашаем лучших режисеров и представителей других направлений.

— Так что надо? — уточнил Минниханов.

— Я буду первым, кто скажет — нужен бюджет, — ответил Игламов, и раис направил его в комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов РТ, курируемую Маратом Ахметовым.

Гузель Сибгатуллина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Может случиться культурный шок»

— То, что нравится Минниханову и Ахметову, может не понравиться детям, — добавил при этом Минниханов. — Надо смотреть с их точки зрения, что им надо. Это может быть нам совсем непонятно.

Наибольшее время на короткой встрече, которая на самом деле заняла около 40 минут, было посвящено детской театральной студии «Апуш». Ее куратор Гузель Сибгатуллина пригласила главу республики на спектакль «Тыз-быз» 28 мая — ее играют малыши из школы-студии «Апуш.Нәниләр»: «Дети были бы очень счастливы».

— Я тоже был бы счастлив, — ответил Минниханов. — Но пока как-то нужно попасть в Альметьевск! Может случиться культурный шок, если в одну неделю попаду на два спектакля. Найдем способ.

Гузель Сагитова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Замруководителя исполкома Гузель Сагитова указала, что опыт «Апуша» хочется распространить и на другие города. А начать можно с летнего лагеря в Атне на 150 детей.

— В этом году, в августе, студия «Апуш» планирует проведение фестиваля «Күзлек», приуроченного к 90-летию Туфана Миннуллина, подготовку к нему мы хотели провести в формате летнего лагеря в Атнинском районе. Дети из театральных студий близлежащих районов с нашими педагогами подготовили бы эскизы по пьесам драматурга. Атнинский, Арский... — начала она перечислять районы.

— И Сабинский, — добавил Минниханов и обратился к Батулле: — У тебя же родные оттуда. Чего молчишь?

— За Сабинский есть кому сказать, — среагировал хореограф. — Да, и Сабинский!

В «Апуш» даже русские дети через несколько лет занятий отлично говорят по-татарски, отметила Сагитова. А Сибгатуллина посетовала, что сейчас малыши занимаются в 27-й гимназии. Но мечта — здание.

Фарид Бикчентаев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Для старших «Апушей» есть место, — пояснила Сагитова, — а с малышами много вопросов по безопасности, родители их должны ждать.

Фарид Бикчантаев тут же предложил здание Дома Актера. Сам же главный режиссер Камаловского рассказал о том, что набирают группу для ГИТИСа:

— Консультация началась, дети приходят. Но есть одна опасность — мы их соберем, а осенью их призовут в армию. Мы обращались в министерство, не знаем механизма, можно ли решить вопрос с альтернативной службой. Может, нас внесут в реестр...

— Решим вопрос, есть варианты, — начал Минниханов. — Я понял вас.

Также Бикчентаев предложил отпраздновать в 2028 году на федеральном уровне 150-летний юбилей Галиаскара Камала и переиздать его произведения.

— Избранные произведения? — уточнил глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла.

— Полностью, — ответил Бикчентаев.

— Но там разные есть...

— Но все равно уж.

Олег Киньзягулов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Видна конкуренция, отметил раис и указал, что надо собрать оргкомитет и начать работу заранее. Директор Камаловского театра Ильгиз Зайниев добавил, что в Казани нет и памятника драматургу.

Эту тему продолжил худрук Челнинского татарского театра Олег Киньзягулов, который посетовал, что в его городе статуй маловато.

— У нас есть только памятники Ильдара Ханова, они прекрасны, но памятников наших великих деятелей нет, — указал Киньзягулов и предложил в 2028 открыть и памятник Аязу Гилязову, имя которого и носит театр. Благо, площадь у здания уже есть.

Мансур Гилязов неоднократно выдвигался на премию Тукая. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Смета очень сильно завышена»

Завершал череду выступлений Мензелинск и режиссер Булат Бадриев. Он напомнил, что в городе проходит фестиваль бэби-театров, а чтобы его проводить, театру нужен ремонт.

— Вы большую сумму заявили, как на новый театр, — отрезал Минниханов. — Смета очень сильно завышена.

— И третье, — начал было Бадриев, но раис его прервал:

— Помнишь, сколько там? 400 миллионов? 174 тысячи на квадрат — это как на новое здание.

После чего поблагодарил присутствующих и отправился, после обеда, на награждение премии Тукая, которая проходила уже в главном зале театре. В этом году главную культурную награду республики получили шесть человек. Это дирижер Айрат Кашаев, хореограф Александр Полубенцев и артист Ильнур Гайфуллин — за постановку балета «Иакинф» на музыку Резеды Ахияровой и либретто Рената Хариса.



Нельзя не отметить, что все «национальные» постановки театра оперы и балеты стабильно премию получают. Ну а игравшийся даже в этот день спектакль Камаловского «Казанга Тукай кайткан» остался без награды.

Поэт Раниф Шарипов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зато после нескольких попыток лауреатом стал драматург Мансур Гилязов — уже не за киноработы, а за сборник пьес «Словарь любви». Стоя зал приветствовал поэта Ранифа Шарипова, бывшего сигнальщика на Северном флоте, страдающего от полиартрита. Он получил награду за книги «Җомга» («Пятница») и «Бөртек-бөртек яктылык» («Крупицы света»).

Наконец, впервые премию Тукая получил фотохудожник — Рифхат Якупов, один из организаторов и участников фотоклуба «Тасма» и театра имени Камала.

После рядом с театром начался праздник поэзии от Союза писателей РТ, который перетек в концертную акцию «Мин татарча сөйләшәм». При этом в здание выстроилась огромная очередь — через один из боковых входов зрители, прошедшие бесплатную регистрацию, стремились попасть на дизайн-маркет «Язгы Печән базары».



Министр культуры РТ Ирада Аюпова в своем телеграм-канале, выложив фото пробки в проходе, написала: «Дорогие друзья! Ждем ваших предложений по оптимизации трафика при проведении мероприятий в Камаловском театре. Нужны безопасность и отсутствие очередей. Делитесь опытом! За лучшее предложение — приз: два билета в театр». Зрители предложили немало: и таймслоты при онлайн-регистрации, и грамотное размещение активностей, и скамейки для детей. Очевидно, что новое здание будет продолжать работать на крупных событиях и проблемы будут возникать, и решать их лучше заранее.