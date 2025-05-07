В Астане дрон потребовал от жительницы закрыть окно во время парада Победы
В Астане беспилотник подлетел к 20-му этажу жилого дома и попросил жительницу закрыть окно во время проведения парада Победы. Соответствующее видео появилось в социальных сетях 7 мая.
На кадрах видно, как дрон подлетает к окну многоэтажки и воспроизводит записанное голосовое сообщение: «Просим вас закрыть окно и отойти от него в целях вашей безопасности».
Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях.
Правительство Казахстана пока никак не прокомментировало использование дрона для обеспечения безопасности во время парада.
Парад Победы в Астане прошел 7 мая впервые за восемь лет. В нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Казахстана и было задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов и вертолетов военной авиации.
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