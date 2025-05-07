Путин отметил рост товарооборота с Монголией на встрече с президентом Хурэлсухом в Москве

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Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В ходе встречи российский лидер подчеркнул значительный рост товарооборота между двумя странами: по итогам 2024 года он увеличился на 17,5%, а за первые два месяца текущего года — еще на 25%.

— Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям очень чувствительным и важным для Монголии, в том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере, — заявил Путин, назвав Монголию важным торговым партнером России.

Президент России также отметил, что отношения с Монголией являются одним из приоритетов внешней политики России, и указал на налаженное сотрудничество в области обороны и безопасности, межпарламентские связи, а также развитие отношений в сферах культуры и образования.

Напомним, Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч, а также несколько бесед «на ногах».



Рената Валеева