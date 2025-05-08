День Победы в Казани: как пройдут главные торжества и где смотреть салют

Полная программа мероприятий по празднованию 80-летия Победы

Фото: Реальное время

Казань с большим размахом празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: в городе к великой дате приурочили порядка 2 тысяч мероприятий. Главные торжества пройдут в центре города — это парад легендарной военной исторической техники, первое после двухлетнего перерыва шествие «Бессмертный полк» и, конечно, большой праздничный концерт у стен Кремля. Свои программы подготовили все районы, на многих площадках казанцев ждут различные тематические события — митинги, вокальные флешмобы, концерты в парках и скверах, акции «Свеча памяти», «Парад у дома ветерана», исторические фотовыставки, показы военных фильмов и многое другое. «Реальное время» приводит подробную программу празднования Дня Победы.

Парад Победы и концерт

9 мая в 10:00 на площади Тысячелетия под стенами Казанского кремля состоится парад войск Казанского гарнизона. Торжественным строем пройдут 32 расчета, а вместе с военнослужащими маршировать будут курсанты, кадеты, ветераны боевых действий, юнармейцы и суворовцы — всего чеканить шаг будут 2 тысячи человек. Танк Т-34 «Колхозник Татарстана» проедет во главе механизированной колонны. Кроме того, в параде примут участие современные танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и другая военная техника.

Реальное время / realnoevremya.ru

Здесь же, на площади Тысячелетия, пройдет праздничный концерт, где выступит сводный хор из 1 тысячи солистов и хореографический коллектив из 1,4 тысячи человек. Казанцы и гости столицы смогут наблюдать за парадом с площадки у стен Кремля, на газон можно будет пройти со стороны станции метро «Кремлевская» и по ул. Батурина.

Реальное время / realnoevremya.ru

Здесь же гости смогут посетить выставку достижений предприятий Казани (она будет работать до 11 мая), где представят 30 образцов техники промышленного и аграрного комплекса ― от вертолета «Ансат» до образцов сельхозтехники «МТЗ Татарстан». На площади также будут работать музей стрелкового оружия, полевая кухня, выставка продукции гуманитарных организаций, электронный тир, пройдут мастер-классы.

В 19:00 здесь же, под стенами Кремля, начнется концерт мастеров искусств, молодежных групп и сводного хора Казани. Гостей просят подходить пораньше, чтобы успеть пройти досмотр — обязательное условие в рамках мер безопасности.

«Бессмертный полк» в офлайн-формате

Впервые за два года по улицам Казани пройдет шествие «Бессмертный полк». Формирование колонны участников акции начнется в 12:00, на улице К. Маркса, старт запланирован на 15:00. Колонна пройдет по следующему маршруту: ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, пл. Тысячелетия. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо распечатать портрет своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Дополнительная регистрация не нужна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вечный огонь и «Фанфары Победы»

В парке Победы в 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, затем пройдет парад старшеклассников и гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы». Перед горожанами выступят детский оркестр городских центров, творческие коллективы, артисты Казанской филармонии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Музей под открытым небом и духовой оркестр

На Баумана — главной пешеходной улице Казани развернется тематический музей под открытым небом. В 14:00 стартует интерактивная программа «В тылу ковали мы Победу», которая покажет, как во время Великой Отечественной войны шла жизнь на фронте и в тылу. Экспозиция займет протяженный участок улицы: от перекрестка с Университетской до Мусы Джалиля. Всего будет представлено 5 тематических площадок, разделенных по зонам: фронт и тыл. На каждой площадке посетителей встретят экскурсоводы и аниматоры в военной форме, которые проведут короткие экскурсии и покажут экспонаты.

Первая точка — «Начало войны», где расскажут о первых днях Великой Отечественной, обороне Брестской крепости и начале мобилизации. Далее следует локация «Оружие Победы», посетители увидят с чем воевали солдаты Красной армии и какую форму носили. О повседневной жизни на фронте и в тылу расскажут на площадке «Суровые будни». Точка «Медицина в годы войны» посвящена работе медиков. Финальная локация «Победа!» расскажет о том, как встречали победу над фашизмом бойцы Красной армии в Берлине и что происходило в это время в тыловых городах.

Реальное время / realnoevremya.ru

На улице Баумана также будет работать фотозона с автомобилем «полуторка». Кроме того, гости увидят концертные выступления. У памятника Шаляпину выступит школьный духовой оркестр и учащиеся школ. На балконе гостиницы «Ногай» споют артисты Казанской филармонии и детские хоры. У памятника Казанскому коту выступят студенческие коллективы. На балконе дома №50 по улице Баумана пройдет поэтический и музыкальный вечер.

«Была война…»

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля в 18:00 стартует своя программа — артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ покажут спектакль «Была война…». Это трогательная история двух влюбленных, которых разделила война. В спектакле прозвучат песни военных лет «Боевая пехотная», «Лизавета», «Марш артиллеристов» и другие. Режиссер спектакля — Сергей Цветков. Вход свободный. Показ пройдет в рамках летней программы музея-заповедника «Казанский Кремль».

Реальное время / realnoevremya.ru

Кинопоказ в парке и праздничный концерт

Вечером, в 17:00, в сквере им. Аксенова будет организована праздничная программа «Салют Великой Победы!». На сцене развернется большой концерт с участием духового оркестра танкового училища, хореографических и вокальных коллективов. Также в программе примут участие учащиеся детской музыкальной школы имени М. Музафарова и казанской школы рока «The Roud». Кроме того, зрителей ждут викторина по истории Великой Отечественной войны, полевая кухня и показ легендарного советского фильма «А зори здесь тихие» (1972 г). Вход свободный.

Реальное время / realnoevremya.ru

Праздничный салют

День Победы в Казани по традиции завершит праздничный салют в 22:00 в акватории реки Казанки. Запуск салюта произведут с шести точек. Наблюдать за красочным зрелищем можно будет будет с городских дамб и набережных.

Развоз зрителей состоится по окончании фейерверка — к остановке «Энергетический университет» и к перекрестку улиц Ташаяк и Саид-Галеева подадут общественный транспорт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маппинг-шоу

С 9 по 11 мая с наступления сумерек и до 23:00 на стенах Казанского кремля покажут световое шоу, созданное с помощью искусственного интеллекта. Видеографику о Дне Победы и подвигах советских солдат можно будет увидеть на фасаде Спасской башни. Зрители смогут увидеть проекционные изображения, которые расскажут о героизме бойцов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подсветка с салютом

Казанская телебашня 9 мая будет светиться залпами фейерверков в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По всей России с наступлением сумерек засверкают высотные объекты РТРС в Воронеже, Иркутске, Казани, Костроме, Красноярске, Назрани, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Уфе, Черкесске и других городах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Безопасность на праздничных мероприятиях

В период празднования Дня Победы в Казани будут обеспечены необходимые меры безопасности. Количество нарядов полиции значительно увеличится. На каждом объекте предусмотрен досмотр, разработаны схемы барьеров и определены расположения досмотровых зон и специальной техники. В местах проведения мероприятий будет организовано дежурство лицензированных охранных предприятий, контролеров, волонтеров и медработников.

Пронос велосипедов и самокатов на территорию проведения праздничных мероприятий запрещен. Гражданам рекомендуется посещать мероприятия с минимальным количеством вещей, без больших сумок и других предметов, а также приходить заранее, чтобы успеть к началу мероприятий.

В целях обеспечения безопасности будет закрыта акватория Казанки для движения водного транспорта. На мемориальных объектах установят постоянное видеонаблюдение. Накануне проведения торжеств все площадки будут оцеплены и тщательно проверены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перекрытие дорог в Казани 9 мая

Дороги в Казани начнут перекрывать за 3 дня до праздника. 6 мая с 18:00 до 23:00 закроют дорогу от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. 7 мая с 17:00 до 22:00 перекроют весь Булак, а с 17:00 8 мая и до 2:00 10 мая закроют площадь Тысячелетия. С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая будет ограничено движение на улице Бондаренко. Не исключено, что 9 мая из-за салюта и его зрителей могут временно перекрыть улицу Сибгата Хакима. Кроме того, в часы проведения акции «Бессмертный полк» движение транспорта ограничат по маршруту колонны. В эти же даты изменится схема движения общественного транспорта.