Девять казанцев будут судить за хищение комбикорма на 14 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей Казани, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2023 года работники филиала № 2 ООО «МТК «Ак Барс» и ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», действуя в составе организованной группы, похитили комбикормовую продукцию птицеводческого комплекса на общую сумму свыше 14 млн рублей.

Схема хищения заключалась в следующем: при транспортировке товара между организациями часть груза оставлялась на складе, а покупателям доставлялся неполный объем заказа. Злоумышленники, используя служебное положение нескольких соучастников, работавших в организации заказчика, беспрепятственно проходили контрольное взвешивание поставленной продукции. Похищенный комбикорм в дальнейшем был реализован обвиняемыми третьим лицам.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Рената Валеева