Никол Пашинян примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 9 мая будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве. Об этом он сообщил журналистам в парламенте, ответив утвердительно на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

— Да, да, буду, — сказал Пашинян.

Как стало известно, договоренность о визите армянского премьер-министра в Москву была достигнута в результате его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин планирует провести более 15 двусторонних встреч в дни празднования 80-летия Победы, а также несколько бесед «на ногах», однако изначально участие Пашиняна в этих мероприятиях не было заявлено.

Рената Валеева