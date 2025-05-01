Открытый реестр алиментщиков, повышенный утильсбор и период охлаждения для кредитов

Новые законы и правила, которые повлияют на жизнь граждан и бизнеса в России с мая 2025 года

Фото: Евгений Федоров

С мая 2025 года в России ужесточат наказание за утечку персональных данных, а списки злостных неплательщиков алиментов выставят на всеобщее обозрение. Кроме того, упростят порядок начисления детских пособий, а штрафы за нарушения ПДД вновь вырастут. Утильсбор начнут рассчитывать по новой формуле, и это приведет к удорожанию автомобилей на четверть, предупреждают эксперты. Об этих и других изменениях в законодательстве — в материале «Реального времени».

Больше военных получат статус ветерана СВО

В мае вступит в силу федеральный закон, подписанный президентом России 21 апреля 2025 года. Согласно документу, право на статус ветерана боевых действий появится у военнослужащих, участвовавших в защите территории РФ на государственной границе и в приграничных регионах, расположенных рядом с районами проведения специальной военной операции. Также согласно этому закону расширится перечень тех, кто будет претендовать на социальные гарантии как инвалид вследствие ранения, контузии или увечья.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Получить детское пособие станет проще

С 15 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий. Как предполагается, они затронут миллионы российских семей. Ключевое отличие заключается в сокращении расчетного периода для оценки доходов семьи — теперь при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только три или шесть месяцев. В этом случае семьи, доход которых снизился недавно, смогут быстрее оформить документы на социальную помощь.

Кроме того, вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума. Если раньше превышение порога даже на несколько десятков рублей лишало нуждающихся права получать пособие, то сейчас будет предусмотрен нормативный порог и помощь будет назначаться, даже если доход формально не соответствует правилам. Пока точный коэффициент не назван. Третье нововведение предусматривает пересмотр методики расчета дохода. Теперь сумма уплаченного НДФЛ учитываться не будет. Доход станет рассчитываться с учетом уже удержанных налогов, то есть по фактической сумме, которую получает семья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Штрафы за нарушения ПДД возрастут

С 1 мая 2025 года в России начнут действовать обновленные штрафы за нарушение ПДД, а также будут введены новые правила фиксации нарушений с помощью камер.

Так, за проезд на красный свет штраф возрастет до 2 500 рублей вместо нынешней 1 000. Выезд на встречную полосу будет стоить 7 000 рублей и повлечет лишение прав на срок до полугода. За остановку на пешеходном переходе нарушитель заплатит 3 000 рублей. Наряду с этим с мая начнет действовать автоматическая система фиксации определенных нарушений. Камеры будут «ловить» проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе и остановку на «зебре».

Также в тестовом режиме будет запущена система проверки наличия ОСАГО. Предупреждения нарушителям будут приходить через портал «Госуслуги». При первом обнаружении отсутствия страховки штраф остается на прежнем уровне и составит 800 рублей, а при повторном нарушении сумма составит от 3 000 до 5 000 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продажу косметики ручной работы могут ограничить

С 1 мая 2025 года начинается обязательная маркировка косметики. Производители упакованной косметики не смогут продавать свой товар без нанесения кодов маркировки через систему «Честный знак», которая защищает покупателей от контрафакта. Код маркировки служит знаком качества, он подтверждает безопасность продукции. Но, по правилам системы, самозанятые не имеют права заказывать коды. С мая упакованную продукцию нельзя будет отправлять почтой или службой доставки, так как отсутствие маркировки на упаковке будет приравнивать товар к контрафакту.

Маркировать нужно будет мыло и другие средства для очищения кожи; средства для ухода за волосами; средства для макияжа; составы для ухода за кожей; средства для загара и для защиты от солнца; дезодоранты; средства для бритья; препараты для гигиены зубов и ротовой полости.

Предполагается, что после 1 мая 2025 года маркетплейсы могут запретить самозанятым продавцам торговать мылом и косметикой, чтобы не нарушать закон. Единственным законным способом реализации своей продукции для домашних мастеров остается ее продажа на выставках и ярмарках.

Обязательная маркировка потребуется и для других категорий товаров. В частности, с 1 мая средства идентификации должны появиться на снеках — чипсах, начос, сухариках, кукурузных палочках, хлебцах и т. д.

За утечку персональных данных накажут строже

С 30 мая 2025 года к обработке персональных данных будут предъявлять новые требования. Штраф за нарушение законодательства о защите личной информации возрастет в 10 раз. Так, наказание грозит в случае несообщения об утечке в Роскомнадзор; передачу персональной информации третьим лицам без согласия субъекта; халатность оператора, который допустил утечку; отсутствие мер по защите личных данных, это будет квалифицироваться как несоблюдение компаниями норм информационной безопасности. Максимальный штраф будет достигать 3—5 млн рублей, такую сумму компании будут обязаны заплатить за утечку информации более 10 тысяч субъектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Утильсбор по новой формуле

С 1 мая 2025 года утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые из стран ЕАЭС, будут рассчитать по-новому. Если раньше он был прямолинейным, то сейчас будут учитывать дополнительные параметры. К ним относятся средняя стоимость ТС и фактические затраты на его приобретение. Расчет будут проводить с учетом сведений о транспорте из перечня, который формирует Минпромторг РФ. Предполагается, что новые правила приведут к удорожанию автомобилей на четверть.

Целью изменений является пресечение схем ввоза автомобилей через соседние страны ЕАЭС, где импортеры пользуются льготными условиями таможенного оформления для занижения стоимости транспортных средств.

С 1 мая при ввозе автомобилей на таможню необходимо будет представить полный пакет документов, которые подтверждают фактические затраты. Если документы не будут представлены, сбор будет рассчитан по максимальной ставке, а она составляет около 60% от стоимости автомобиля. Также в расчет будет включена разница между российскими и европейскими ставками, недостающая сумма и НДС.

Нововведение не коснется физических лиц, которые приобретают автомобиль для личного пользования. Для них сбор останется льготным (3 400 или 5 200 рублей для автомобилей с двигателем до 3 литров).

Заемщикам предложат «охладиться»

С 15 мая в России будет введен так называемый период охлаждения перед выдачей кредитов и займов. Суммы от 50 до 200 тысяч рублей будут выдавать только по истечении 4 часов после одобрения заявки, а суммы свыше 200 тысяч — не раньше, чем пройдет 48 часов. По новым порядкам банки обязаны собирать всю информацию о заемщике из всех основных бюро кредитных историй. А сами заемщики будут получать письменное уведомление о сроке перечисления кредитных средств и будут иметь право отказаться от денег в течение этого времени.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Блогеров обяжут указывать новые коды ОКВЭД

С 1 мая блогеры, которые теперь обязаны быть зарегистрированными в Роскомнадзоре, должны добавить новые коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). К ним относятся распространение информации в социальных медиа, связи с общественностью, распространение рекламы в соцсетях и деятельность рекламных агентств. Если блогер зарегистрировался до 1 мая 2025 года, он может добавить новые коды через портал госуслуг, личный кабинет налогоплательщика, сайт ФНС или регистрирующий орган. Роскомнадзор будет контролировать сборы от интернет-рекламы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Имена неплательщиков алиментов станут общеизвестны

В конце мая реестр злостных должников по алиментам в России станет общедоступным. В списке окажутся те, кто ранее привлекался за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей, но так и не исправился. Речь идет о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности. В общем доступе окажутся их ФИО, дата и место рождения, сумма накопившегося долга и информация о процессуальных действиях в их отношении. Каких-то дополнительных запретов в отношении злостных неплательщиков пока не вводят. Открытый реестр будет формироваться Федеральной службой судебных приставов РФ. Он будет публиковаться на сайте ведомства и постоянно актуализироваться.