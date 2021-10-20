«Стоит задача просто выжить»: фитнес-индустрия стонет от введения QR-кодов

Трафик в фитнес-клубах сократился на 50—70%

Фото: Максим Платонов

Работники фитнес-индустрии бьют тревогу: введение обязательных QR-кодов в Татарстане — прямая дорога к банкротству отрасли. Уже сейчас в татарстанских спортивных залах осталось 30—35% посетителей. Клиенты активно замораживают абонементы и не покупают новые. А бизнес в этой отрасли устроен по принципу пирамиды: есть новые продажи — есть деньги на текущие расходы. Уже сегодня руководство фитнес-центров фиксирует убыток и ломает голову, чем закрыть коммунальные платежи и выплатить зарплату персоналу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Прекращается приток клиентов, и мы попадаем в финансовую яму»

Спустя неделю после принятия постановления правительства Татарстана о введении обязательных QR-кодов непривитым гражданам вход в фитнес-центры стал заказан — чтобы не терять деньги, многие бросились замораживать абонементы. В итоге трафик сократился на 50—70%, приостановились продажи новых абонементов. В отрасли с опасением ожидают второй волны — когда те, кто по каким-то причинам не будет или не может вакцинироваться, начнут возвращать свои клубные карты, требуя компенсации.

Уже сейчас все, даже крупные участники рынка, фиксируют убытки, а те, что помельче, озабочены тем, как платить в текущем месяце «коммуналку» и зарплату. В Татарстане в отрасли занято более 10 тыс. граждан. Даже в самых небольших фитнес-центрах вместе с клинингом работают не менее 50 человек, а в больших — до 400.

Руководитель сети клубов Maximus в Казани Руслан Миннегалиев рассказал «Реальному времени», что ситуация в Казани во всех фитнес-центрах примерно одинаковая. Обычная норма сегодня — 30—35% от прежнего количества посетителей. Это, кстати, и есть цифры реально привитых людей.

— Сегодня подбивали последние данные — потеря посещаемости по всей сети составляет 65%, потеря оборота от обычных дневных показателей — 55%. Но это пока мы идем с запасом предыдущих периодов, когда кто-то дохаживает по своему абонементу, кто-то купил заранее и т. д. С начала этой недели количество посещений сократится еще больше, если все не отменят. «Заморозили» свои карточки порядка 20% клиентов, и большей части клиентов мы предоставили заморозку за свой счет — это отсроченные будущие потери, — дал расклад руководитель Maximus.



Сколько в денежном выражении составляют потери Миннегалиев комментировать не стал, сославшись на коммерческую тайну, но отметил, что убыток фиксируется при падении 30% от «оборотки», а сейчас провис и составляет уже 55%.

— Работа фитнес-клубов устроена так, что мы работаем всегда на потоке, — прекращаются приток или продление клубных карт и мы попадаем в финансовую яму. Сейчас нам не запретили работать, но продаж-то нет. Да, люди ходят, мы должны работать, мы расходы несем, персонал содержим, электричество жжем, коммуналку оплачиваем, а новых поступлений денежных средств нет. Соответственно, мы оказываемся в денежной яме. Накоплений у нас тоже нет, деньги на полочке не лежат, и мы вынуждены каждый месяц делать объемы продаж, чтобы себя содержать, — посетовал Миннегалиев.

Директор казанского фитнес-клуба X-Fit-Akbars Наталья Ткач в разговоре с нашим изданием отметила, что если сохранится такая динамика, то нечем будет платить за коммуналку:

— Посещаемость упала на 50%, а продаж в последние дни вообще нет. Если бы ограничительные меры вводились постепенно, конечно, такого оттока клиентов не было бы. Сейчас в этих условиях даже не стоит задача заработать, стоит задача просто выжить. Хотя бы закрыть зарплату людям, коммунальные услуги и текущие расходы. Отработать в ноль при таком потоке, как сейчас, уже невозможно.

Даже в самых небольших фитнес-центрах вместе с клинингом работают не менее 50 человек, а в больших — до 400. Фото: vk.com/orange_fitness_nk

«Больной человек в фитнес-клуб не пойдет»

В других городах Татарстана ситуация не лучше. Как нам рассказала директор нижнекамского клуба сети «Оранж» Дарья Байрамова, в городе много непривитых людей:

— Посещаемость у нас снизилась наполовину. И соответственно, это все сильно повлияло на продажи, потому что наши основные клиенты — платежеспособное население, люди с достатком, работающие на себя — сейчас не ходят. В городе не делают однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Поэтому даже те, кто сделал первую прививку, должны еще три недели ждать, чтобы сделать вторую, и они, конечно, сидят дома. Со своей стороны, мы пошли навстречу клиентам и предоставили им заморозку за счет клуба, но на продажах, персональных тренировках, допуслугах это все сказалось.

По словам Байрамовой, в челнинском «Оранже» ситуация еще хуже, просадка доходит до 70%. Изменения в лучшую сторону в индустрии ожидают не раньше месяца-двух, пока люди не вакцинируются и не получат QR-код.

— Мы рассчитываем, что люди начнут прививаться, и где-то через месяц хоть кто-то будет возвращаться. Хотя мы обзваниваем своих клиентов и многие пока не понимают, что делать. Понятно, что выбора нам не оставили, но не все готовы завтра идти прививаться. Просадка идет не только в нашей отрасли, в других бизнесах тоже, и у работающих там людей есть ощущение нестабильного будущего. Поэтому тратить деньги они сейчас не торопятся, задумываясь о том, что может быть в будущем. А от чего отказываются люди в первую очередь? От фитнес-услуг, туризма и прочих развлечений. Поэтому вообще сложно спрогнозировать, что будет дальше, — поделилась своим видением Наталья Ткач.



Другие участники рынка также настроены пессимистично. Руслан Миннегалиев рассказал, что в Ростовской области около 50% фитнес-клубов доведены до банкротства, в Москве ограничения были отменены через 3 недели, поэтому на них это сказалось не так сильно.

— Наше предложение простое — отменить QR-коды для отрасли, в крайнем случае — отсрочить их введение. Потому что фитнес — не то место, куда больной или почувствовавший себя плохо человек соберется идти. Это 100%. Это не общественный транспорт, которым, если даже приболел, человек пользуется. Фитнес-центры — это место, где люди оздоравливаются, тренируются, приводят себя в порядок и даже восстанавливаются после болезни. Ну а мы, соответственно, соблюдаем все требования Роспотребнадзора для профилактики коронавирусной инфекции.

«От чего отказываются люди в первую очередь? От фитнес-услуг, туризма и прочих развлечений. Поэтому вообще сложно спрогнозировать, что будет дальше», — поделилась своим видением проблемы Наталья Ткач. Фото: akbars.xfit.ru

Управляющий сети Maximus заявил о готовности предоставить свои площади для организации прививочных пунктов. Он начнет работу уже сегодня и будет находиться на первом этаже. Прививать посетителей будут врачи из городской поликлиники №2.

«Шансы заразиться в фитнес-центрах — минимальны»

Чаяния казанских владельцев и управляющих фитнес-центрами поддержали в Москве. Ассоциация операторов фитнес-индустрии Татарстана и России направила объемное письмо президенту РТ Рустаму Минниханову, в котором просит сделать территорию фитнес-клубов свободной от обязательной проверки у клиентов документов о вакцинации, QR-кодов и справок о перенесенном коронавирусе.

— Введение таких мер вызывает ряд негативных последствий для предприятий фитнес-индустрии и ряд требований, которые не представляется возможным реализовать, при этом не будет достигнут желаемый эффект в виде повышения количества привитых граждан. Само по себе введение QR-кода изначально представляло собой метод ведения учета за лицами, прошедшими вакцинацию, а не как способ ограничения прав граждан на доступ к услугам.

Важно, что сертификат о перенесенном ковиде не выдается тем лицам, которые не обращались в медучреждение с заболеванием, а лечились самостоятельно, поскольку, с учетом нагрузки на медицинские учреждения, граждане не всегда имеют возможность своевременно попасть на прием к врачу или получить медицинскую помощь, а также есть граждане, перенесшие заболевание в легкой форме, без оснований для обращения в медицинское учреждение. Справка об антителах не является подтверждением перенесенного коронавируса и не выступает поводом для присвоения QR-кода переболевшего, таким образом значительная часть граждан (в том числе клиентов фитнес-клубов), перенесших коронавирусную инфекцию, не могут подтвердить факт перенесения заболевания, поскольку образование и уровень антител являются индивидуальным, — говорится в обращении.

В письме отмечается — наличие прививки или антител не является само по себе гарантом того, что человек вновь не заболеет. Такие ограничения, считают в Ассоциации, не способствуют минимизации распространения COVID-19.

По мнению работников индустрии, шансы заразиться в фитнес-клубах минимальны. Фото: vk.com/maximus_kzn

По мнению работников индустрии, шансы заразиться в фитнес-клубах минимальны, так как в них действуют повышенные требования к воздухообмену, меры по ограничению посещений, применяются строгие правила дезинфекции и соблюдается социальная дистанция. В качестве примера приводится опыт Москвы, в которой даже в пик пандемии не вводились QR-коды на посещение фитнеса, но рост заболеваемости все же удалось сдержать.

Представители отрасли озабочены тем, что существующее положение может привести к закрытию предприятий, а значит — к росту уровня безработицы и дополнительным бюджетным расходам.

— На текущий момент фитнес-клубы платят большие суммы арендной платы (в среднем площадь не менее 1 500 кв. м), которая является посильной только при условии стабильных финансовых показателей (наличия клиентов). На сегодняшний день фитнес-клубы не способны вернуться к показателям выручки за аналогичные периоды 2019 года, поскольку восстановление отрасли возможно только в долгосрочной перспективе при условии отсутствия ухудшающих факторов (введения дополнительных ограничительных мер).

К текущей арендной плате клубы обязаны вносить ранее образовавшуюся задолженность, на которую собственники предоставили рассрочку с ограниченным периодом возврата по постановлению правительства РФ №439, а также оплату налогов за 2019 год, отсрочка по которым была предоставлена. Законодательно отсутствуют какие-либо способы и меры, которые являлись бы защитным механизмом для фитнес-клубов в отношениях с собственниками помещений, — говорится в письме к главе республики.

Со своей стороны, представители индустрии готовы открывать на своих территориях пункты вакцинации, разрабатывать реабилитационные программы для перенесших COVID-19, проводить акции и предоставлять скидки и бонусы вакцинированным посетителям, а также привить до 80% своих сотрудников, усилить меры дезинфекции и наладить жесткий контроль за их соблюдением.

Воззвание подписали президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева (на фото) и 18 владельцев и управляющих фитнес-клубами из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

По словам Руслана Миннегалиева, обращение не только передали в аппарат президента РТ, но и через Ассоциацию вышли на бизнес-омбудсмена и заместителя министра спорта РТ. Пока на этот крик души отреагировали только масс-медиа.

