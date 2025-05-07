В России возросла цена на картофель из-за отказа граждан от огородов

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Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников рассказал, что цены на картофель выросли из-за сокращения числа частных хозяйств. По его данным, сельхозпроизводители становятся основными поставщиками овощей для рынка и не всегда готовы обеспечить его потребности, пишет «Коммерсантъ».

В начале 2000-х годов 95% отечественного картофеля производили в личных подсобных хозяйствах. Сейчас, по данным Росстата, частники выращивают только 50—60% картофеля. А 40—50% рынка обеспечивают аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия.

Россияне в год потребляют около 8,5 млн тонн картофеля. В 2023 году объем внутреннего производства составил рекордные 8,6 млн тонн, около 3,5 млн тонн из них вырастили на частных огородах. Примерно 500 тыс. тонн картофеля Россия экспортирует и примерно столько же импортирует. Это наиболее разумный способ регулирования между странами. Импортный картофель доминирует на прилавках весной.

Китай по итогам 2024 года впервые за пять лет вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию.

Рената Валеева