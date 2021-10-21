«Весной 2020 года тоже говорили, что мы ненадолго закроемся» — бизнес готовится к нерабочим дням

Татарстан войдет в режим ограничений с 30 октября: пострадавшему бизнесу обещают единовременные гранты на зарплату и льготные кредиты на уплату налогов

Фото: Максим Платонов (31 марта 2020 года)

Федеральные власти подготовили меры поддержки бизнеса во время объявленного по всей стране частичного локдауна — с 30 октября по 7 ноября. Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов пообещал, что с 15 ноября предприятиям МСП начнут выплачивать единовременные гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого работника или 12,8 тысячи рублей (такова величина МРОТ в РТ), а при выходе из ограничений — льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0» на уплату аренды и налогов. Татарстанские предприятия общепита пока в растерянности. «Если будут «нулевые» кредиты на зарплату, то это однозначно плюс. А если кредит, то дополнительная нагрузка на бизнес», — считает глава ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова. Но больше всего их пугает, что локдаун может продлиться больше недели-двух. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Кассовые обороты в сутки сократятся на 25—35%», или во сколько обойдется локдаун 2.0

Вчера вечером стало известно, что локдаун в Татарстане начнется как и по всей стране с 30 октября, а не с 23 октября, как предполагалось. Такое решение принял президент РТ Рустам Минниханов по итогам доклада Оперативного штаба республики об эпидемиологической обстановке. При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат: предприятия и организации непрерывного цикла и обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ, образовательные учреждения.



Работа этих учреждений должна быть организована «строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». Рустам Минниханов поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней.

Введение повторного локдауна с временным закрытием большинства предприятий общепита и сферы услуг и развлечений грозит обернуться финансовыми потерями и убытками. Вчера федеральные власти объявили о первых решениях по поддержке бизнеса и в первую очередь малых и средних компаний. В качестве пострадавших отраслей правительство РФ рассматривает предприятия из сферы культуры, спорта, общепита, бытовых услуг и гостиничную индустрию. По оценкам правительства, их выручка за время вынужденного простоя сократится на 25—30%, но в отдельных регионах и отраслях может быть и больше.



Рустам Минниханов поставил задачу продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации, что напрямую влияет на принятие решений по введению выходных дней. Фото: tatarstan.ru

Общий масштаб потерь в экономике от предстоящего локдауна вчера озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ по видеоконференцсвязи.

— Сегодня есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар, — сообщил он, указав, что опирались на «изучение опыта введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве».

— В целом это сокращение составляет 25—30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки, — обозначил он размер потерь бизнеса, сделав оговорку, что «в отдельных отраслях и в отдельных регионах они больше. — Скажем, в Москве в период введения QR-кодов в общепите среднесуточное падение составило почти 35%, — добавил он.

Теоретик экономики Белоусов вывел итоговую цифру ежедневных потерь для бизнеса по всей стране.

— Если эти данные распространить на страну, то потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки , — подсчитал он.

Теоретик экономики Белоусов вывел итоговую цифру ежедневных потерь для бизнеса по всей стране. Фото: kremlin.ru

Интересно, что при анализе финансовых потерь в правительстве допустили, что локдаун может продлиться не одну, а две недели. По крайней мере такой вариант длительности локдауна прозвучал в речи первого вице-премьера РФ: «В расчете на двухнедельную паузу, на двухнедельные нерабочие дни это порядка 60 млрд рублей».

Он добавил, что в это не входят вероятные потери «непродовольственной торговли».

— Мы там пока не предполагаем введения каких-то особых дополнительных мероприятий, — успокоил Белоусов.

Ноябрьскую зарплату приравняли к одному МРОТ

Чтобы предотвратить массовые увольнения в пострадавших отраслях и помочь им восстановиться после снятия ограничений, правительство РФ подготовило два инструмента поддержки. Во-первых, это экстренная помощь в виде единовременных грантов на выплату заработной платы работникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Татарстане он равен 12,8 тысячи рублей.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, единовременные гранты будут выдаваться МСБ «так же, как мы это делали весной прошлого года» — то есть будет осуществлена единовременная выплата грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого. Видимо, это будут снова кредиты под ноль процентов с условием сохранения 100-процентной занятости работников. По его оценке, на это потребуется около 27 млрд рублей. Ими будет охвачено порядка 2 млн человек.

— Это покроет примерно половину выпадающей выручки в пострадавших отраслях, — сообщил Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, единовременные гранты будут выдаваться МСБ «так же, как мы это делали весной прошлого года». Фото: Илья Репин

Технически схема выплаты таких грантов отработана, заверил Белоусов. Сбор заявок предлагается ввести дистанционно через Федеральную налоговую службу. Он продлится с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря.

Аренда, коммуналка, налоги — в кредит по программе «ФОТ 3.0»

Вторая мера поддержки — это возобновление выдачи кредитов по программе «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль 2021 года. Она предназначена для того, чтобы пострадавшие предприятия могли воспользоваться дешевой ликвидностью для покрытия налоговых обязательств, арендных и коммунальных платежей.

— С помощью грантов мы закроем прежде всего выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25—30 процентов и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности прежде всего для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем абсолютно адекватной и правильной мерой, — пояснил Белоусов.

Правда, объем кредитной поддержки будет привязан к численности персонала. Чем он больше, тем внушительнее сумму дешевого займа сможет получить предприятие в пересчете на один МРОТ за каждого работника.

Андрей Белоусов особо подчеркнул, что на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше чем на 10 процентов. Фото: sv-bob.livejournal.com

— Скажем, малая компания с численностью до 250 человек может получить кредит примерно до 40 млн рублей, чего должно хватить на уплату налогов и всех других платежей. При этом 6 месяцев — это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту: ни процентных платежей, ни погашения кредитов. После 6 месяцев еще в течение 12 месяцев предприятие будет погашать кредит равными долями по очень льготной процентной ставке, которая будет — если будет поддержана эта идея — установлена в размере трех процентов годовых. Соответствующие ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, — рассказал Белоусов.

По его оценке, в следующем году понадобится порядка 8 млрд рублей для субсидирования, но сейчас цифра уточняется. Программой может быть охвачено примерно 1,2 миллиона человек.

Андрей Белоусов особо подчеркнул, что на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше чем на 10%.

— Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает из программы и начинает тогда платить полную рыночную ставку, которая будет составлять где-то порядка 10% годовых, — предупредил он.

В заключение он сообщил, что «считает возможным на сегодняшний день ограничиться пока этими двумя мерами».

«Сохранить персонал без нулевых кредитов не сможем»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова заявила, что предприятия смогут сохранить персонал во время второго локдауна лишь за счет «нулевых» кредитов.

— Однозначно нужно сохранить персонал. Мы неоднократно об этом заявляли. А сохранить персонал мы можем только в случае сохранения оплаты труда в нерабочие дни. Вопрос — за чей счет банкет? Если будут «нулевые» кредиты на выплату заработной платы, то это однозначно плюс. А если это будет кредит в виде возвратных денег, даже если с небольшим процентом, то опять дополнительная нагрузка на бизнес. Мы уже и так закредитованы и перекредитованы. В этом случае эта мера поддержки не даст эффекта, о котором заявляют, — рассуждает она.

По ее словам, еще неизвестны условия выдачи грантов.

— Когда подаются заявки на гранты, нужно пройти скоринг, и требования бывают избыточными, — переживает она, что не все смогут пройти процедуру аудита. — Но мы все-таки рассчитываем, что программа по субсидированию МРОТ будет реализована в варианте первого локдауна. Тогда мы сохранили 100 процентов работников или 30 тысяч человек в отрасли», — надеется она.

Однако сами участники рынка настроены более критично.

— Поддержка в один МРОТ на одного человека? Это никак не спасет, — уверен совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей» Артур Галайчук. — Ну представьте себе, МРОТ у нас около 12 тысяч рублей, а зарплата сотрудников около 40—50 тысяч рублей. Немного не бьется. Где взять недостающие 28 тысяч, если все будет закрыто. Можно будет работать только на доставку, потому что навынос работать смысла нет, все сидят по домам, — говорит он.

Впрочем, если локдаун окажется на таким долгим, как в прошлом году, то нулевые кредиты могут спасти положение.

— Хорошо, если действительно введут кредиты на сохранение персонала под ноль процентов, как это было в прошлом году. Их списывали через полгода-год. Нам бы хотелось, чтобы была та же схема, как в прошлом году, — сказал он. В дополнение к этому он считает, что необходимы «как минимум налоговые послабления».

Больше всего он опасается, что локдаун растянется по времени.

— Весной 2020 года тоже говорили, что мы ненадолго закроемся — на неделю, а потом откроемся. А в итоге два с половиной месяца страна была в локдауне. Сейчас, я думаю, что тоже будет не неделя. В Татарстане — от двух недель минимум, — прогнозирует он и говорит, что можно было бы ограничиться более мягкими ограничительными мерами. — Я считаю, что правительству не придется ничего делать, если по домам останутся только те, у кого нет QR-кодов, а остальные могут свободно передвигаться. Тогда им не придется ни о чем переживать.

«Не совсем ясны критерии «пострадавших отраслей»

Депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко высказал тревогу по поводу того, что не все пострадавшие предприятия смогут получить помощь, как это случилось в прошлом году из-за неразберихи с ОКВЭДами.

— Несмотря на серьезность ситуации для малого и среднего бизнеса в связи с предстоящими выходными, предпринимателей услышали и на сегодняшнем совещании с президентом страны сразу были озвучены конкретные меры поддержки. Это единовременная выплата одного МРОТ на одного работника в пострадавших отраслях МСП, дешевые кредиты «ФОТ 3.0» на выплату зарплаты и уплату налогов. Не совсем ясны критерии «пострадавших отраслей». Понятно, что общепит, торговые центры, фитнес-клубы, например, пострадали больше всех, но в связи с вынужденными выходными, думаю, что в тяжелом положении окажутся и производственные предприятия. Поэтому важно, чтобы помощь в этот раз действительно получили все предприниматели и не возникало ситуаций с «неподходящими ОКВЭДами».

Настоящую угрозу жизнедеятельности локдаун несет промышленности. Ведь он выпадает на последний квартал года, когда промышленным предприятиям необходимо заканчивать исполнение крупных контрактов и ГОЗ. В это время каждый день — на вес золота.

— Крупные предприятия закрываться не должны, — говорит глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев. — Большие производственные коллективы в приоритете, нефтяная промышленность, как оставить оборонные предприятия? Любое решение надо выполнять с умом. Даже в годы войны в условиях налетов работали театры, иногда звучали и симфонические оркестры.

Но если локдауна не миновать, то государство должно оказать равноценную поддержку.

— Мы просим сохранить все льготы, которые были на период локдауна, на период эпидемии. Особенно пролонгировать кредиты. Чудес на свете не бывает. Без работы не будет результата. А чтобы работа была, нужно условия создавать, — считает он.

Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров опасается, что новым локдауном будет окончательно добита экономика:

— Мало того, что цены на металлы растут по три раза за месяц, у предприятий вся «оборотка» вымыта из-за этого, так сейчас мы еще остановим производства! Все дорожает, и надо повышать людям зарплаты, а возможностей у бизнеса для этого нет. Не считая разовых выплат на детей, государство не компенсирует населению падение доходов, в том числе отправленным на вынужденные каникулы. Сейчас из бюджета вновь придется кого-то подкармливать. Вводить выходные с сохранением зарплаты за счет бизнеса не получится — у предприятий нет финансовых подушек безопасности, в том числе из-за продолжающегося роста цен на сырье и введенных ограничений в некоторых отраслях. В странах, где ограничения отменили, большинство населения привито, у нас же ситуация с новым локдауном возникла из-за безответственности россиян, не желающих пройти вакцинацию. Доигрались, называется. Но я считаю, что разумнее не объявлять локдаун, а ввести персональную ответственность за вакцинацию среди населения, ввести штрафы. Нет QR-кода — сиди дома. В Индии, где населения больше, чем в России (1,3 млрд человек), более благополучные эпидситуация и медицина, заболевших коронавирусом гораздо меньше. Значит это вопрос дисциплины, которую можно ввести и у нас. Давайте объявим чрезвычайное положение, но не будем останавливать экономику!

«Я думаю, что если нас закроют, это будет хорошо»

Владелец чайханы P.Love Нурислам Шарифуллин рассказывает, что выручка после введения QR-кодов в Татарстане сначала упала на 90%, потом процент уменьшился до 70%. И заявил:

— Я думаю, что если нас закроют, это будет хорошо. Потому что мы сможем хоть как-то с арендодателями поговорить. А если нас не закроют и наши гости будут просто сидеть дома, то неизвестно, как нам дальше быть в такой ситуации... Проблема есть и игнорировать ее даже в угоду краткосрочной прибыли… Наше сообщество относится к этому с большим пониманием. Мы планируем написать еще одно письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой подумать, как поддержать наших сотрудников.

Другой точки зрения придерживается председатель правления Фонда помощи предпринимателям ТЦ «Адмирал» Лилия Черникова. По ее словам, введение нерабочих дней «просто убьет бизнес».

— Потому что они отличаются от выходных. В выходные можно погулять в парке, сходить в торговый центр. А в нерабочие вы будете закрыты дома. Вопрос — для чего сделали QR-коды? Чтобы закрыть нас по домам на две недели? Я вот сейчас и не могу себя объявить банкротом, и у меня, как у погорельца трех торговых центров, такая финансовая нагрузка! Я уже просто не справляюсь. Не знаю, что делать. Новый локдаун бизнес просто добьет — 90% не поднимутся, будут закрываться и объявлять себя банкротами, — посетовала она.

Ее поддержал генеральный директор ТПП Набережных Челнов Фарид Башаров:

— Это сильно ударит по бизнесу. Предприятия фактически либо не работают, либо работают в ограниченном режиме. Либо сроки договоров переносятся, либо это все очень трудно становится. Соответственно, предприятия не получат деньги, а зарплату руководители должны платить… Есть какая-то надежда, что те, кто привит, будут работать. Либо будут работать с удвоенной нагрузкой — за себя и за того парня, у которого нет прививки. В любом случае, это плохо. Но болезнь страшнее. И терять людей еще более обидно.

«Государство опять свалило все на бизнес»

Накип Галимов, генеральный директор ООО «Мебельная фабрика «Ак Барс», председатель Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности из Набережных Челнов и Закамского региона, где предприниматели особо протестовали против локдауна, заявил, что многие только начали вставать на ноги после прошлых «нерабочих» дней.

— Мы вынуждены будем платить заработную плату. Государство опять свалило все на бизнес. Раз объявляют карантин, наверное, государство должно платить, а не бизнес. И людей жалко, и ситуация такая. Это ведь чрезвычайная ситуация. А откуда бизнес будет платить, если производство стоит? Многие только начали еле-еле вставать на ноги после тех потрясений. Да и снижается покупательная способность населения. Цены повышаются. Как простому человеку жить? Надо помогать малому бизнесу и нам тоже. Но ведь чрезвычайная ситуация. Неспроста такой указ, — заявил бизнесмен.

Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина назвала решение не вводить нерабочие дни в Татарстане с 23 октября, как многие предсказывали, взвешенным и разумным.

— Неизвестно, что даст такое обездвиживание бизнеса на 2 недели. Мы же это уже проходили. И в первый раз все говорили про так называемый «жирок». А сейчас уже никаких жирков ни у кого нет, — отмечает она. — И если действительно до 30 октября нерабочие дни вводить не будут, это очень мудро. Насколько мы понимаем, если не будет никакого ухудшения ситуации [по коронавирусу], то будет продолжаться работа предприятий непрерывного цикла. Рестораны будут работать, музеи тоже. Но это опять же с оговоркой, что не ухудшится ситуация. Понятно, что если вдруг ситуация будет разворачиваться по самому худшему сценарию, для бизнеса это будет катастрофично. И раньше ведь субсидию выделяли только малому и среднему бизнесу. А многие предприятия и в первую волну ничего не получили и также платили зарплату. Для сервисной деятельности это все очень чувствительно. С того времени, когда ввели QR-коды, у нас снялись до 40% броней. Но пока на ноябрьские праздники они еще стоят на 60—70%. И сейчас же в гостиницах и в музеях нет QR-кодов. Туристы могут питаться в ресторанах самого гостиничного комплекса, ходить в музеи, гулять по городу.