«КОС-Синтез» летит за золотом в Волгоград

Это было зрелище не хуже, чем у «Интера» с «Барселоной»

Боевой настрой перед игрой . Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В казанском бассейне «Оргсинтез» состоялись два матча финальной серии открытого чемпионата России по водному поло. Хозяева воды, ватерполисты «КОС-Синтеза» в двух напряженнейших поединках переиграли своего наиболее принципиального соперника — волгоградский «Спартак». Подробности этих матчей, второй из которых напомнил своей развязкой полуфинал Лиги чемпионов по футболу — в материале «Реального времени».

Хорошо, что хорошо начинается...

Поскольку казанская команда перед стартом плей-офф осталась без игровой практики, напрямую выйдя в полуфинал, то синтезовцы поехали в Волгоград для проведения сбора и совместных товарищеских матчей. Хотя было предложение сыграть в Астрахани, но казанцы решили, что могут встретиться с динамовцами в финале. Волгоград проявил невероятную живучесть и свой обычный характер, выйдя в финал в 27 раз. Вдумайтесь, до первого выхода казанского клуба в финал чемпионата страны, волгоградцы там побывали уже 11 раз. Более того, с момента, когда Казань вошла в число фаворитов российского водного поло, Волгоград еще 15 раз бился за золотые медали, которых у него в итоге 13. Столько же серебра.



У Казани это десятый финал, к которому команда подошла примерно с такими же показателями по коэффициенту полезности: пять побед, четыре золота. С 2020 года это шестой финал подряд, один раз нам противостояло московское «Динамо». И четырежды Волгоград, который мы обыгрывали под руководством Марата Закирова и Реваза Чомахидзе, а в прошлом сезоне Евгения Ярощука.

Его подопечные стартовали в первой игре финала так, как будто им противостоял клуб из второй шестерки. 3:0, когда бремя лидерства взял на себя Константин Киселев. Он сначала отдал голевую передачу, после которой Арслан Закиров подложил мяч в ворота гостей, а затем сам забросил со средней дистанции. Но Волгоград к концу первого периода практически подкрался к казанцам на расстояние одного гола 4:3. У нас забивали Закиров, Киселев, Лисунов, бывшие игроки «Спартака», из которых двое последних воспитанники Волгограда, у соперника экс-казанец Роман Усов и экс-синтезовец Степан Андрюков.



По сути, в воде бился друг с другом один большой клуб, чьи лучшие воспитанники составляют костяк обеих команд. Но точку в первом периоде поставил воспитанник Казани, играющий за «КОС-Синтез» Роман Шепелев. Родные стены помогли, в ходе длительной атаки гостей спасали блок, затем перекладина, затем могла спасти сирена, но за мгновенье до нее Шепелев протолкнул мяч в оставшиеся пустыми ворота 5:3.

Константин Киселев в начале игры доминировал над бывшими одноклубниками. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Плохо, что удача не за нас

Увы, но с началом второго периода, у хозяев как-то не заладилось. Счет сравнял Тимур Шайхутдинов, наш человек в составе Волгограда, он же вывел гостей вперед впервые в этой игре. Еще один воспитанник казанского водного поло Адель Латыпов забросил со средней дистанции — 6:6, но дальнейшее развитие событий было настолько безрадостным, что Ярощук поменял основного голкипера Игоря Чиркова на Евгения Кострова. По ощущениям, удача покинула стан казанской команды. Тот же Константин Шейкин забросил со средней дистанции, откуда Чирков обычно тащит. Уже Кострову забросили мяч с атаки, которую трижды не получалось завершить голевым броском. Однако мяч упрямо отскакивал в руки гостей, которые на исходе времени, отведенного на атаку, просто решили откинуть мяч подальше. А он заполз за воображаемую линию ворот 7:9.

Но тут инициативу взял на себя Иван Васильев, которого по итогу назовут лучшим игроком в составе казанцев. Вначале он реализовал натуральный проход от ворот до ворот, или же его стоит называть проплывом, получив от Кострова мяч и расставшись с ним только у ворот волгоградцев. А в следующем эпизоде он швырнул игровой снаряд, находясь метров за десять до ворот. Вероятно сил еще раз доплыть до ворот не было, и оставались они только на бросок — 9:9. После чего Волгоград еще дважды выходил вперед, но Эмиль Зиннуров и Шепелев восстанавливали равенство — 11:11. Счет, который в лото называют барабанными палочками.

Адель Латыпов сделал дубль в первой и открыл счет во второй играх. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Зато все хорошо кончается

«КОС-Синтез» наконец-то вернул себе преимущество в счете 12:11. Это Адель Латыпов забил в большинстве, перед которым Ярощук взял тайм-аут, и рассказал, как надо реализовать удаление. Казанцы отбились, и уже Закиров забросил снова по той же схеме. Удаление — тайм-аут — реализация — хет-трик в копилку Арслана. Волгоградец Андрюков своим голом добавил в концовку интриги, но точку поставил Васильев, также оформивший хет-трик и окончательно застолбивший за собой звание лучшего по итогу первой игры. У гостей четыре гола на счету Шейкина, которого двумя мячами поддержали Андрюков, Иванков и Шайхутдинов, но у казанцев было восемь голеадоров, а у Волгограда только шесть.

В матче за бронзовые медали астраханское «Динамо СШОР» обыграло московский «Восток» 11:9. В этом поединке астраханцы сделали решающий рывок в третьем периоде — 5:2, и со счета 5:5 астраханцы создали решающий отрыв — 10:6, отыграть который москвичи уже не смогли.

Празднуем победу . предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Мы снова повели

Во втором поединке опять начало за нами. Два точных броска Аделя Латыпова и Сергея Лисунова порадовали казанских болельщиков в начале второй игры, как и тот факт, что синтезовцы отбились в момент, когда из-за двух удаленных игроков они вынуждены были играть в формате четыре на шесть. Лучший из волгоградцев Михаил Иванков сократил разрыв в счете, но Николай Лазарев восстановил разницу в два мяча. Радовало, что казанское трио Ла-Ла-Ли (Лазарев-Латыпов-Лисунов) поменяло цифры на табло в свою пользу с начала игры, потому что, чем больше игроков уверены в своем броске, тем вариативнее команда в атаке. Одного бомбардира прикрыть легче, как и сломать один прутик.

Тем временем гостевая казанского клуба была завалена словами поддержки в пользу спартаковцев, включая родственников ватерполиста, дисквалифицированного за допинг. И удивительным образом виртуальная поддержка онлайн оказалась сильнее той, что синтезовцам оказывали с родных трибун казанские болельщики. Волгоград и сравнял счет, и впервые в поединке вырвался вперед — 3:4. Произошло это во втором периоде, который мы, как и в первом поединке, проиграли на этот раз со счетом 0:1.

Но Никита Деревянкин, Шепелев и Латыпов вернули своими голами преимущество в счете казанцам 6:5. Для Латыпова это был хет-трик и призыв к одноклубникам, чтобы улучшали свою бомбардирскую статистику. Первым отреагировал Роман Шепелев, забивший очень красивый гол, но эстетичное удовольствие было омрачено двумя голами волгоградцев подряд, после которых Ярощук снова поменял Чиркова на Кострова.

Два капитана... Нынешний капитан Сергей Лисунов (номер 11) и бывший кэп Артем Одинцов (номер 4). предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Какой «Интер» в Милане, когда в Казани есть такой «КОС-Синтез»!

Со второго периода второго матча лихая, бесшабашная, результативная в обе стороны игра перешла в битву нервов и нереализованных атак. В этой битве не сдюжили даже ворота казанской команды, после того, как волгоградец Сергей Буланаев не только забросил мяч, но и повредил верхнюю перекладину. Играть оставалось меньше, чем полминуты. И при счете 8:8 вспомнилось, как казанцы ранее уступали в серии послематчевых пенальти, вероятность которых приближалась с каждой секундой. За шесть секунд до сирены, у Волгограда был удален игрок, и казанцы разыграли свободный пас на правый фланг Шепелеву, перевод на левый фланг Ивану Васильеву, и он за полсекунды до конца забивает победный мяч — 9:8! Команды продолжат финальную серию в Волгограде 16 и 17 мая, и казанцам выпадет честь приземлиться в волгоградском международном аэропорту, переименованном из Гумрака в Сталинград.

Ватерполисты молодежной команды «КОС-Синтез-УОР» приняли участие в традиционной апрельской эстафете вместе с сильнейшими бегунами казанских учебных заведений, предприятий и организаций. В составе команды был тренер Анвар Галимзянов, а также Кирилл Бадьяров, Сергей Белянский и Азат Ганиев. Причем сразу два эстафетчика Галимзянов и Бадьяров по свой игровой специальности вратари, которым вообще нет никакой необходимости бегать. Все собранные на благотворительном забеге «Добрая Казань» средства будут направлены в благотворительные фонды.

Их коллега Никита Шлейхер выступил в Пекине на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду. Шлейхер вместе с Русланом Терновым завоевал серебряные медали в синхронных прыжках с вышки, уступив только хозяйскому дуэту. В смешанных прыжках с вышки Шлейхер вместе с Анной Конаныхиной заняли 7-е место.

