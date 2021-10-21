В Татарстане школьные каникулы пройдут с 1 по 7 ноября

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане стало известно, как будут отдыхать школьники в этом учебном году. График опубликован на сайте Минобрнауки республики.

Расписание составлено для тех школ, которые учатся по четвертям. Осенние каникулы стартуют с 1 по 7 ноября. Зимние каникулы продлятся 14 дней, с 29 декабря по 11 января включительно.

Каникулы весной пройдут с 28 марта по 5 апреля. Летние каникулы, как обычно, начнутся 1 июня и закончатся 31 августа. Дополнительно запланирован отдых для первоклассников — с 7 по 13 февраля.

Точные даты каникул в каждой школе стоит уточнять самостоятельно. Добавим, что в дни осенних каникул во всех муниципальных районах Татарстана для учащихся организуют учебно-познавательные мероприятия, посвященные безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства в РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вчера заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева заявила, что в республике вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается. По ее словам, они начались бы по расписанию, даже если выходные дни в республике стартовали раньше.

В российских школах в этом году осенние каникулы объявлены с 30 октября по 7 ноября, на период федеральных нерабочих дней. Кроме того, в детских садах на этот период организуют дежурные группы.

Дарья Акимова