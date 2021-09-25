События недели: арест главы татарстанского ФСС и событие мирового масштаба от СИБУРа и ТАИФа

Какие события принесла с собой прошедшая рабочая неделя в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Предпоследняя неделя сентября выдалась урожайной на события. Главными инфоповодами для страны стали массовый расстрел в Пермском университете и итоги выборов депутатов в Госдуму 8-го созыва. Знаковым событием в мировой промышленности стало заключение соглашения об окончательных условиях создания объединенной компании между двумя нефтегазохимическими холдингами — СИБУРом и ТАИФом. Антигероем недели стал глава татарстанского Фонда Соцстраха, который, как считает следствие, решил «навариться» на сделке с фирмой-поставщиком изделий для инвалидов. Попытка получить крупную взятку обернулась арестом. Кроме того, в Казани на этой неделе прошло сразу несколько фестивалей — цифровой Kazan Digital Week, литературный — «Аксенов-фест», а на выходных проходит этнический фестиваль народов Поволжья «Итиль». Об этих и других событиях — в субботнем обзоре «Реального времени».



Бойня в Пермском университете

В понедельник страну потрясла трагедия в Перми. 18-летний Тимур Бекмансуров устроил расстрел в Пермском государственном национальном исследовательском университете, студентом которого он был.

Его жертвами стали 6 студентов и сотрудников вуза, 47 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. Среди погибших — известная в Прикамье врач-эндоскопист Маргарита Энгаус, которая пришла в университет вместе со своим внуком на экскурсию. Стрелка обезвредил полицейский Константин Калинин, который вместе с напарником быстрее всех добрался до университета после сообщений очевидцев. В Ленинском садике Казани и других городах Татарстана устроили стихийные мемориала в память о погибших.

Бекмансурова ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В перестрелке с полицейским он был ранен. Врачи ампутировали ему часть голени, его состояние оценивалось как нестабильное и крайне тяжелое. В пятницу стрелок пришел в сознание.

В России подвели итоги выборов — 2021

В понедельник в России начали подводить итоги выборов в Госдуму, проходивших в течение трех дней.

По данным ЦИК РТ, в Татарстане явка составила 78,9%. В лидеры вышла политическая партия «Единая Россия», набрав 79% голосов избирателей. у КПРФ — 9,64% голосов, у «Справедливой России» — 2,69%, далее идут ЛДПР с 2,82% голосов, «Яблоко» — 0,37%. Больше 1% получили «Коммунисты России» и «Новые люди». По словам председателя республиканской ЦИК Андрея Кондратьева, самая высокая конкуренция среди кандидатов в Татарстане была в Центральном округе.

Фото: Максим Платонов

Что касается депутатов-одномандатников, то победу на выборах одержали: в Приволжском — Илья Вольфсон, в Московском — Ильдар Гильмутдинов, в Нижнекамском — экс-сенатор РФ Олег Морозов, в Челнинском — действующий депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, в Альметьевском — заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров.

«Событие мирового масштаба»

24 сентября две крупных промышленных холдинга —ТАИФ и СИБУР — заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании.

Таким образом на базе ПАО «СИБУР Холдинг» появится крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, чтобы ускорить процесс интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании обе стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.



Соглашение в рамках процесса объединения компаний подписали и президент Татарстана Рустам Минниханов с председателем совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонидом Михельсоном. Оно касается сотрудничества между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата.



Фото: Роман Хасаев

Как отметил после подписания документов глава республики, «республика — это точка экономического роста, и проектам будет оказываться максимальное содействие». В свою очередь, Леонид Михельсон заявил: «Мы присутствуем при событии мирового масштаба. Рождается компания, которая может занять пятое место в нефтегазохимическом бизнесе мира. Мы давно к этому шли, давно это обсуждали».

Решил «заработать» на памперсах для инвалидов

«Главным героем» всех республиканских СМИ на этой неделе стал глава регионального отделения Фонда социального страхования России Павел Лоханов.

Ему инкриминируют получение взятки в размере 2,4 млн рублей от фирмы-поставщика спецсредств реабилитации для инвалидов, с которой ФСС заключил контракт на 56 млн рублей. В отношении Лоханова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Чиновника задержали оперативники УЭБ и ПК во время передачи ему взятки во дворе одного из домов по ул. Декабристов. В конце октября прошлого года ФСС заключил контракт, срок его исполнения истек, и фонд подал иск на фирму в суд. По версии следствия, чтобы «урегулировать вопрос», Лоханов попытался получить от главы компании-поставщика 4 млн рублей. В итоге Приволжский райсуд Казани арестовал подозреваемого до 21 ноября. При этом свою вину подозреваемый не признал, утверждая, что что найденные за пределами его машины деньги не являются доказательством его причастности к взятке, и просил подписку о невыезде.

Фото: Ирина Плотникова

Сразу после ареста главы ФСС Павла Лоханова Камско-Устьинский политсовет «Единой России» оперативно приостановил его членство в партии — до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если же его признают виновным, то и вовсе исключат из партии.

Жалобы на главу регионального ФСС Лоханова от инвалидов республики поступали неоднократно. Теперь они надеются на справедливое расследование.

Ограбление по-челнински

Резонансное преступление произошло 18 сентября в Набережных Челнах. Двое мужчин около 4-х утра пробрались в магазин «Алмаз-холдинг» и полностью обчистили его витрины — похищенное потянуло почти на 3 млн рублей.

Через 2 дня подозреваемых в ограблении полицейские задержали в Черемшанском районе. В совершении преступления подозревают жителей Самарской области 1991 и 1992 годов рождения, ранее уже отсидевших в местах не столь отдаленных.

Цифровая неделя в Казани

В Казани во вторник стартовал форум Kazan Digital Week 2021.

На нем актуальные разработки для государства, бизнеса и общества представили около 50 компаний. Специально для участия в мероприятии в Казань впервые приехал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Обращаясь во время открытия форума к его участникам премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в России института IT-омбудсмена и анонсировал запуск программы по стимулированию российского бизнеса к участию в международных альянсах open source.

Фото: Максим Платонов

Татарстан, в свою очередь, тоже создает условия для развития IT-индустрии, отметил во время открытия форума президент республики Рустам Минниханов — отрасль и так находится на передовых позициях, в ней насчитывается порядка 3 тыс. компаний, где работают более 40 тыс. специалистов.

Верхушка Finiko остается в СИЗО

На этой неделе суд вернулся к делу финансовой пирамиды Finiko и продлил еще на два месяца — до 28 ноября — срок ареста одному из ее основателей Кириллу Доронину.

Запрос на продления срока в СИЗО запросило следствие, поскольку у Доронина имеется гражданство Турции и он может скрыться. Сторона защиты представила Вахитовскому суду справку о беременности жены подследственного (в начале октября он в 3-й раз сможет стать отцом) — он сам и три его защитника просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест, но суд не был непреклонен. Суд арестовал и имущество сооснователя пирамиды — три дома, три квартиры и отечественное авто, находящиеся в Казани и Краснодаре.



Той же участи на следующий день дождался и «вице-президент» пирамиды Ильгиз Шакиров — Вахитовский суд продлил арест и ему. В СИЗО он останется до 28 ноября. Шакиров заявил, что причина задержания ему непонятна.

Еще трое обвиняемых по этому громкому делу — по-прежнему в бегах.

Фото: Ирина Плотникова

Столица нефтехимии Татарстана отметила свое 55-летие

В среду жители 3-го по величине города в Татарстане отметили его юбилей. Именно 22 сентября 1966 года рабочему поселку Нижнекамский был присвоен статус города Нижнекамск.

Торжества прошли без помпы. В честь первостроителей открыли скульптурную композицию «Мы знали — город будет!», 11 нижнекамцев удостоили званий «Почетный житель», еще около 70 горожан отметили госнаградами, открылась специализированная фотовыставка, а вечером город и его жителей поздравили артисты. Прогремел праздничный салют.

Минниханов одобрил инвестпроекты почти на 5 млрд рублей

Инвестиционный совет Татарстана под председательством президента Рустама Минниханова на этой неделе одобрил ряд проектов — на общую сумму почти 5 млрд рублей.

Например, один из них касается сборки пассажирских лифтов, которую со следующего года начнут в Зеленодольске. Этими лифтами будут в дальнейшем обновлять устаревшие в рамках программы капремонта жилья.

Затягивать с запуском проектов в работу не станут — они уже готовы и лишь ждали одобрения от главы республики — срок их реализации рассчитан на 2022—2023 гг. Благодаря им для жителей Татарстана будет создано более 1,6 тысяч рабочих мест.

При этом из шести одобренных проектов только у одного есть статус резидента ТОСЭР, остальные инвесторы получили господдержку в качестве безвозмездного предоставления земельного участка.

Фото: president.tatarstan.ru

Кресло мэра Иннополиса осталось без хозяина

В пятницу утром стало известно, что мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно сложил полномочия главы города, которым руководил 5 лет, — по собственному желанию.

Об этом решении на своей странице в «Инстаграм» сообщил депутат градсовета Иннополиса Адель Ягудин. По какой причине Шагалеев решил покинуть кресло мэра, не сообщается.

Роспортребнадзор по РТ задумался о новых ограничениях

О возможности возврата коронавирусных ограничений заговорил в конце рабочей недели республиканский Роспотребнадзор.

Ведомство настораживает 18%-е превышение эпидпорога сезонных ОРВИ. Однако, как отметила замглавы ведомства Любовь Авдонина, «это не критичная пока для настоящего времени цифра. Вы знаете, что при превышении эпидпорога в 2 и более раза вводятся дополнительные ограничительные мероприятия».

Случаев гриппа в Татарстане все же пока нет, но распространяются вирусы негриппозной этиологии.

«Аксенов-фест» вернулся в Казань

В четверг в Казани открылся «Аксенов-фест» — 14-й по счету.

Фото: Ринат Назметдинов

Из-за коронавирусной эпидемии в минувшем году он не проводился, так что поклонники литературы и завсегдатаи фестиваля ждали события два года. В рамках фестиваля прошли творческие встречи и беседы с известными литераторами, фотовыставка «Мои шестидесятники», лекции и музыкальная программа. Среди участников фестиваля — лидер легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич, который представил свою новую книгу; Гузель Яхина; главред литературного журнала «Октябрь» Ирина Барметова; казанский прозаик Денис Осокин и другие известные в литературных кругах люди.