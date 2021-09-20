В Татарстане пятипроцентный порог преодолели только «Единая Россия» и КПРФ

Об итогах выборов в Татарстане — в материале «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Выборы в Госдуму РФ на территории Татарстана можно считать состоявшимися. По предварительным итогам, явка составила 78,9%, большинство голосов получила партия «Единая Россия», КПРФ — менее 10%, остальные партии не прошли даже пятипроцентный барьер. Самая высокая конкуренция среди кандидатов в РТ была в Центральном округе. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на сегодняшней пресс-конференции, озвучив эти данные, рассказал также о том, как члены УИК «подустали и расслабились» на второй день, объяснил, почему видеокамеры на отдельных участках выключались, и прокомментировал конфликт осиновских избиркомов с представителями партии «Яблоко», а также ситуацию с «психологическим давлением и травлей» со стороны другой УИК в отношении казанской журналистки.

Явка — почти 80%, большинство голосов получает «Единая Россия»

После обработки 100% бюллетеней стало известно о предварительных итогах прошедших выборов в Госдуму РФ по Татарстану (окончательные итоги должен утвердить ЦИК РФ). Как рассказал Андрей Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии РТ, явка составила 78,9%. Больше всех голосов — 79% — получила партия «Единая Россия», КПРФ набрала 9,64% голосов, «Справедливая Россия» — 2,69%, ЛДПР — 2,82%, «Яблоко» — 0,37%. Больше 1% получили также «Коммунисты России» (1,33%) и «Новые люди» (1,01%). Остальные партии — «Российская экологическая партия зеленых», «Партия Роста», «Российская партия свободы», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров» — не набрали и 1% голосов.

Согласно предварительным результатам по одномандатным округам, в округе №26 (Приволжский) победу одержал Илья Вольфсон, в Московском — Ильдар Гильмутдинов, в Нижнекамском — экс-сенатор РФ Олег Морозов, в Челнинском — действующий депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, в Альметьевском — заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров.

— Кампания прошла без серьезных замечаний и происшествий, что подтвердили международные эксперты и наблюдатели. Я сам выезжал в ЦОН, спокойная стабильная обстановка у них. Все довольны условиями, созданными нами в Центре общественного наблюдения. Много говорил с наблюдателями, хорошие отзывы у них. Работники ЦОН реагировали на жалобы и заявления, тут же выезжая на места, — подвел итоги Кондратьев, выразив надежду, что такой «новый формат общественного наблюдения» будет развиваться и дальше.

Как рассказал Андрей Кондратьев, явка составила 78,9%. Фото: Максим Платонов

Самая высокая конкуренция в РТ была в Центральном округе

Всего в РТ было шесть одномандатных округов, зарегистрировано было 53 кандидата от 10 партий. Конкуренция на федеральном уровне составила 17 человек на место. В РТ самая высокая конкуренция была зафиксирована в Центральном округе (10 человек на место), в Московском округе — восемь человек на место, в Набережных Челнах и Нижнекамске — по восемь человек на место. Регистрация одного кандидата была аннулирована «в связи с утратой пассивного избирательного права».

Всего работали 2 810 избирательных комиссий, из них 65 — территориальных, шесть — окружных. 13 избирательных комиссий работали за рубежом. В частности, 25 тыс. человек смогли проголосовать на участках в Финляндии, Австрии, Испании и Венгрии. Технологией «Мобильный избиратель» воспользовалось более 40 тыс. татарстанцев.

Как члены УИК «подустали и расслабились» на второй день

В связи с коронавирусом все члены ЦИК, ТИК и УИК были застрахованы, но, в отличие от прошлого года, когда в страховую компанию обратилось после выборов 72 заболевших, пока никаких обращений не было. Впрочем, заметил Кондратьев, учитывая двухнедельный инкубационный период коронавируса, в ЦИК подождут еще полмесяца.

По данным ЦИК, в ковид-госпиталях проголосовало всего 298 человек, а не 5—10 человек, как ожидал сам Кондратьев, — при помощи врачей и медсестер, работавших в «красной» зоне. В ЦИК признали, что хотя удалось «отработать все стандарты профилактической защиты» на всех участках без исключения, во второй день голосование «было напряжение».

В связи с коронавирусом все члены ЦИК, ТИК и УИК были застрахованы. Фото: Ринат Назметдинов

— Члены УИК подустали…. И на камерах видны были усталость и расслабленность (имеется в виду в том числе снятие масок на участках и проч., — прим. ред.), но мы провели селекторное совещание, обратились ко всем участкам, попросили соблюдать все предписания Роспотребнадзора, сотрудники которого на УИК тоже дежурили — и они обеспечили голосование со всеми мерами предосторожности, — признался Андрей Кондратьев.

Почему видеокамеры на отдельных участках выключались во время выборов

Кондратьев также прокомментировал ситуацию с видеонаблюдением, которое должно было покрывать участки по всему РТ, помимо работы на участках порядка 16 тысяч наблюдателей. Он отметил, что камеры отключаются ночью автоматически только после того, как протокол участка подписан и по QR-коду введен в систему ГАС «Выборы» — самостоятельно члены УИК камеры отключать не могут, заверил Андрей Кондратьев.

— Но за эти три дня было 19 неполадок системы — кратковременных, замечу! — из-за нарушений работы коммутаторов, цветности изображения, из-за скачков напряжения и одной поломки камеры. Но у нас в каждой УИК минимум по две камеры было! В Сети вон шутят про голосование на пеньке, мол, и в Татарстане также выборы проходят. Не тот случай! Как только камеры выключаются — сигнал об этом идет на центральный пульт. Да, неполадки были. Нормальное явление. Меньше статистической погрешности, — объяснил он.

Несмотря на слаженную работу системы выборов в Татарстане, Андрей Кондратьев признался, что десятидневного обучения членов УИК сегодня уже не хватает. По его словам, особое значение начинает приобретать «постоянная профессиональная подготовка», так как стремительно развиваются интернет и социальные сети. Процесс подготовки, считает он, должен быть постоянным и хотя бы один человек в территориальных избирательных комиссиях должен работать на профессиональной основе, готовиться круглогодично. В 10-дневном режиме готовить «высокопрофессиональных стрессоустойчивых специалистов» сложно, с сожалением отметил глава ЦИК.

Кондратьев отметил, что камеры отключаются ночью автоматически только после того, как протокол участка подписан и по QR-коду введен в систему ГАС «Выборы». Фото: Максим Платонов

Как в ЦИК объяснили конфликт УИК в Осиново с представителями партии «Яблоко»

Что касается обращений по поводу каких-либо нарушений выборного процесса — всего 17—19 сентября ЦИК получил 52 заявления, но по большинству из них нарушений установлено не было. Самым «активным» стало 17 сентября, когда было получено больше всего обращений через интернет или СМИ. Притом что по традиционным фокус-группам в единый день голосования бывает большинство обращений, отметил глава ЦИК РТ, в пятницу членам ЦИК и ТИК пришлось совершать до десяти выездов за день.

Впрочем, несмотря на отсутствие, по словам Кондратьева, каких-либо нарушений на прошедших выборах, треть пресс-конференции он вынужден был как-то комментировать те «нарушения», о которых напомнили журналисты. Так, по словам одного из них, на ряде участков (№59, 64, 46, 409), в том числе в Осиново, наблюдателям и представителям «Яблока» якобы не давали убедиться, не показывали отметки бюллетеней, зато на участке было много людей, которых там не должно было быть.

— Все цифры, о которых мы говорим — «тысячи наблюдателей», — это не цифры, это люди! Люди со своими эмоциями, амбициями, политическими убеждениями. И люди по-разному реагируют на те или иные обстоятельства. Иногда выплескивается это в напряженную атмосферу на участке, — объяснил Кондратьев. — По поводу случая в Осиново — я выражаю благодарность местной комиссии, они отработали как профессионалы, хотя педагоги обычные. Что там происходило — будут разбираться правоохранительные органы. Там разберутся. Вопрос в работе.

Однако он заметил, что не может понять, почему наблюдатель не подал заявление в ЦИК за неделю или две до выборов, как это, по его словам, сделали все остальные партии («И мы никому не отказывали!»).

Что касается обращений по поводу каких-либо нарушений выборного процесса — всего 17—19 сентября ЦИК получил 52 заявления, но по большинству из них нарушений установлено не было. Фото: Максим Платонов

Кондратьев пообещал разобраться с «психологическим давлением» на одну из журналисток

— Все члены ЦИК занимаются работой, и вдруг эта партия решает в субботу вечером сделать его представителем ЦИК с правом совещательного голоса. Нам стоило больших усилий собрать комиссию и вручить ему удостоверение! Не могли даже дозвониться до него. Писали сообщения. У меня все скриншоты есть. И это стало фигурировать в произошедшем на участке, — отметил Кондратьев.

Он также добавил, что протокол подсчета голосов подписан всеми членами УИК. Если он подписан — претензий к подсчету у участников нет.

Наконец, резюмируя, он признался, что «выборы без жалоб не бывают» ни в одной стране мира. И жалобы, как правило, подают проигравшие партии и кандидаты. В отмеренные сроки в ЦИК пообещали рассмотреть жалобу и вынести решения, видео случая у них есть.

Видеодоказательство еще одного случая — в УИК №60 — якобы есть у журналистки одного из татарстанских СМИ, которая сама работала наблюдателем. Она поделилась с Кондратьевым мнением, что подсчет там проходил с нарушениями, а все ее просьбы считать законно «вызвали травлю со стороны членов УИК», в результате которой ее окружили и прижали к стене, попытавшись выбить телефон из рук. И такое психологическое давление, уверяет она, оказывалось не только на нее, поступали и угрозы. В ответ Кондратьев пообещал разобраться, тем более что видеосистему делали в том числе и для того, чтобы впоследствии была возможность изучить все обстоятельства.