«Моя роль не была главенствующей в управлении активами»: лидера Finiko оставили в СИЗО

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Еще на два месяца, до 28 ноября, продлен арест основателя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина. Такое решение только что принял Вахитовский райсуд Казани, сообщает журналист «Реального времени».



Сам обвиняемый в мошенничестве и трое его адвокатов просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест, в том числе для помощи супруге, которая ожидает третьего ребенка. По медицинским показаниям, роды должны состояться в ближайшее время.

На заседании Доронин заявил, что не намерен скрываться и с первых дней прекрасно осознавал «свои риски как человека, который чаще всего в этой стране рассказывал о «финикийском» проекте».

— У меня намерение понять, что происходит, и почему именно меня обвиняют в хищении? — передает слова обвиняемого журналист «Реального времени». — Анализ материалов следствия показывает — моя роль была не главенствующей в управлении активами.

Следователь Динар Хамидуллин и прокурор Мурад Алиасхабов просили оставить Доронина в СИЗО, указывая, что до конца следствия далеко, не все причастные к хищению установлены.