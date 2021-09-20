В Татарстане задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина

Фото: МВД по РТ

В Черемшанском районе полицейские задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Набережных Челнах. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Кража произошла 18 сентября, около 4 утра, в одном из ювелирных магазинов города. По информации полиции, воры, отогнув входную дверь, проникли в ювелирный салон, разбили стеклянные витрины и похитили украшения на сумму 2 800 000 рублей.

Фото: МВД по РТ

Сотрудники магазина обнаружили кражу утром. Прибывшие полицейские выяснили, что преступники скрылись на белом автомобиле. Подозреваемых задержали в Черемшанском районе, ими оказались ранее судимые двое жителей Самарской области 1991 и 1992 годов рождения. Один из них находился в федеральном розыске за кражу.

Фото: МВД по РТ

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранты дела задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Фото: МВД по РТ

В августе в Казани стартовал суд по делу о краже бриллиантов на 160,6 млн рублей.

Ольга Плешкова