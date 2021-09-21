«Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена»: стартовал Kazan Digital Week 2021

На казанской цифровой неделе премьер-министр РФ обещал поддержку высокотехнологичным компаниям, а на выставке хвалились цифровыми решениями

Фото: Максим Платонов

«Второй пакет поддержки IT-индустрии, который был подписан неделю назад, направлен на стимулирование спроса на отечественные программные решения и софт внутри страны», — обрадовал сегодня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2021. Уже выпущены директивы для российских госкомпаний, которые обязывают направлять до 70% расходов на отечественные программно-аппаратные решения до 2024 года. «Мы и сами несколько раз пытались провести эти решения (о первом пакете налоговых льгот), но благодаря новому правительству они реализованы», — подхватил президент Татарстана Рустам Минниханов. Правда, узким местом IT-индустрии остается нехватка специалистов. Чтобы расширить кадровую воронку, президент анонсировал открытие IT-квартала в центре Казани, вокруг бывшего здания «Спартака».

«Вчера до «112» тупо не дозвонились»



К первому приезду министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева в Казань приурочили большую экспозицию цифровых достижений татарстанской IT-индустрии. На выставке Международного форума Kazan Digital Week 2021, которая проходила в павильоне «Казань Экспо», были представлены последние разработки примерно 50 компаний, предлагающих современные решения для государства, бизнеса и общества.

Основатель и разработчик проекта под названием «Родина» петербуржец Сергей Минасян, ставший резидентом IT-парка в Казани, разработал приложение для учителей на случай ЧП.

— Тревожную кнопку в приложении на телефоне учитель может активировать только в одном случае — если в школе открыта стрельба. Через три секунды информация о преступлении поступит на пульт МВД, и на место выедет вооруженный спецназ для захвата преступника, — рассказал он главным гостям форума Максуту Шадаеву и Рустаму Минниханову.

Сергей Минасян, ставший резидентом IT-парка в Казани, разработал приложение для учителей на случай ЧП

В настоящее время идут переговоры о внедрении этой системы в школах Татарстана. Приложение начали разрабатывать после стрельбы 11 мая в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек. Это приложение должно стать более доступным, чем служба «112».

— Вчера до «112» тупо не дозвонились (студенты) и охранник был убит первым, — рассказал позднее журналистам Сергей Минасян. — Если бы была эта система, то двум сотрудникам ДПС не пришлось бы разруливать ситуацию.

Напомним, вчера в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба — студент застрелил шесть человек.

«А со следующего года начнем понимать, использует ли автолюбитель за рулем телефон»

Известный разработчик в области интеллектуальных транспортных систем казанская «Автодория» показала программное решение для контроля за уборкой снега на дорогах, а их конкурент — питерская компания «Симикон» показала камеру наблюдения «Кордон» за движением на дорогах. Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов, который отдельно подошел к этому стенду, пристально изучал новинку.

— Эти приборы в режиме онлайн понимают, как часто вы нарушаете правила дорожного движения, — объяснил он.

«Со следующего года начнем понимать, использует ли автолюбитель за рулем телефон», — «напугал» глава ГИБДД.

По его словам, сейчас они обладают большим набором функций: могут определять, не находится ли машина в угоне, оплатил ли владелец штрафы, как часто допускает нарушения и попадался ли за рулем в нетрезвом виде.

— А со следующего года начнем понимать, использует ли автолюбитель за рулем телефон, — «напугал» глава ГИБДД. — Это будет новая функция, которая поможет нам больше выявлять подобных нарушений. Сейчас оно является одним из основных. Да нет, мы не хотим вас напугать. Наша цель — профилактика, — улыбнулся Ленар Габдурахманов.

На самом форуме эксперты компании «Цифровые дороги» (ГК «Урбантех») рассказали о мобильной лаборатории «Автодискавери». Цифровой двойник дорожной инфраструктуры позволяет в режиме онлайн мониторить дорожные объекты, вести их учет, а также собирать, анализировать параметры. Таким образом, исполнительные власти смогут принимать решения о модернизации дорожной инфраструктуры и оперативно реагировать на проблемные ситуации на основе актуальных данных. Городские эксплуатирующие организации могут повысить эффективность своей работы благодаря предиктивной аналитике критических проблем, расстановке приоритетов, прозрачному контролю деятельности собственных бригад и подрядных организаций. В результате все это позволит сделать дороги более комфортными и безопасными для автомобилистов и пешеходов.

Андрей Волгин, генеральный директор «Мобилити Груп» (входит в ГК «Урбантех»), представил интеллектуальную интеграционную единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС). Платформа интегрирует данные, поступающие с дорожного оборудования и систем любых производителей. Она формирует цельную картину дорожной ситуации и дает возможность максимально эффективно управлять ею, контролировать пропускную способность и загрузку улично-дорожной сети. Интеллектуальную платформу уже внедрили в Подмосковье. В результате на 30% увеличилась пропускная способность выездов с пилотного участка за счет изменения разметки. Кроме того, благодаря платформе «Урбантех» среднее время поездки в направлениях городов Красногорска, Сергиева Посада, Фрязино и Щелково в вечерний час пик сократилось более чем на 22%. Снижение количества и тяжести дорожных заторов на дорогах, оснащенных системой «Мобилити», составило 18%.

Мишустин о налоговых льготах: «Это были важные для бизнеса решения»

Пленарное заседание казанской цифровой недели было посвящено реализации нацпроекта «Цифровая экономика», который призван создать условия для высокотехнологичного бизнеса, повысить конкурентоспособность и улучшить качество жизни. Первым к участникам форума обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи. Прежде всего он рассказал о мерах поддержки отрасли, которая является одной из приоритетных для экономики. Он напомнил, что в этом году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии. Это около 60 мер поддержки по разным направлениям, призванных стимулировать внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов.

Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки отрасли, которая является одной из приоритетных для экономики

По его оценке, благодаря новому пакету мер станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ, будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании.

— Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере, — добавил премьер.

Также планируется внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу.

Первый пакет мер был запущен в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина. Налоговый маневр для IT-сферы, который позиционируется как бессрочная мера, предусматривает снижение налога на прибыль с 20% до 3% (за счет обнуления региональной части налога), снижение страховых взносов до 7,6% (из них 6% отчисляются в Пенсионный фонд).

— Это были важные для бизнеса решения, — отметил премьер-министр РФ. — Эффект впечатляет. В результате почти 7 тыс. IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше 1 тыс. организаций — преференциями по налогу на прибыль, около 3 тыс. получили льготы по НДС. Сэкономленные средства они направили на свое развитие и создание новых конкурентоспособных решений. В компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше. Выросло число аккредитованных российских IT-компаний и количество программных продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения.

Максут Шадаев сообщил, что со следующего года запускаются программы, при которых школьники, пройдя конкурсный отбор, смогут изучать языки программирования бесплатно. Обучение будет длиться 2 года

Максут Шадаев пояснил, что «второй пакет» будет решать другую задачу — расширение спроса на отечественные решения. Среди них — обязанность госкомпаний «покупать российское».

«Уже выпущены директивы для российских госкомпаний, которые обязывают направлять до 70% расходов на отечественные программно-аппаратные решения до 2024 года», — сообщил он. А для частного бизнеса, как сказал министр, предусмотрены большие налоговые льготы. Кроме того, регионам дано право снижать ставку налога на прибыль. Отдельную поддержку получит МСБ. Для него прорабатывается 50%-ное субсидирование при внедрении отечественных цифровых решений. «В этом случае издержки будут в 2 раза снижены», — уточнил министр. Предполагается также субсидировать до 50% расходов на покупку отечественного софта.

Однако до сих пор остается нерешенной проблема дефицита кадров.

— Мы видим, как идет борьба за разработчиков, за архитекторов, как быстро растут зарплаты. В этом смысле наша задача — расширить кадровую воронку, существенным образом усилив систему подготовки специалистов, — заявил Максут Шадаев.

Он сообщил, что со следующего года запускаются программы, при которых школьники, пройдя конкурсный отбор, смогут изучать языки программирования бесплатно. Обучение будет длиться 2 года.

«Когда-то было модным изучать иностранные языки, сейчас важно, чтобы было доступно изучение современного языка программирования», — отметил он. К 2024 году вдвое увеличится прием на бюджетные места. Но здесь есть проблема качества подготовки специалистов. С этого года специалисты Иннополиса начали переписывать программы и стандарты обучения для университетов.

«Мы тоже стимулируем развитие IT-индустрии», — продолжил тему льготирования отрасли президент РТ

IT-квартал в центре Казани, вокруг бывшего здания «Спартака»

— Мы тоже стимулируем развитие IT-индустрии, — продолжил тему льготирования отрасли президент РТ. — Для резидентов IT-парка снижена ставка по УСН до 1% при базовой в 6%. Это должно привлечь новых резидентов, — уверен Рустам Минниханов.

С другой стороны, татарстанская отрасль и так находится на передовых позициях. Как сообщил глава республики, в ней насчитывается порядка 3 тысяч компаний, более 40 тысяч специалистов. Татарстан занимает первую позицию по цифровизации среди российских регионов. Рустам Минниханов напомнил, что в 2007 году в республике первыми внедрили платформу «Электронное правительство». Для обратной связи с населением действует система «Народный контроль», куда поступило в прошлом году 77 тысяч обращений.

Говоря о развитии IT-парков, президент сообщил, что в этом году приобрели еще одно здание в центре Казани (речь идет о здании обувной фабрики «Спартак»). Рядом с ним расположена образовательная школа №21, которая позволит сформировать IТ-квартал в центре Казани. Кроме того, в Иннополисе начинается строительство двух новых парков, которые дадут еще 4 тысячи рабочих мест.

— Появление новых компаний связано с принятием важных налоговых решений. Мы сами несколько раз пытались провести эти решения, — заметил президент. — И только благодаря новому правительству они реализованы.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов