«Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена»: стартовал Kazan Digital Week 2021
На казанской цифровой неделе премьер-министр РФ обещал поддержку высокотехнологичным компаниям, а на выставке хвалились цифровыми решениями
«Второй пакет поддержки IT-индустрии, который был подписан неделю назад, направлен на стимулирование спроса на отечественные программные решения и софт внутри страны», — обрадовал сегодня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2021. Уже выпущены директивы для российских госкомпаний, которые обязывают направлять до 70% расходов на отечественные программно-аппаратные решения до 2024 года. «Мы и сами несколько раз пытались провести эти решения (о первом пакете налоговых льгот), но благодаря новому правительству они реализованы», — подхватил президент Татарстана Рустам Минниханов. Правда, узким местом IT-индустрии остается нехватка специалистов. Чтобы расширить кадровую воронку, президент анонсировал открытие IT-квартала в центре Казани, вокруг бывшего здания «Спартака».
«Вчера до «112» тупо не дозвонились»
К первому приезду министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева в Казань приурочили большую экспозицию цифровых достижений татарстанской IT-индустрии. На выставке Международного форума Kazan Digital Week 2021, которая проходила в павильоне «Казань Экспо», были представлены последние разработки примерно 50 компаний, предлагающих современные решения для государства, бизнеса и общества.
Основатель и разработчик проекта под названием «Родина» петербуржец Сергей Минасян, ставший резидентом IT-парка в Казани, разработал приложение для учителей на случай ЧП.
— Тревожную кнопку в приложении на телефоне учитель может активировать только в одном случае — если в школе открыта стрельба. Через три секунды информация о преступлении поступит на пульт МВД, и на место выедет вооруженный спецназ для захвата преступника, — рассказал он главным гостям форума Максуту Шадаеву и Рустаму Минниханову.
В настоящее время идут переговоры о внедрении этой системы в школах Татарстана. Приложение начали разрабатывать после стрельбы 11 мая в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек. Это приложение должно стать более доступным, чем служба «112».
— Вчера до «112» тупо не дозвонились (студенты) и охранник был убит первым, — рассказал позднее журналистам Сергей Минасян. — Если бы была эта система, то двум сотрудникам ДПС не пришлось бы разруливать ситуацию.
Напомним, вчера в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба — студент застрелил шесть человек.
«А со следующего года начнем понимать, использует ли автолюбитель за рулем телефон»
Известный разработчик в области интеллектуальных транспортных систем казанская «Автодория» показала программное решение для контроля за уборкой снега на дорогах, а их конкурент — питерская компания «Симикон» показала камеру наблюдения «Кордон» за движением на дорогах. Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов, который отдельно подошел к этому стенду, пристально изучал новинку.
— Эти приборы в режиме онлайн понимают, как часто вы нарушаете правила дорожного движения, — объяснил он.
По его словам, сейчас они обладают большим набором функций: могут определять, не находится ли машина в угоне, оплатил ли владелец штрафы, как часто допускает нарушения и попадался ли за рулем в нетрезвом виде.
— А со следующего года начнем понимать, использует ли автолюбитель за рулем телефон, — «напугал» глава ГИБДД. — Это будет новая функция, которая поможет нам больше выявлять подобных нарушений. Сейчас оно является одним из основных. Да нет, мы не хотим вас напугать. Наша цель — профилактика, — улыбнулся Ленар Габдурахманов.
На самом форуме эксперты компании «Цифровые дороги» (ГК «Урбантех») рассказали о мобильной лаборатории «Автодискавери». Цифровой двойник дорожной инфраструктуры позволяет в режиме онлайн мониторить дорожные объекты, вести их учет, а также собирать, анализировать параметры. Таким образом, исполнительные власти смогут принимать решения о модернизации дорожной инфраструктуры и оперативно реагировать на проблемные ситуации на основе актуальных данных. Городские эксплуатирующие организации могут повысить эффективность своей работы благодаря предиктивной аналитике критических проблем, расстановке приоритетов, прозрачному контролю деятельности собственных бригад и подрядных организаций. В результате все это позволит сделать дороги более комфортными и безопасными для автомобилистов и пешеходов.
Андрей Волгин, генеральный директор «Мобилити Груп» (входит в ГК «Урбантех»), представил интеллектуальную интеграционную единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС). Платформа интегрирует данные, поступающие с дорожного оборудования и систем любых производителей. Она формирует цельную картину дорожной ситуации и дает возможность максимально эффективно управлять ею, контролировать пропускную способность и загрузку улично-дорожной сети. Интеллектуальную платформу уже внедрили в Подмосковье. В результате на 30% увеличилась пропускная способность выездов с пилотного участка за счет изменения разметки. Кроме того, благодаря платформе «Урбантех» среднее время поездки в направлениях городов Красногорска, Сергиева Посада, Фрязино и Щелково в вечерний час пик сократилось более чем на 22%. Снижение количества и тяжести дорожных заторов на дорогах, оснащенных системой «Мобилити», составило 18%.
Мишустин о налоговых льготах: «Это были важные для бизнеса решения»
Пленарное заседание казанской цифровой недели было посвящено реализации нацпроекта «Цифровая экономика», который призван создать условия для высокотехнологичного бизнеса, повысить конкурентоспособность и улучшить качество жизни. Первым к участникам форума обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи. Прежде всего он рассказал о мерах поддержки отрасли, которая является одной из приоритетных для экономики. Он напомнил, что в этом году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии. Это около 60 мер поддержки по разным направлениям, призванных стимулировать внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов.
По его оценке, благодаря новому пакету мер станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ, будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании.
— Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере, — добавил премьер.
Также планируется внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу.
Первый пакет мер был запущен в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина. Налоговый маневр для IT-сферы, который позиционируется как бессрочная мера, предусматривает снижение налога на прибыль с 20% до 3% (за счет обнуления региональной части налога), снижение страховых взносов до 7,6% (из них 6% отчисляются в Пенсионный фонд).
— Это были важные для бизнеса решения, — отметил премьер-министр РФ. — Эффект впечатляет. В результате почти 7 тыс. IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше 1 тыс. организаций — преференциями по налогу на прибыль, около 3 тыс. получили льготы по НДС. Сэкономленные средства они направили на свое развитие и создание новых конкурентоспособных решений. В компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше. Выросло число аккредитованных российских IT-компаний и количество программных продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения.
Максут Шадаев пояснил, что «второй пакет» будет решать другую задачу — расширение спроса на отечественные решения. Среди них — обязанность госкомпаний «покупать российское».
«Уже выпущены директивы для российских госкомпаний, которые обязывают направлять до 70% расходов на отечественные программно-аппаратные решения до 2024 года», — сообщил он. А для частного бизнеса, как сказал министр, предусмотрены большие налоговые льготы. Кроме того, регионам дано право снижать ставку налога на прибыль. Отдельную поддержку получит МСБ. Для него прорабатывается 50%-ное субсидирование при внедрении отечественных цифровых решений. «В этом случае издержки будут в 2 раза снижены», — уточнил министр. Предполагается также субсидировать до 50% расходов на покупку отечественного софта.
Однако до сих пор остается нерешенной проблема дефицита кадров.
— Мы видим, как идет борьба за разработчиков, за архитекторов, как быстро растут зарплаты. В этом смысле наша задача — расширить кадровую воронку, существенным образом усилив систему подготовки специалистов, — заявил Максут Шадаев.
Он сообщил, что со следующего года запускаются программы, при которых школьники, пройдя конкурсный отбор, смогут изучать языки программирования бесплатно. Обучение будет длиться 2 года.
«Когда-то было модным изучать иностранные языки, сейчас важно, чтобы было доступно изучение современного языка программирования», — отметил он. К 2024 году вдвое увеличится прием на бюджетные места. Но здесь есть проблема качества подготовки специалистов. С этого года специалисты Иннополиса начали переписывать программы и стандарты обучения для университетов.
IT-квартал в центре Казани, вокруг бывшего здания «Спартака»
— Мы тоже стимулируем развитие IT-индустрии, — продолжил тему льготирования отрасли президент РТ. — Для резидентов IT-парка снижена ставка по УСН до 1% при базовой в 6%. Это должно привлечь новых резидентов, — уверен Рустам Минниханов.
С другой стороны, татарстанская отрасль и так находится на передовых позициях. Как сообщил глава республики, в ней насчитывается порядка 3 тысяч компаний, более 40 тысяч специалистов. Татарстан занимает первую позицию по цифровизации среди российских регионов. Рустам Минниханов напомнил, что в 2007 году в республике первыми внедрили платформу «Электронное правительство». Для обратной связи с населением действует система «Народный контроль», куда поступило в прошлом году 77 тысяч обращений.
Говоря о развитии IT-парков, президент сообщил, что в этом году приобрели еще одно здание в центре Казани (речь идет о здании обувной фабрики «Спартак»). Рядом с ним расположена образовательная школа №21, которая позволит сформировать IТ-квартал в центре Казани. Кроме того, в Иннополисе начинается строительство двух новых парков, которые дадут еще 4 тысячи рабочих мест.
— Появление новых компаний связано с принятием важных налоговых решений. Мы сами несколько раз пытались провести эти решения, — заметил президент. — И только благодаря новому правительству они реализованы.
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