Мишустин объявил о создании института IT-омбудсмена в России

В России появится институт IT-омбудсмена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе обращения к участникам форума Kazan Digital Week.

— Неслучайно Digital Week проходит именно в Казани, столице Татарстана. Это город, где сконцентрированы учебные заведения, высокотехнологические производства, технопарки, территории опережающего развития, — отметил Мишустин, добавив, что благодаря форуму республика сможет поделиться своим опытом в IT-индустрии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава правительства анонсировал запуск программы для стимулирования российского бизнеса в участии в международных альянсах open source и отметил необходимость появления в стране своей платформы по типу GitHub. Также он заявил о необходимости создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу, передает пресс-служба правительства РФ.

Обращаясь к участникам казанского форума, Мишустин призвал сделать все возможное для того, чтобы Россия стала привлекательной территорией для IT-индустрии.

О создании в России института IT-омбудсмена сообщалось на прошлой неделе. Учредить его намерены Минцифры и Минэкономразвития.



Татьяна Леухина