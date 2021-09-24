В Татарстане начнут производить лифты, а Владимир Малыгин построит второй хаб

На инвестсовете у президента Татарстана одобрили шесть проектов на 4,8 млрд рублей

Пассажирские лифты татарстанской марки начнут собирать в Зеленодольске в будущем году. Именно ими станут обновлять жилые дома по программе капитального ремонта жилья — контракты до сих пор «доставались» московским производителям. Инвестиционный совет РТ под председательством президента Рустама Минниханова дал добро на строительство собственного завода ООО «Регионлифтмаш» стоимостью 600 млн рублей. Щедрые бонусы в виде безвозмездных участков получили другие местные инвесторы. Так, глава сети «Мегастрой» «защитил» проект по строительству распределительного центра на 1,5 млрд рублей, а РАРИТЭК — на расширение сети газомоторной инфраструктуры на 370 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Поступают не туда, куда хотели, потом работают — не по специальности

Инвестиционный совет республики под председательством президента Рустама Минниханова одобрил шесть проектов на общую сумму 4,82 млрд рублей. Тянуть со строительством никто не собирается: проекты, что называется, находятся на высоком старте, ожидая лишь «президентской» отмашки. Каждый из них будет реализован в течение 2022-2023 годов, не дольше. Благодаря им к этому сроку появится дополнительно 1654 рабочих мест.

Хотя само заседание инвестсовета проходило в закрытом для СМИ режиме, по его окончании инвесторы и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина вышли к прессе и поделились планами. Как оказалось, среди инициаторов шести одобренных проектов только один имеет статус резидента ТОСЭР, остальные инвесторы получили господдержку в качестве безвозмездного предоставления земельного участка.

Так, татарстанская ИТ-компания «Дискавер Софт» представила проект мобильного приложения Round. Инвестиции оцениваются в 180 млн рублей. На основе развлекательно-образовательной системы и челленджей приложение помогает подросткам определиться с будущей профессией. Представитель компании сообщил, что выступил с предложением провести через приложение Round республиканский конкурс по профориентации среди школьников, президент идею поддержал.

Чтобы убедить насколько важно вовремя определить свои способности и выбрать профессию, глава АИР привела пример из личной жизни. Фото president.tatarstan.ru

— Многие школьники поступают туда, куда не хотели. Потом люди работают не по специальности, — посетовала Талия Минуллина.

Чтобы убедить насколько важно вовремя определить свои способности и выбрать профессию, глава АИР привела пример из личной жизни.

— Ну спросите в вашем окружении, какая вот у него [коллеги] специальность, — заметила она во время общения с журналистами после окончания заседания инвестиционного совета в Доме правительства РТ. — Я, например, учитель французского языка. И мне пришлось получать несколько дополнительных образований, после чего устроилась на другую работу.

По этой причине вышеназванный проект получит большой отклик, уверена глава АИР. «И сегодня президент дал поручение подключить средние школы, и промпредприятия к этой работе. Это интересный проект, хотя и не крупномасштабный, как те, которые мы рассматриваем на инвестсовете», — заключила она.

Татарстанский монтажник лифтов — компания «Регионлифтмаш» — подала заявку на строительство завода для выпуска пассажирских лифтов. Фото ucpskov.ru

Лифты собственной марки

Татарстанский монтажник лифтов — компания «Регионлифтмаш» — подала заявку на строительство завода для выпуска пассажирских лифтов. Его инвестор стал резидентом ТОСЭР Зеленодольского района, где и предполагается построить завод. Объем инвестиций составит 600 млн рублей, а срок запуска — 2022 год.

— В Татарстане это станет первым собственным производством, — сообщила Талия Минуллина. — До этого велись переговоры с несколькими иностранными компаниями, которые были заинтересованы в российском рынке. К примеру, есть сильные корейские производители, которые поставляют много техники в Россию. Но в итоге образовался локальный игрок. Раньше они занимались монтажными работами лифтового оборудования, а сейчас принято решение локализовать производство лифтов в Татарстане.

Чтобы поддержать местного производителя, прорабатывается возможность размещения госзаказа — гарантированного сбыта, чтобы обеспечить предприятию стабильность на ближайшие годы.

— Мы сейчас обсуждаем схему офсетного контракта, — рассказала Талия Минуллина. -. Пока в России они не развиты, потому что являются частью 44 ФЗ. Правда, первые пять офсетных контрактов провела Москва. Регионы не могут, потому что государство заявляет какой объем гарантированно нужен. Условие — до 10 лет. Объем инвестиций — не менее 1 млрд рублей. А производитель — местный. Поэтому по офсетным контрактам в регионах не работают. Правда, Минфин РФ допускает, что сумма минимальных инвестиций может быть снижена до 400 млн рублей, но эта норма законодательно пока не утверждена.

Среди одобренных — инвестпроект «РариТЭК технологии», который предполагает строительство двух базовых АГНКС в Набережных Челнах и Менделеевске. Фото: Максим Платонов

Гендиректор ООО «Регионлифтмаш» Лилия Загидуллина пояснила, что конструкция лифта на 70% будет состоять из собственных компонентов, и только ключевые элементы — лебедка и троссы будут закупаться. Пилотный образец появится летом 2022 года.

«Мегастрой» презентовал проект по строительству логистического распределительного центра стоимостью 1,5 млрд рублей. Его площадь — 23 тысяч кв.м. Сейчас в активе компании — один центр на 10 тысяч кв.м. «Новый распредцентр позволит на 10% повысить оборот компании и начать экспансию в другие регионы», сообщил президент компании Владимир Малыгин.

Среди одобренных — инвестпроект «РариТЭК технологии», который предполагает строительство двух базовых АГНКС в Набережных Челнах и Менделеевске, а также производства мобильных комплексов для заправки метаном на дороге.

— Сегодня на территории Татарстана работают 28 газозаправочных станций КПГ, три новые — одна в Менделеевском районе, две — в Набережных Челнах. В итоге будет 31 станция, — сообщила Талия Минуллина.