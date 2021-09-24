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Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сложил полномочия

07:59, 24.09.2021
Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сложил полномочия
Фото: instagram.com/rshagaleev

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно сложил полномочия главы города. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграм» депутат градсовета Иннополиса Адель Ягудин.

Решение было принято на сходе граждан города Иннополиса. Сообщается, что Шагалеев подал в отставку по собственному желанию.

О причинах ухода Шагалеева с поста мэра не сообщается.

Руслан Шагалеев возглавлял Иннополис с ноября 2016 года. До этого он работал заместителем руководителя исполкома Иннополиса.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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