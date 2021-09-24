Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сложил полномочия
Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно сложил полномочия главы города. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграм» депутат градсовета Иннополиса Адель Ягудин.
Решение было принято на сходе граждан города Иннополиса. Сообщается, что Шагалеев подал в отставку по собственному желанию.
О причинах ухода Шагалеева с поста мэра не сообщается.
Руслан Шагалеев возглавлял Иннополис с ноября 2016 года. До этого он работал заместителем руководителя исполкома Иннополиса.
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