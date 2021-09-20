При стрельбе в Пермском университете погибла известный медик Прикамья Маргарита Энгаус

Из шести погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) опознаны четверо. Среди жертв оказалась известный в Прикамье медик — врач-эндоскопист с 39-летнем стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице Перми №7.

Среди остальных опознанных жертв трагедии две девушки в возрасте 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе и стрелок. Все они доставлены в больницы. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое, стрелявшего — как крайне тяжелое. Семь пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Состояние еще 12 врачи оценивают как удовлетворительное.

Фото: Максим Платонов (архив)

Происшествие случилось сегодня утром. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина