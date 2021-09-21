В Татарстане задержали руководителя отделения Фонда социального страхования за взятку в 2,4 млн рублей

В Татарстане оперативники УЭБ и ПК задержали руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, 30 октября прошлого года между региональным отделением Фонда социального страхования России по РТ и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. Во время его исполнения сотрудники фонда обнаружили неоднократные существенные нарушения со стороны организации. Поэтому фонд инициировал подачу искового заявления в Арбитражный суд Татарстана.



18 августа этого года руководитель фирмы встретился с главой Фонда социального страхования. Предприниматель предложил «решить вопрос» с судом за 4 млн рублей. Во время неформальных встреч с 17 по 23 августа руководитель фирмы получил от должностного лица письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.

10 сентября Арбитражный суд РТ взыскал с фирмы штраф в размере порядка 100 тысяч рублей. Сегодня утром глава ФСС, находясь в автомобиле марки Infiniti QX 80 возле одного из домов по улице Декабристов, получил от руководителя фирмы в рамках проводимых оперативных мероприятий денежные средства в сумме 2,4 млн рублей за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда. Во время передачи денежных средств 43-летнего чиновника задержали.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома.

На прошлой неделе в Советский райсуд Казани поступило ходатайство на арест начальника пестречинской колонии №3 в Татарстане Александра Мелешенко. Накануне его задержали сотрудники Следкома по РТ по делу о взятке.



Татьяна Леухина