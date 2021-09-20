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В Казани создали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете: фото, видео

14:47, 20.09.2021 1
В Казани создали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете: фото, видео
Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

В Казани в Ленинском саду открыли стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете. На месте побывал корреспондент «Реального времени».

Возле мемориала собрались 30 человек. Они несут свечи, цветы.

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев
Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Почтить память погибших в трагедии в пермском вузе приехал и новый министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев
Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Сегодня 18-летний студент пермского вуза устроил стрельбу в университете. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:55
    Это происшествие очень похоже на ЧП в школе 175 г. Казани. Данное ЧП в школе не стало горьким уроком для других школ и Вузов РФ. Причём явно халатность со стороны чиновников, контролирующих органов и отсутствие безопасности в образовательном учреждении прослеживается в обоих ЧП. Одним словом это можно назвать БАРДАКОМ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в стране.
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