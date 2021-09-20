В Казани создали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете: фото, видео

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

В Казани в Ленинском саду открыли стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете. На месте побывал корреспондент «Реального времени».

Возле мемориала собрались 30 человек. Они несут свечи, цветы.

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Почтить память погибших в трагедии в пермском вузе приехал и новый министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Фото: realnoevremya.ru / Алексей Нечаев

Сегодня 18-летний студент пермского вуза устроил стрельбу в университете. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.

Татьяна Леухина