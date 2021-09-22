Дом в Сочи, квартира в Казани и ВАЗ-2109: что арестовали у лидера Finiko Доронина

Беременность жены не помогла VIP-«финикийцу» выйти из СИЗО, он рискует потерять и имущество

Фото: Ирина Плотникова

Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.

Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?



Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.

Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.

Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.

Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей

По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.

Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним.

Московские следователи в Казань пока не приезжали

Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.

Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.

Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов

Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.

В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.

В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.

Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.

Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин

Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.

В то же время, согласно актуальной на сегодняшний день редакции обвинения, Доронину и Ко инкриминируют действия в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием с ущербом не менее 80 потерпевшим на общую сумму не менее 250 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые от имени Finiko распространили ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности, привлекли денежные средства граждан и похитили их.

Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»

Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.

Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.

«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя

Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.

— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.

И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».

— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.

Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.

— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выдерет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.

Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева

Защита заявила о «пропаже» потерпевших

На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.

После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.

Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».

Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.

Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно

По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».

Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.

Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».

В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.