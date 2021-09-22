«Качество жизни инвалидов при Лоханове упало в разы»

Льготники республики оценили арест главы татарстанского ФСС, но переживают, что могут вовсе лишиться средств реабилитации

Фото: Олег Тихонов

Татарстанские инвалиды уповают на справедливость в расследовании дела против главы татарстанского отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова, задержанного накануне во время передачи взятки. Главу ФСС поймали с поличным при получении им 4 млн рублей якобы за урегулирование судебного спора между фондом и его поставщиком. В то же время льготники республики переживают — не останутся ли они и вовсе без средств реабилитации, как уже было, когда в «обезглавленном» ФСС некому было заключать договоры на поставку. «Я боюсь, что сейчас, когда его арестовали, все это повторится, и будем мы мучиться еще больше» — не верят в благополучный исход собеседники «Реального времени».

Митинг у фонтана



— Только в понедельник мы проводили очередной митинг в защиту прав инвалидов, — рассказал «Реальному времени» отец ребенка-инвалида Юрий Никишин, услышав новости о задержании руководителя татарстанского отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова.



Активно митинговать инвалиды начали в сентябре 2019 года, а инициатором акции, имевшей целью отправить в отставку главу республиканского ФСС, стал тогда также Юрий Никишин. Одной из главных была претензия к качеству подгузников: «Протекают, рвутся, маломерят и не застегиваются». Также много было нареканий по поводу несвоевременности поставок и отсутствия возможности у инвалидов контролировать, сколько и за какой период поставляется памперсов. Звучали нарекания и к качеству колясок, и к ортопедической обуви.

Активно митинговать инвалиды начали в сентябре 2019 года. Фото: Ринат Назметдинов

Спасли от отставки Лоханова депутат Госдумы России Айрат Фаррахов и зампредседателя ФСС РФ Алексей Кошелев. Кошелев пригрозил, что по возвращении в Москву примет меры и будет лично следить за исполнением сроков поставок и жалобами на качество: «Больше лафы не будет!», заверял он.

Потом случилось громкое уголовное расследование в отношении «придворного поставщика» ФСС в Татарстане — председателя татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифата Ганибаева. Того, чьи предприятия, собственно, и обеспечивали инвалидов республики протекающими памперсами. Он был арестован, однако бизнес возглавил его родной брат Рустем Ганибаев, а уголовное дело впоследствии сошло на нет.

Подгузники, как решето, а коляски подешевели и потяжелели

— Сейчас ситуация с обеспечением инвалидов средствами реабилитации стала только хуже, — рассказал «Реальному времени» Юрий Никишин. — И ничего удивительного: на инвалидах экономят, как на самых беззащитных. Один пример приведу: какого качества должны быть инвалидные коляски, которые нам поставляют сейчас по 42 тысячи рублей за штуку, если все дорожает, а они подешевели более, чем втрое? Раньше-то их закупали для инвалидов по 150 тысяч за коляску!

Никишин припомнил, как Айрат Фаррахов остановил поставку некачественных подгузников: «Я тогда интересовался, куда фура с этими подгузниками делась? Неизвестно, информации о том, куда делся брак, нет. Это вызывает вопросы! А ганибаевские фирмы продолжили поставки, как будто ничего и не случилось».

Никишин припомнил, как Айрат Фаррахов остановил поставку некачественных подгузников. Фото: Максим Платонов

Инвалид Альфия Нафикова поделилась с «Реальным временем» мнением относительно того, «с чем столкнулась» лично:

— Подгузники нам дают такие, что пользоваться ими нереально: все вытекает! У меня у подруги сын лежачий. Так она на него два памперса надевает, и все равно не держат они — они как решето! Это же издевательство! А как проконтролировать, сколько мне должны этих памперсов привезти, на какой срок? Я расписываюсь в документах и не знаю, за что. И в ФСС, сколько ни звонила, ни спрашивала — один ответ: «Это как поставщик привезет». И про качество там тоже отвечают, что претензии к поставщику. А фонд тогда на что нам нужен?

Коляску от ФСС Нафикова охарактеризовала, как «тяжелую, неуправляемую, неудобную». Она пока ее не стала даже брать, хотя полагается:

— Мне подруга дала попробовать, сказала, что не стоит эта коляска того, чтобы ее брать. И точно, я убедилась!

Единственное, что из средств реабилитации ее полностью устраивает, заметила женщина, так это ортопедическая обувь, которую она сама покупает в салонах, а потом ей эти траты компенсирует ФСС:

— Я узнаю, на какую сумму мне обувь положена, покупаю ее, а потом жду деньги. Но тут есть нюанс — лишних денег у инвалида нет, а надо вначале самой заплатить…

Ортопедическую обувь инвалиды сами покупают в салонах. Фото: Олег Тихонов

«Боюсь, что станет еще хуже, а уголовное дело сойдет на нет»

На вопрос «Реального времени», чего ждет отец ребенка-инвалида после ареста Лоханова, Юрий Никишин ответил:

— Справедливости — ведь качество жизни инвалидов при Лоханове упало в разы, хотя оно никогда и не было высоким!

— Я уже не верю ничему, — говорит в свою очередь еще один инвалид — Амина Ибниева. — Ну вот история с Ганибаевым: он на свободе, предприятия действуют. А миллионы, которые ему вменяли на следствии, никто не вернул. Мы воевали за памперсы, в Следком писали, просили провести экспертизу — ее так и не провели, а качество памперсов осталось каким было. И никто из чиновников обещания помочь нам не выполнил. Что же касается ареста Лоханова… Знаете, когда какое-то время в ФСС на месте не было руководителя, встало все, и поставки средств реабилитации прекратились. И мы просили, а нам отвечали, что руководителя нет, и никто не вправе ни договоры заключить, ни поставки возобновить. Я боюсь, что сейчас, когда его арестовали, все это повторится, и будем мы мучиться еще больше, а потом уголовное дело, как и в отношении Ганибаева, сойдет на нет.

Уголовное дело Рифата Ганибаева сошло на нет. Фото: realnoevremya.ru

Взяли с поличным

По данным источников «Реального времени», главу татарстанского отделения Фонда соцстраха задержали накануне в первой половине дня в Московском районе Казани, сразу после передачи ему денег. Ранее к силовикам обратился с заявлением о вымогательстве со стороны VIP-чиновника руководитель фирмы-поставщика фонда, бизнесмен согласился на участие в оперативном эксперименте.

По версии следствия, 30 октября прошлого года между реготделением Фонда соцстраха и одной из компаний (как выяснило «Реальное время», речь идет об ООО «РСС-МЕД») был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. ФСС выявил нарушения со стороны поставщика, поэтому обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием о взыскании неустойки в 14 млн рублей. 18 августа этого года директор фирмы встретился с Лохановым — последний предложил «решить вопрос» с судом за 4 млн рублей. Во время неформальных встреч с 17 по 23 августа руководитель компании получил от должностного лица письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.

10 сентября арбитраж взыскал с фирмы штраф в размере порядка 100 тысяч рублей. Накануне утром глава ФСС в автомобиле марки Infiniti QX 80 возле одного из домов по улице Декабристов получил от руководителя компании в рамках проводимых оперативных мероприятий 2,4 млн рублей за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда. Во время передачи денег 43-летнего чиновника задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Павел Лоханов эту ночь проводит в СИЗО, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В ближайшее время Лоханову изберут меру пресечения. Фото: Ринат Назметдинов

Очередной «придворный поставщик»?

Если подробнее, контракт, который стал краеугольным камнем уголовного дела Павла Лоханова, был заключен региональным отделением ФСС 30 октября с казанским ООО «РСС-МЕД». В конкурсе участвовало также ООО «ТФК». Начальную цену победитель конкурса уронил с 65,17 млн рублей до 56,7 млн. Согласно документам закупки, на эту сумму татарстанским инвалидам должны были быть поставлены специальные средства, используемые при нарушении выделительных функций инвалидов — моче- и калоприемники, адсорбирующие средств, герметики, салфетки и так далее — всего 44 позиции.



Контракт был расторгнут по соглашению сторон досрочно — 20 мая 2021 года. При этом, согласно актам поставки, были исполнены и фактически оплачены обязательства на 45,5 млн рублей — информация об этом имеется на портале госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «РСС-МЕД», с мая 2021 года принадлежащая Максиму Ледянкину, в последние 3 года стремительно наращивала объем госконтрактов: в 2019 году заключила 13 контрактов на 36,75 млн рублей, в 2020-м — более чем на 109,8 млн, а в 2021-м почти на 186 млн. Доля госконтрактов в ее выручке уже в прошлом году достигла 58,7%, а основным заказчиком (почти треть стоимости всех контрактов) стало республиканское отделение ФСС. В 2019—2021 гг. «РСС-МЕД» также осуществлял поставки Минздраву РТ — по трем контрактам на общую сумму 22,3 млн рублей.

По итогам 2020 года выручка компании, среднесписочная численность работников которой составляет всего пять человек, превысила 187 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м почти в пять раз. А чистая прибыль выросла почти в десять раз — до 12,8 млн.

Руководит фирмой ее бывшая владелица Татьяна Соловьева — согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 16 июня 2020 года она приобрела предприятие у Камила Зарипова — директора ООО «Лечебно-диагностический центр «Биомед» и бывшего совладельца ООО «Медлаб+», а 27 октября продала долю в 49% Ледянкину, который спустя полгода стал единственным собственником.