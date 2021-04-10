События недели: Казань превратилась в Венецию, РПН просит «метить» общепит

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Первая апрельская неделя была богата на самые разнообразные события. В города, села и деревни Татарстана пришла «большая вода»: уже затоплены некоторые мосты, рушатся дороги, идет подтопление домов. Хотя буквально 2 недели назад чиновники отчитались, что к паводку республика готова. Вахитовский суд Казани, наконец, добрался до главного обвиняемого по делу «Татфондбанка», его бывшего предправления Роберта Мусина — впервые за 4 года начался его судебный допрос. Много шума в российском спорте на этой неделе наделала и ситуация вокруг капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина, которого в тяжелом состоянии сначала госпитализировали в инфекционную больницу Казани, а потом заподозрили в употреблении наркотиков.

Татарстан и Казахстан построят завод по выпуску автошин

5 апреля, в городе Сарань в Казахстане в торжественной обстановке положили начало строительству завода по выпуску автомобильных шин.

Это совместное предприятие, созданное ГК «Татнефть» и «Аллюр». Стоимость проекта оценивается в $284 млн. Завершить строительство завода мощностью 3,5 млн штук шин в год планируется в 2022 году. Порядка 60% будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, остальная доля — на экспорт.

Традиционная церемония закладки капсулы под строительство производства автошин прошла с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Еще с татарстанской стороны в событии поучаствовал гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.



Фото: tatarstan.ru

Исполком Бугульмы вынуждает директора школы искусств покинуть пост

В Бугульме разгорелся скандал вокруг смещения с поста директора детской школы искусств Любови Пискуновой.

Педагоги школы рассказывают, что с февраля на их руководителя в исполкоме района оказывают «моральное давление» с целью «вынудить написать заявление» на увольнение. Коллектив школы и родители учеников отправили ходатайства в защиту директора.

В администрации Бугульминского района конфликт так и не прокомментировали, оставив запрос нашего издания без ответа. Сотрудники школы сетуют, что на место их шефа продвигают кандидатуру «из своих, без какого-либо отношения к культуре и музыкальному искусству». К Пискуновой после ее отказа уйти добровольно нагрянули с внеплановой проверкой.



В Минкультуры РТ, куда были направлены жалобы родителей и педагогов на произвол по отношению к руководителю музыкальной школы, была создана комиссия, которая на месте займется выяснением обстоятельств.

Фото: instagram.com/shkola_iskysstv_bugulma

В историческом квартале Зеленодольска снова загорелись дома

В Зеленодольске ночью 6 апреля произошел очередной инцидент — загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки».

Огонь захватил кровлю и веранды двух домов — кирпично-деревянного неэксплуатируемого и расселенного двухэтажного дома №15 и нерасселенного №13 и в переулке Красном. Эти дома включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Никто не пострадал.

По предварительной версии, виной всему поджог. Пожарные потушили огонь за 45 минут. По факту пожара зеленодольская прокуратура потребовала возбудить дело.

«Полукамушки» — комплекс исторических двухэтажных зданий постройки IX — начала XX века в Зеленодольске. Первый этаж домов кирпичный, а второй — деревянный, благодаря чему такой дом начали звать наполовину каменным, а затем «полукамушком».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В разрушенной взрывом газа многоэтажке Зеленодольска начались восстановительные работы

В начале этой недели в доме № 39а на ул. Ленина, где 29 марта произошел взрыв бытового газа, прибыли бригады строителей подрядной организации ООО «Строитель». Они будут восстанавливать разрушенную часть дома — и уже приступили к работе.



Вопрос ликвидации последствий происшествия и восстановления дома на постоянном контроле у мэра Зеленодольска. На «деловом понедельнике» Михаил Афанасьев выразил признательность и благодарность жителям города за то, что не остались в стороне от беды, а также сообщил, что «по мнению специалистов, на восстановление дома потребуется не менее полугода. Наша задача сейчас — провести все работы в срок и качественно, чтобы сдать дом до конца года».

Большая вода захватывает мосты и дороги

Активное таяние снега на этой неделе стало причиной нескольких инцидентов.

Во вторник на реке Свияге в Буинском районе затопило низководные мосты рядом с населенными пунктами Кият и Черки-Кильдуразы. Жителям предлагают объезжать место подтопления через соседние населенные пункты Тетюшского и Буинского районов.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

А в селе Качелино Арского района подтопило грунтовую проселочную дорогу. Попасть в село можно через подъезд по автомобильной дороге с южной части. К 8 апреля на реке Шешме водой залило низководный мост рядом с деревней Слобода Архангельская. В этот же день МЧС предупредило об осторожности жителей Мамадышского района — уровень воды на реке Берсут превысил отметку выхода воды на пойму на 6 см. Рядом с руслом реки со звучным названием Бездна в Татарстане осыпалась грунтовая дорога, проходящая рядом с руслом поверх водопропускных труб. Еще одна грунтовая дорога накануне осыпалась в Спасском районе.

Под Казанью и в Казани тоже форменное безобразие. Из-за начавшегося половодья жители села Столбище предложили переименовывать его в Венецию, а улицы города — в каналы. Талые воды уже затопили 90 приусадебных участков Столбища. Сейчас там срочно роют отводной канал в сторону Ковалинского озера. Такая же ситуация и в Новых Салмачах, жители которых жалуются, что дома уже подтапливает. Несколько десятков жалоб на потопы в Казани поступило в систему «Народный контроль».

Фактом затопления временного низководного моста ведущего в деревню Тимофеевку через реку Сулу занялась прокуратура Высокогорского района. Уровень перелива воды уже составил 30 см, а из-того, что на основном мосту идет ремонт, заехать в деревню свободно и безопасно невозможно. Прокуратура намерена оценить действия подрядной организации при обустройстве временного моста и действия должностных лиц по недопущению подтопления и его устранению.

И, кстати, покой нам только снится, ведь после выходных ситуация с паводком в Татарстане может усугубиться: синоптики обещают от 15 до 23 градусов выше нуля.

Мэр Казани «раскрыл личико»

Мэр Казани Ильсур Метшин час отвечал на острые вопросы горожан вечером 7 апреля. Для этого он избрал официальный аккаунт мэрии в «Инстаграм».

Вопросов было много и отвечал градоначальник довольно прямо и содержательно.

Что-то определенно сдвинулось в парадигме публичной политики Метшина. Выход «в люди» закрытого прежде городского главы, да еще и в прямом эфире соцсети, случился впервые. За последние 15 лет он давал интервью только двум СМИ, очень близким к мэрии.

В эфире Метшин ответил на вопросы, связанные с капремонтом старых и строительства новых дорог, школ и детсадов, особенно в новых микрорайонах Казани, порассуждал, почему городские улицы плохо чистят от снега, пообещал решать проблему отсутствующих ливневок.

Экс-главе «Татфондбанка» дали слово в суде

Вахитовский суд Казани на этой неделе наконец-то начал допрос экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Впервые за 4 года он публично отвечал на обвинения в злоупотреблениях на 53 млрд рублей.

Ответы на полсотни вопросов, заданных в его адрес по трем эпизодам уголовного дела, по времени заняли более двух часов. С обвинением в злоупотреблении полномочиями по эпизодам с зачетом прав требования на 2,7 млрд и выдаче кредитов на 18,5 млрд рублей он согласился частично, а вот по личному займу в 100 миллионов заявил, что эта сделка не могла обрушить банк.

Первый эпизод дела Мусина связан с кредитованием группы компаний DOMO. На средства «Татфондбанка» эта компания сумела выстроить федеральную сеть по продаже бытовой техники, а затем прогорела. Экс-главе банка предъявляют злоупотребления полномочиями на 19,1 млрд рублей невозвратных кредитов. Подсудимый согласился, что кредитование этой торговой сети на фоне других проблем привело ТФБ к банкротству, но предложил сократить ущерб вдвое.

Следующий допрос Мусина состоится через неделю.



Емелин — жертва информационной войны?

Большой резонанс в российском хоккее на этой неделе вызвала ситуация вокруг капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина.

Накануне второй встречи в рамках плей-офф с казанским «Ак Барсом» Емелину стало плохо, и его госпитализировали в инфекционную больницу Казани. Потом хоккеиста в тяжелом состоянии срочно перевезли в реанимацию московского института Склифосовского. 7 апреля федеральные СМИ сообщили, что вероятно, хоккеисту потребуется пересадка печени и его уже готовят к этой операции.

В этот же день в МВД поступили данные медицинской экспертизы — в анализах капитана «Авангарда» обнаружили следы наркотических средств, и по этому факту уже началась проверка. В свою очередь, официальное заявление по ситуации с капитаном команды опубликовал хоккейный клуб «Авангард»: «Клуб ждет официального заключения от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ». Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в этот день отказался комментировать ситуацию вокруг капитана команда Алексея Емелина.

Фото: ak-bars.ru

8 апреля появилась информация от врачей НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен игрок «Авангарда», — они не смогли подтвердить результаты анализов своих казанских коллег и не обнаружили следов наркотиков в крови Алексея Емелина, сообщил телеграм-канал Baza. По данным источника, в анализах хоккеиста выявили следы обезболивающих, парацетамола и ибупрофена. Переизбыток этих препаратов мог ударить по самочувствию спортсмена, вызвав у него острую печеночную недостаточность, считают московские врачи.

Факт употребления наркотиков отрицал и сам спортсмен. В его защиту и поддержку выступили игроки других хоккейных клубов. В пятницу экс-игрок «Авангарда» и «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ Николай Лемтюгов назвал ситуацию вокруг капитана омской команды информационной войной. Он уверен, что начало этому положили казанцы. 9 апреля «Авангард» обратился с официальным запросом к руководству МВД Татарстана и МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» по делу о госпитализации и последующих результатах анализов капитана команды Алексея Емелина. Клуб попросил сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ.

От стартаперов — идеи, от инвесторов — финансы

8-й Российский венчурный форум открылся в четверг в столичном выставочном центре Kazan Expo.

Участниками одного из крупнейших международных событий для инвесторов и стартапов стали более 200 экспертов из России, США и Китая. Свои идеи для капиталовложений на специализированной выставке разместили более 50 компаний. В ходе презентаций, которые пройдут в рамках форума крупные российские и зарубежные инвесторы выберут 10 лучших команд — призовой фонд для победителей конкурса составит 80 млн рублей. Всего же на участие в конкурсе было подано более 350 заявок.

Фото: tatarstan.ru

Открытие форума прошло с участием президента Татарстана. Вместе с главой «Сколково» Аркадием Дворковичем он оценил инновационные идеи участников, представленные в большом экспозиционном зале, — в основном это IT-компании, которые представляли различные сервисы и платформы. К примеру, участникам выставки Startup Expo требуются небольшие стартовые инвестиции — от $200 тысяч до $150 млн.



Выплаты на дошкольников светят не всем

Министерство труда и социальной защиты РТ на днях разъяснило, какие семьи смогут получить от государства выплаты для детей от 3 до 7 лет.

По новым правилам, которые вступили в силу 31 марта этого года, изменится система начисления пособий — теперь они будут дифференцированными и зависеть от семейного дохода.

Если в прошлом году семьи с детьми от 3 до 7 лет получали фиксированные пособия — 50% от величины прожиточного минимума (5 тыс. рублей), то теперь размер выплат может быть увеличен. Но 75% и даже 100% смогут получать лишь те семьи, где на каждого ее члена, в том числе и ребенка, приходится меньше установленной в республике величины прожиточного минимума — это 9 955 рублей. Но и это не все. Государство предусмотрело ряд условий, по которым еще и не все числящиеся малоимущими попадут под раздачу выплат.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 145 тысяч семей официально признаны бедными. Эти родители воспитывают одного или двух детей, а многодетных среди них — больше трети. По подсчетам Минтруда республики, с этого года выплату смогут получить порядка 58,6 тысячи детей. Заявление на выплату через портал госуслуг подали уже около 14 тысяч семей.

Республиканский Роспотребнадзор решил перенять опыт Пекина

Инициативу китайцев по маркировке заведений в зависимости от числа вакцинированных сотрудников на этой неделе поддержало Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Замглавы ведомства Любовь Авдонина внезапно посоветовала владельцам кафе, ресторанов и прочих заведений сферы услуг взять эту методику на вооружение.

На этой неделе офисы, торговые центры и рестораны столицы Поднебесной начали маркировать цветными знаками, которые указывают долю вакцинированных от ковида работников. Те, где привились больше 80% сотрудников, имеют зеленый знак, от 40 до 80% — синий, и, соответственно, где ниже 40%, — красный.

По мнению Авдониной, «это замечательная идея, и мы бы настоятельно рекомендовали объектам, особенно из сферы услуг, воспользоваться такой интересной идеей. Это могут быть наклейки на входе здания, могут быть значки у сотрудников. Мне кажется, будет приятно, если подойдет человек, у него написано: «Вас обслуживает официант, я привит».

Фото: Максим Платонов

Часть владельцев заведений общепита Казани высказались в поддержку этой идеи. Так, ресторатор Константин Иванов считает, что инициатива по маркировке — одна из мер Ассоциации рестораторов и отельеров, направленной на то, чтобы Роспотребнадзор сменил гнев на милость и ослабил ограничения для общепита. «К этому и пришли, мы вакцинируем сотрудников, нам снимают ограничения».