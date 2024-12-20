Путин выступил за сохранение льготной семейной ипотеки и ее расширение на вторичное жилье

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранения программы семейной ипотеки под 6% годовых. Кроме того, он предложил расширить ее действие на вторичный рынок жилья в регионах с недостаточным объемом нового строительства.

— Считаю, что можно было бы добавить еще одну инновацию. Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье, — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Минфин России с учетом поручения президента Владимира Путина по итогам прямой линии подготовит изменения в правила семейной ипотеки. Они позволят исключить из программы механизм лимитов.



Рената Валеева