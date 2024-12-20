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Офис продаж в Ленобласти, лидерство по сдаче объектов в Татарстане и новые старты

12:00, 20.12.2024 Сюжет: Итоги года 2024

Итоги 2024 года в ГК «Новастрой»

Офис продаж в Ленобласти, лидерство по сдаче объектов в Татарстане и новые старты
Фото: коллаж "Реального времени"

Группа компаний «Новастрой» в 2024 году продолжила уверенное развитие, поддерживая высокие темпы строительства, сохраняя качество, которым славится компания. «Новастрой» вышел на федеральный рынок с объектом комфорт класса в Ленинградской области, и уже летом состоялось официальное открытие офиса продаж ЖК «Новатория» в городском поселке Новоселье. Кроме того, состоялся старт продаж первого жилого комплекса комфорт класса в Верхнем Услоне «ЖК на Чехова». Введен в эксплуатацию ЖК комфорт-класса «Прованс». Продолжается возведение комплекса «НОВА» — открыты продажи второй очереди. Компания лидирует в рейтинге региональных застройщиков по объему сданного жилья, более того получила деловую премию «Реальный рейтинг», а ЖК «Максат» и «SOKUROV таун-парк» удостоены наград летней премии ТОП ЖК-2024. В 2025-й год компания идет с новыми идеями и с позитивным настроем.

  1. Жилые комплексы ГК «Новастрой были отмечены наградами премии ТОП ЖК-2024 в двух номинациях. ЖК Таун-парк SOKUROV получил первое место в номинации «Лучший ЖК-новостройка в ПФО, малоэтажные дома». ЖК «Максат» стал бронзовым призером номинации «Лучший ЖК-новостройка в Республике Татарстан».

    Премию вручили в рамках международной выставки «Стройка», которая прошла в апреле в МВЦ «Казань Экспо».
    2. Таун-парк SOKUROV. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  2. В сентябре введен в эксплуатацию ЖК комфорт-класса «Прованс» в Высокогорском районе. Общая площадь жилого комплекса составляет 37 тысяч квадратных метров. 4 дома переменной этажности (6 — 8 этажей) построены из кирпича, проведено индивидуальное газовое отопление, территория жилого комплекса благоустроена по современным стандартам.

    Почти все квартиры были проданы уже на стадии строительства.
    3. Общая площадь жилого комплекса «Прованс» составляет 37 тысяч квадратных метров. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  3. В августе состоялось торжественное открытие офиса продаж проекта «Новатория», который ГК «Новастрой» реализует в Ленинградской области (г.п. Новоселье).

    Запланировано 4 очереди строительства среднеэтажных домов. Квартиры комфорт-класса, просторные дворы, прогулочные зоны, вся социальная инфраструктура в шаговой доступности, экологичные материалы и парковое благоустройство — все это делает новый проект желанным объектом для покупки квартир. Новый офис продаж уже активно работает, продажи идут.

    — Выход на федеральный уровень несет для компании ряд преимуществ. Во-первых, это диверсификация портфеля. Несмотря на то, что наш рынок жилья развивается согласно общероссийским тенденциям, региональная специфика тоже присутствует. Реализация проектов в разных субъектах позволяет бизнесу повысить устойчивость. Второй важный момент — это продуктовое развитие. Рынок Ленинградской области более развит, по сравнению с Татарстаном, хотя республика активно догоняет Ленобласть по многим параметрам. Реализация проекта в этом субъекте позволит компании конкурировать с сильными игроками на их поле и, соответственно, расти, — комментирует это событие коммерческий директор «Новастрой» Антонина Дарчинова.
    4. ЖК «Новатория», который ГК «Новастрой» возводит в Ленинградской области. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  4. ГК «Новастрой» стала победителем деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Строительство жилой недвижимости». Премия была учреждена интернет-изданием «Реальное время», победитель в этой специальной номинации был определен по площади сданного в Татарстане жилья с начала 2024 года. С 1 января 2024 года ГК «Новастрой» сдала наибольший объем жилых «квадратов» среди татарстанских застройщиков — 50 тысяч квадратных метров жилья, из них 36 тысяч — с опережением сроков. Лидерство это подтверждено и Единым рейтингом застройщиков.

    — Год был сложным — и по строительству, и по продажам. Но мы соблюдали все графики, исполнили обязательства перед дольщиками, справились с опережением сроков, — комментировал победу Денис Самарин, генеральный директор ГК «Новастрой».
    5. ГК «Новастрой» стала победителем деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Строительство жилой недвижимости». Тимур Попов
  5. Стартовали продажи 2 очереди ЖК «NOVA». Строительство жилого комплекса на месте бывшего ресторана «Акчарлак» на границе Советского и Вахитовского районов Казани идет высокими темпами. На сегодняшний день в секции «В» завершены 80% работ по устройству вентиляции, на 90% готова каменная кладка до 7-го этажа включительно. В секции «А» возводится уже 19-й этаж (работы завершены на 90%), активно строятся подземные парковки.

    Напомним, ГК «Новастрой» возводит жилой комплекс бизнес-класса на 17 тысяч квадратных метров. В нем будет 313 квартир разной планировки и площади — от студий до пентхаусов с индивидуальным доступом на этаж, от уютных «двушек» до эксклюзивных форматов с собственными террасами и патио.
    6. «NOVA» — жилой комплекс бизнес-класса на 17 тысяч квадратных метров. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  6. Проект апарт-отеля Vertical Boutique стал финалистом 16-й федеральной премии URBAN и вошел в топ-5 в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». Премия URBAN — одно из важных событий, которое определяет лучшие проекты жилой городской недвижимости в России.
    7. Проект апарт-отеля Vertical Boutique стал финалистом 16-ой федеральной премии URBAN. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  7. Начались продажи в ЖК «На Чехова» в Верхнем Услоне. Жилой комплекс комфорт-класса находится в центре поселка, его окружает развитая социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиника, магазины. Комплекс состоит из двух жилых домов комфортной низкой этажности, для покупки доступны 113 квартир эргономичных планировок, а также два коммерческих помещения на первой линии главной улицы Верхнего Услона.

    Входные группы и благоустройство двора полностью соответствуют требованиям к комфорт-классу: безбарьерный доступ, панорамные двери, двор без машин (спроектирован масштабный наземный паркинг).
    8. ЖК «На Чехова». предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  8. ЖК «МАКСАТ», по данным Единого рейтинга застройщиков, занял первое место в региональном рейтинге в декабре 2024 года и третье — по итогам года. Жилой комплекс бизнес-класса построен в Старо-Татарской слободе, в историческом сердце Казани.

    5 жилых секций переменной этажности образуют закрытый квартал, внутри двора для жителей разбиты три сада. Дизайнерская отделка подъездов, лобби для жильцов и гостей, витражные входные группы, квартиры с мастер-спальнями, террасами и выходом в сад — все соответствует высоким требованиям, предъявляемым к жилью бизнес-класса.

    Сейчас в домах идут отделочные работы и монтаж систем комфорта.
    9. Жилой комплекс бизнес-класса построен в Старо-Татарской слободе, в историческом сердце Казани. предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"
  9. Открылся сквер «Максат» на улице Галиаскара Камала, который ГК «Новастрой» подарила городу. Ранее здесь была неуютная зона с гаражами, территорию благоустроили по просьбе жителей. Теперь здесь есть общедоступная зона отдыха с гамаками и шезлонгами, площадки для детских игр и воркаута. В центре сквера установлена специальная кадка, где можно высаживать растения.
    10. предоставлено мэрией Казани
  10. ГК «Новастрой» открыла первую часть лыжной трассы рядом со своими ЖК «Белая аллея» и «Прованс». Эта деятельность компании наглядно иллюстрирует слоган «С Нова — здорово!»: компания вкладывает усилия и средства в организацию спортивных локаций вблизи строящихся жилых комплексов.

    — Мы хотим, чтобы наши жители имели возможности круглый год вести активный и здоровый образ жизни, — прокомментировал это событие Денис Самарин.

Деятельность компании наглядно иллюстрирует слоган «С Нова — здорово!». предоставлено пресс-службой ГК "Новастрой"


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    Людмила Губаева

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    Справка

    ЖК «МАКСАТ» — застройщик ООО СЗ «Идельстрой», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «Прованс» — застройщик ООО СЗ «Прогресс-Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    ЖК «На Чехова» — застройщик ООО СЗ «Стимул», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

    Таун-парк SOKUROV (Сокуров) — застройщик ООО «Арт-Строй 1». Разрешения на ввод в эксплуатацию получены.

    Комплекс апартаментов Vertical Boutique (Вертикаль Бутик)— Застройщик ООО СЗ «КРОНОС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

    ЖК NOVA (НОВА) — застройщик ООО «СЗ «Бизнесстройпроект». Проектная декларация — на сайте нашдом.рф

    ЖК «Новатория» — застройщик ООО «СЗ Новый Дом», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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