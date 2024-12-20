Офис продаж в Ленобласти, лидерство по сдаче объектов в Татарстане и новые старты
Итоги 2024 года в ГК «Новастрой»
Группа компаний «Новастрой» в 2024 году продолжила уверенное развитие, поддерживая высокие темпы строительства, сохраняя качество, которым славится компания. «Новастрой» вышел на федеральный рынок с объектом комфорт класса в Ленинградской области, и уже летом состоялось официальное открытие офиса продаж ЖК «Новатория» в городском поселке Новоселье. Кроме того, состоялся старт продаж первого жилого комплекса комфорт класса в Верхнем Услоне «ЖК на Чехова». Введен в эксплуатацию ЖК комфорт-класса «Прованс». Продолжается возведение комплекса «НОВА» — открыты продажи второй очереди. Компания лидирует в рейтинге региональных застройщиков по объему сданного жилья, более того получила деловую премию «Реальный рейтинг», а ЖК «Максат» и «SOKUROV таун-парк» удостоены наград летней премии ТОП ЖК-2024. В 2025-й год компания идет с новыми идеями и с позитивным настроем.
- Жилые комплексы ГК «Новастрой были отмечены наградами премии ТОП ЖК-2024 в двух номинациях. ЖК Таун-парк SOKUROV получил первое место в номинации «Лучший ЖК-новостройка в ПФО, малоэтажные дома». ЖК «Максат» стал бронзовым призером номинации «Лучший ЖК-новостройка в Республике Татарстан».
Премию вручили в рамках международной выставки «Стройка», которая прошла в апреле в МВЦ «Казань Экспо».
- В сентябре введен в эксплуатацию ЖК комфорт-класса «Прованс» в Высокогорском районе. Общая площадь жилого комплекса составляет 37 тысяч квадратных метров. 4 дома переменной этажности (6 — 8 этажей) построены из кирпича, проведено индивидуальное газовое отопление, территория жилого комплекса благоустроена по современным стандартам.
Почти все квартиры были проданы уже на стадии строительства.
- В августе состоялось торжественное открытие офиса продаж проекта «Новатория», который ГК «Новастрой» реализует в Ленинградской области (г.п. Новоселье).
Запланировано 4 очереди строительства среднеэтажных домов. Квартиры комфорт-класса, просторные дворы, прогулочные зоны, вся социальная инфраструктура в шаговой доступности, экологичные материалы и парковое благоустройство — все это делает новый проект желанным объектом для покупки квартир. Новый офис продаж уже активно работает, продажи идут.
— Выход на федеральный уровень несет для компании ряд преимуществ. Во-первых, это диверсификация портфеля. Несмотря на то, что наш рынок жилья развивается согласно общероссийским тенденциям, региональная специфика тоже присутствует. Реализация проектов в разных субъектах позволяет бизнесу повысить устойчивость. Второй важный момент — это продуктовое развитие. Рынок Ленинградской области более развит, по сравнению с Татарстаном, хотя республика активно догоняет Ленобласть по многим параметрам. Реализация проекта в этом субъекте позволит компании конкурировать с сильными игроками на их поле и, соответственно, расти, — комментирует это событие коммерческий директор «Новастрой» Антонина Дарчинова.
- ГК «Новастрой» стала победителем деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Строительство жилой недвижимости». Премия была учреждена интернет-изданием «Реальное время», победитель в этой специальной номинации был определен по площади сданного в Татарстане жилья с начала 2024 года. С 1 января 2024 года ГК «Новастрой» сдала наибольший объем жилых «квадратов» среди татарстанских застройщиков — 50 тысяч квадратных метров жилья, из них 36 тысяч — с опережением сроков. Лидерство это подтверждено и Единым рейтингом застройщиков.
— Год был сложным — и по строительству, и по продажам. Но мы соблюдали все графики, исполнили обязательства перед дольщиками, справились с опережением сроков, — комментировал победу Денис Самарин, генеральный директор ГК «Новастрой».
- Стартовали продажи 2 очереди ЖК «NOVA». Строительство жилого комплекса на месте бывшего ресторана «Акчарлак» на границе Советского и Вахитовского районов Казани идет высокими темпами. На сегодняшний день в секции «В» завершены 80% работ по устройству вентиляции, на 90% готова каменная кладка до 7-го этажа включительно. В секции «А» возводится уже 19-й этаж (работы завершены на 90%), активно строятся подземные парковки.
Напомним, ГК «Новастрой» возводит жилой комплекс бизнес-класса на 17 тысяч квадратных метров. В нем будет 313 квартир разной планировки и площади — от студий до пентхаусов с индивидуальным доступом на этаж, от уютных «двушек» до эксклюзивных форматов с собственными террасами и патио.
- Проект апарт-отеля Vertical Boutique стал финалистом 16-й федеральной премии URBAN и вошел в топ-5 в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». Премия URBAN — одно из важных событий, которое определяет лучшие проекты жилой городской недвижимости в России.
- Начались продажи в ЖК «На Чехова» в Верхнем Услоне. Жилой комплекс комфорт-класса находится в центре поселка, его окружает развитая социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиника, магазины. Комплекс состоит из двух жилых домов комфортной низкой этажности, для покупки доступны 113 квартир эргономичных планировок, а также два коммерческих помещения на первой линии главной улицы Верхнего Услона.
Входные группы и благоустройство двора полностью соответствуют требованиям к комфорт-классу: безбарьерный доступ, панорамные двери, двор без машин (спроектирован масштабный наземный паркинг).
- ЖК «МАКСАТ», по данным Единого рейтинга застройщиков, занял первое место в региональном рейтинге в декабре 2024 года и третье — по итогам года. Жилой комплекс бизнес-класса построен в Старо-Татарской слободе, в историческом сердце Казани.
5 жилых секций переменной этажности образуют закрытый квартал, внутри двора для жителей разбиты три сада. Дизайнерская отделка подъездов, лобби для жильцов и гостей, витражные входные группы, квартиры с мастер-спальнями, террасами и выходом в сад — все соответствует высоким требованиям, предъявляемым к жилью бизнес-класса.
Сейчас в домах идут отделочные работы и монтаж систем комфорта.
- Открылся сквер «Максат» на улице Галиаскара Камала, который ГК «Новастрой» подарила городу. Ранее здесь была неуютная зона с гаражами, территорию благоустроили по просьбе жителей. Теперь здесь есть общедоступная зона отдыха с гамаками и шезлонгами, площадки для детских игр и воркаута. В центре сквера установлена специальная кадка, где можно высаживать растения.
- ГК «Новастрой» открыла первую часть лыжной трассы рядом со своими ЖК «Белая аллея» и «Прованс». Эта деятельность компании наглядно иллюстрирует слоган «С Нова — здорово!»: компания вкладывает усилия и средства в организацию спортивных локаций вблизи строящихся жилых комплексов.
— Мы хотим, чтобы наши жители имели возможности круглый год вести активный и здоровый образ жизни, — прокомментировал это событие Денис Самарин.
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Справка
ЖК «МАКСАТ» — застройщик ООО СЗ «Идельстрой», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Прованс» — застройщик ООО СЗ «Прогресс-Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «На Чехова» — застройщик ООО СЗ «Стимул», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Таун-парк SOKUROV (Сокуров) — застройщик ООО «Арт-Строй 1». Разрешения на ввод в эксплуатацию получены.
Комплекс апартаментов Vertical Boutique (Вертикаль Бутик)— Застройщик ООО СЗ «КРОНОС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
ЖК NOVA (НОВА) — застройщик ООО «СЗ «Бизнесстройпроект». Проектная декларация — на сайте нашдом.рф
ЖК «Новатория» — застройщик ООО «СЗ Новый Дом», проектная декларация на сайте наш.дом.рф