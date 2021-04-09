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«Ак Барс» обвинили в развязывании информационной войны из-за Емелина

10:55, 09.04.2021 1
«Ак Барс» обвинили в развязывании информационной войны из-за Емелина
Фото: ak-bars.ru

Бывший хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ Николай Лемтюгов назвал ситуацию вокруг капитана омской команды Алексея Емелина информационной войной. Он уверен, что начало этому положили казанцы.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош», — написал Лемтюгов в «Твиттере».

Также Лемтюгов отметил, что Емелин находится в сознании и передвигается самостоятельно. Тяжелое состояние здоровья хоккеиста, по его словам, оценивается только по анализам спортсмена.

Напомним, сообщалось, что в анализах Емелина обнаружили наркотические средства. Хоккеист был экстренно перевезен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Ранее Емелина поддержал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

СпортХоккей
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Любители хоккея прекрасно знают о ресурсах и купленных журналистах омичами. Чья бы корова...
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