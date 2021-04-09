«Ак Барс» обвинили в развязывании информационной войны из-за Емелина

Бывший хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ Николай Лемтюгов назвал ситуацию вокруг капитана омской команды Алексея Емелина информационной войной. Он уверен, что начало этому положили казанцы.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош», — написал Лемтюгов в «Твиттере».

Про наркотики в крови Алексея Емелина- это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош — Nikolay Lemty13 (@lemty13) April 7, 2021

Также Лемтюгов отметил, что Емелин находится в сознании и передвигается самостоятельно. Тяжелое состояние здоровья хоккеиста, по его словам, оценивается только по анализам спортсмена.

Напомним, сообщалось, что в анализах Емелина обнаружили наркотические средства. Хоккеист был экстренно перевезен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Ранее Емелина поддержал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.