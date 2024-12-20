Путин предложил приравнять социальные гарантии матерей-героинь к гарантиям Героев Труда

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, предложил предоставить матерям-героиням те же социальные гарантии и льготы, что и Героям Труда России. Об этом сообщают «Ведомости».

Путин подчеркнул, что воспитание троих и более детей — это огромный труд и матери-героини заслуживают такого же высокого статуса и материального обеспечения, как и Герои Труда. Он призвал устранить существующее неравенство и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, положенные Героям Труда, на женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Президент также отметил рост числа многодетных семей в России (с 23,3% в 2018 году до более 30% в 2023 году), но указал на сохраняющуюся тенденцию снижения рождаемости, связанную с поздним вступлением в брак.

Напомним, что звание «Мать-героиня» было восстановлено указом президента в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, при условии, что младшему ребенку исполнился год. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации. Женщинам, удостоенным этого звания, выплачивают по 1 миллиону рублей.

Рената Валеева