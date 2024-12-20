Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку, проект и трех блогеров

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналистку Викторию Ивлеву-Йорк*, проект «Лаборатория университетской прозрачности»*, адвоката Николая Полозова*, а также блогеров Ислама Белокиева* и Хасана Узарова* (Хасан Халитов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Виктория Ивлева-Йорк* обвиняется в призывах к финансовой поддержке ВСУ и выступлениях против специальной военной операции. Проект «Лаборатория университетской прозрачности»* обвиняется в распространении информации от иностранных агентов, распространении недостоверной информации о действиях российских властей, а также в сотрудничестве с организациями, признанными нежелательными на территории России. Адвокат Николай Полозов* обвиняется в аналогичных действиях.

Блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров* обвиняются в распространении недостоверной информации о действиях российских властей и выступлениях против специальной военной операции.