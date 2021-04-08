Капитан «Салавата Юлаева» Панин выступил в поддержку Емелина

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин выступил в поддержку защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

Он опубликовал фотографию хоккеиста в «Инстаграме» и призвал болельщиков не обращать внимания на публикации в СМИ.

«Хочу поддержать и пожелать здоровья Лехе. И прошу не обращать внимания на то, что пишут в СМИ», — написал Панин.

Напомним, в преддверии второго матча серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом» стало известно о госпитализации Алексея Емелина. Чуть позже хоккеист был перевезен из Казани в Москву, где его поместили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

В МВД Татарстана заявили, что в анализах игрока были найдены следы наркотических средств, в связи с чем в ведомстве начали проверку. Сегодня в НИИ им. Склифосовского сообщили об отсутствии следов запрещенных препаратов в крови спортсмена.