Самые экологичные в Татарстане: в Казани награждают победителей конкурса «ЭКОлидер»
Сегодня подводятся итоги республиканского конкурса «ЭКОлидер». На церемонии награждения работает выездная редакция «Реального времени»
В КРК «Пирамида» проходит традиционная для окончания года церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса «ЭКОлидер». Республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экология» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана и журналисты. В этом году на конкурс поступила 291 заявка по 21 номинации, наибольшее количество заявок поступило в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».
На церемонии награждения в «Пирамиде» работает выездная редакция «Реального времени».
Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов РТ
Руслан Валиев, начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК»
Александр Жалюк, руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез»
Рафис Ахметзянов, начальник Волжско-Камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ
Марс Валеев, директор ГБУ «Геоцентр»
Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ
Азат Зиганшин, руководитель Российского экологического общества в РТ
Дмитрий Шиллер, председатель регионального отделения РГО
Елена Гильмизянова, председатель Совета ветеранов при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
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