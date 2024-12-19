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Самые экологичные в Татарстане: в Казани награждают победителей конкурса «ЭКОлидер»

14:00, 19.12.2024 Мероприятие: Республиканский конкурс «ЭКОлидер-2024»

Сегодня подводятся итоги республиканского конкурса «ЭКОлидер». На церемонии награждения работает выездная редакция «Реального времени»

Самые экологичные в Татарстане: в Казани награждают победителей конкурса «ЭКОлидер»
Фото: Реальное время

В КРК «Пирамида» проходит традиционная для окончания года церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса «ЭКОлидер». Республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экология» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана и журналисты. В этом году на конкурс поступила 291 заявка по 21 номинации, наибольшее количество заявок поступило в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».

На церемонии награждения в «Пирамиде» работает выездная редакция «Реального времени».

Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов РТ

Руслан Валиев, начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК»

Александр Жалюк, руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез»

Рафис Ахметзянов, начальник Волжско-Камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Марс Валеев, директор ГБУ «Геоцентр»

Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ

Азат Зиганшин, руководитель Российского экологического общества в РТ

Дмитрий Шиллер, председатель регионального отделения РГО

Елена Гильмизянова, председатель Совета ветеранов при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

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