Путин предложил увеличить сумму выплат компаниями при рождении ребенка до миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета предложил увеличить с 50 тыс. до миллиона рублей не облагаемую налогом сумму единовременных выплат компаниями своим сотрудникам при рождении ребенка. Его слова передает ТАСС.

Путин отметил позитивный опыт некоторых компаний, выплачивающих сотрудникам так называемый «корпоративный семейный капитал», и призвал к поддержке и масштабированию подобных инициатив. Он подчеркнул, что такая мера стимулирует ответственный подход бизнеса к демографической политике и помогает решать проблему низкой рождаемости.

Кроме того, президент предложил создать рейтинг крупнейших компаний, учитывающий количество сотрудников с детьми до шести лет, как ключевой показатель их участия в решении демографических проблем.

Рената Валеева