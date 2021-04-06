Капитана «Авангарда» Емелина перевезут из Казани в реанимацию института Склифосовского

Капитан «Авангарда» защитник Алексей Емелин будет экстренно перевезен в реанимацию института Склифосовского в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.

Хоккеисту накануне стало плохо, и перед второй игрой серии с «Ак Барсом» он был госпитализирован в инфекционную больницу Казани. По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, состояние игрока оставалось тяжелым.

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Емелин пока в Казани. Диагноза нет. Его состояние могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение».

Чуть позже на сайте «Авангарда» появилось официальное обращение генменеджера, где он отметил, что хоккеисту разрешили транспортировку в Москву.

Отметим, что Емелин получил травму в одном из игровых эпизодов в первом матче серии с «Ак Барсом» в Казани. Он сразу ушел в раздевалку, но чуть позже вернулся в игру. На второй матч хоккеист не вышел.

Подробнее о второй встрече команд в столице Татарстана читайте в материале «Реального времени».