Капитана «Авангарда» Емелина перевезут из Казани в реанимацию института Склифосовского
Капитан «Авангарда» защитник Алексей Емелин будет экстренно перевезен в реанимацию института Склифосовского в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.
Хоккеисту накануне стало плохо, и перед второй игрой серии с «Ак Барсом» он был госпитализирован в инфекционную больницу Казани. По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, состояние игрока оставалось тяжелым.
«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Емелин пока в Казани. Диагноза нет. Его состояние могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение».
Чуть позже на сайте «Авангарда» появилось официальное обращение генменеджера, где он отметил, что хоккеисту разрешили транспортировку в Москву.
Отметим, что Емелин получил травму в одном из игровых эпизодов в первом матче серии с «Ак Барсом» в Казани. Он сразу ушел в раздевалку, но чуть позже вернулся в игру. На второй матч хоккеист не вышел.
Подробнее о второй встрече команд в столице Татарстана читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей
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