В Казани зарегистрировали прилет восьми беспилотников
По последним данным штаба Рустама Минниханова, зарегистрировано восемь прилетов. Из них один атаковал промышленное предприятие, но не попал, один — над рекой, и шесть — в жилые районы.
- К счастью, на текущий момент информации о погибших и пострадавших не поступало.
Работники смен на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях для обеспечения их безопасности.
Также в пресс-службе раиса республики сообщили, что в районе «Манхэттена» обстановка спокойная. Пожаров, паники и пострадавших нет. Сообщения о происшествиях не подтверждаются.
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