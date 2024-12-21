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В Казани зарегистрировали прилет восьми беспилотников

10:03, 21.12.2024
В Казани зарегистрировали прилет восьми беспилотников
Фото: Мария Зверева

По последним данным штаба Рустама Минниханова, зарегистрировано восемь прилетов. Из них один атаковал промышленное предприятие, но не попал, один — над рекой, и шесть — в жилые районы.

  • К счастью, на текущий момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

Работники смен на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях для обеспечения их безопасности.

Также в пресс-службе раиса республики сообщили, что в районе «Манхэттена» обстановка спокойная. Пожаров, паники и пострадавших нет. Сообщения о происшествиях не подтверждаются.

Анастасия Фартыгина

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