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В Татарстане объявлен штормовой ветер, местами ожидаются метели, гололед и сильная гололедица

18:43, 20.12.2024
В Татарстане объявлен штормовой ветер, местами ожидаются метели, гололед и сильная гололедица
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в республике и Казани 21 декабря:

  • местами возможны сильные метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее. В Казани туман и ухудшение видимости ожидаются ночью и утром;
  • предполагаются ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега. В Казани эти явления возможны ночью и утром;
  • прогнозируется сильный южный ветер с порывами до 15—18 м/с (в Казани до 15 м/с);
  • на дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируются плюсовые температуры. Последний морозный день — пятница.

Рената Валеева

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