В нескольких школах Казани эвакуировали детей
В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо, сообщает мэрия города.
Детей на время проводили в подвалы в целях безопасности.
— Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно, — предупредили в пресс-службе мэрии.
Также эвакуируют студентов в 7, 8 и 3 зданиях КАИ, занятия и зачеты переносятся.
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