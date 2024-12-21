В нескольких школах Казани эвакуировали детей

Фото: Мария Зверева

В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо, сообщает мэрия города.

Детей на время проводили в подвалы в целях безопасности.

— Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно, — предупредили в пресс-службе мэрии.



Также эвакуируют студентов в 7, 8 и 3 зданиях КАИ, занятия и зачеты переносятся.



Елизавета Пуншева