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В нескольких школах Казани эвакуировали детей

09:59, 21.12.2024
В нескольких школах Казани эвакуировали детей
Фото: Мария Зверева

В Казани провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо, сообщает мэрия города.

Детей на время проводили в подвалы в целях безопасности.

— Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно, — предупредили в пресс-службе мэрии.

Также эвакуируют студентов в 7, 8 и 3 зданиях КАИ, занятия и зачеты переносятся.

Елизавета Пуншева

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