Два моста и дорога оказались подтоплены в Татарстане в результате паводка

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На реке Свияга в Татарстане произошло подтопление низководных мостов рядом с населенными пунктами Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района. Также на Казанке подтопило грунтовую проселочную дорогу в селе Качелино Арского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

«По состоянию на 9.30: уровень воды над уровнем низководного моста вблизи населенного пункта Кият составляет 45 см. Уровень воды над уровнем низководного моста вблизи Черки-Кильдуразы составляет 45 см. Уровень воды над уровнем грунтовой дороги вблизи Качелино составляет 10 см», — говорится в сообщении.

Жителям предлагают объезжать место подтопления через населенный пункт Тоншерма Тетюшского района, через Фролово по направлению в Черки-Дюртиле Буинского района. Попасть в Качелино можно через подъезд по автомобильной дороге с южной части. Проехать к северной отрезанной части населенного пункта можно по грунтовой проселочной дороге.

Ранее сообщалось, что для предотвращения паводка в Закамье увеличат сбросы на Жигулевской ГЭС.

Ольга Плешкова