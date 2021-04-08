В Татарстане подтопило еще один низководный мост

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Новошешминском районе в результате паводка на реке Шешма подтопило низководный мост вблизи населенного пункта Слобода Архангельская, рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Уровень воды на реке Шешма вблизи составляет 205 см. Уровень подтопления моста 200 сантиметров. Высота перелива над дорожным полотном моста составляет 5 см.

Объехать место подтопления можно через село Тубылгы Тау Новошешминского района, расстояние составляет 31 км.

Спасателями организовано дежурство ОП «Ерыклы» ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» на 1 АРС-14 (ЗиЛ-131) для противопожарной безопасности. В населенном пункте имеются магазины, а также подвоз продуктов будет осуществляться выездными автомобильными лавками от РАЙПО по объездной дороге.

Ранее сообщалось, что в двух районах Татарстана произошло превышение отметки выхода воды на пойму. Два моста и дорога оказались подтоплены в Татарстане в результате паводка.

Ольга Плешкова