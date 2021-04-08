В двух районах Татарстана произошло превышение отметки выхода воды на пойму

Фото: МЧС РТ (архив)

В двух районах Татарстана произошло превышение отметки выхода воды на пойму, МЧС оповестило о штормовом неблагоприятном гидрологическом явлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В восемь утра на реке Берсут в Мамадышском районе РТ уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму на 6 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 132 см.

На реке Кубня в селе Чутеево Кайбицкого района РТ сохраняется выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 91 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 62 см.

Ранее сообщалось, что два моста и дорога оказались подтоплены в Татарстане в результате паводка.

Ольга Плешкова