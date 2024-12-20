Восточная сказка о волевом пророке и хитрой магрибской принцессе

Городская филармония представила мюзикл «Юсуф — Зулейха»

Чулпан Закирова, Руслан Закиров и танцовщицы.. Фото: предоставлено Казанской городской филармонией

Почти целый год ушел у Казанской городской филармонии и ансамбля танца «Казань» на подготовку музыкально-хореографического спектакля «Йосыф — Зөләйха»/«Юсуф — Зулейха», основанного на поэме Кул Гали «Кысса-и Йусуф»/«Сказание о Юсуфе». Главные роли в нем исполнили Cаида Мухаметзянова, Руслан Закиров и руководитель ансамбля Чулпан Закирова, также выступившая режиссером-постановщиком.

Готовили к апрелю, выпустили в конце года

Историю пророка Юсуфа в казанских театрах ставят давно. В 1918-м пьесу по ней написал Карим Тинчурин. В Кариевском идет «Йусуф» (консультантом выступил председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдинов). В Тинчуринском ее ставили в 2012-м. Режиссер Туфан Имамутдинов с фондом «Живой город» проводил целую лабораторию по поэме, итогом которой стали несколько перформансов.

Изначально планировалось, что мюзикл покажут еще в апреле, однако работа растянулась до начала зимы. «Кысса-и Йусуф» — поэма XIII века, не просто популярное (бестселлер многих веков в тюркском мире!), а многослойное произведение. С одной стороны, это история пророка Юсуфа, с другой — притча о покорности воле бога, с третьей — романтическая драма.

Мюзикл в КЦ «Чулпан» сосредотачивается на любви, впрочем, намечая немного и другие линии. Либретто написала мама Чулпан Закировой, артистка театра Камала Рузия Мотыгулла. К слову, поставить «Юсуфа» в Камаловском — было мечтой режиссера Фарида Бикчантаева.

Музыку создавали в восемь рук: Ляйсан Закирова, Ляйсан Махмутова (часть трио «ЗуЛяйЛя»), Алмас Асхадуллин (один из редких казанских композиторов, работающих с тюркскими инструментами), Алия Хафизуллина. Тексты песен написала Резеда Губаева.

Саида Мухаметзянова тоже поработала с хореографами. предоставлено Казанской городской филармонией

Некоторые из этих треков следовали представлениям арабского мира о музыке, к концу мюзикла преобладали европейские баллады не без гитарных запилов и суетливых барабанов. Также прозвучала песня арабского композитора Фарида аль-Атраша, известная в СССР в исполнении Батыра Закирова, как «О светоч грез моих». Актеры исполняли песни вживую.

Художникам по костюмам Асель Исмагиловой и Зульфире Ахмеровой и автору по сценографии Анастасии Бузунеевой явно предложили вспомнить все серии диснеевского «Аладдина»: каждый костюм, кроме разве что детских, — это множество ярких деталей, дающих представление о том, как европейцы представляют себе мир Востока. Весьма тщательно выписаны и мультимедиа-заставки, опять же, с аллюзией на любимые мультфильмы.

Главным сценическим элементом становится лестница из двух частей — она символизирует то дом, то темницу, то превращается в часть базара.

Два злобных брата Юсуфа. предоставлено Казанской городской филармонией

Можно ли простить родственников?

Сюжет составляют основные элементы истории о Юсуфе, которые помнят все, кто читал эту книгу. Мальчик (Султан Нотфуллин) рассказывает отцу Якубу (Рустем Асаев) сон про поклоняющиеся звезды. Папа поясняет, что он станет великим человеком и его братья будут ему поклоняться. Родственникам (их в мюзикле всего трое) это не особо по нутру. Шамгун (Рафаэль Якупов) и Лябиб (Ильнур Хисамутдинов) хотят расквитаться с братцем, Ямин (Флорит Гиздатуллин) беспокоится о нем, но не может пойти против коллектива. Так что мальчик оказывается в колодце, а потом становится рабом.

Между тем Зулейхе (Саида Мухаметзянова) в Магрибе он видится во сне, где она узнает, что Юсуф — царь Египта. Но на тот момент страной пирамид управлял престарелый мужчина (Айзат Мардан). Спасает Зулейху ее прислужница Зайтуна (Ляйсан Махмутова), дочка ведьмы, принимая ночью облик своей хозяйки в объятьях мужа.

После уже взрослая Зулейха (Чулпан Закирова) покупает Юсуфа (Руслан Закиров) как раба. Но тот отказывается повиноваться ее страстным требованиям, отправляется в тюрьму, из которой возвращается в должности визиря. Зулейха обретает молодость, Якуб — зрение, братья — прощение.

Традиционно эффектно сделаны массовые сцены. предоставлено Казанской городской филармонией

Зулейха, Клеопатра, Снежная королева

Можно уверенно сказать, что два с половиной часа действа — это представление для взрослых. Несмотря на ценз 12+, не все можно объяснить ребенку из того, что происходит на сцене. К примеру, почему Зулейха носит с собой деревянного божка. Да, она язычница, и только в конце спектакля, под недовольные вопли Зайтуны, завуалированно говорит, что примет веру Юсуфа.

К тому же ансамбль «Казань» несет на себе значительную часть успеха спектакля, танцуя и за публику на базаре, и за невольниц, и за сплетниц, которые при виде Юсуфа режут не апельсины, а свои пальцы. А костюмы их не только блестящи, но чувственны. Вопросы вызывает только качество некоторых шоу-элементов: вышедший для вау-эффекта мастер с ножами и половины не смог кинуть в деревянный круг.

Ляйсан Махмутова и Чулпан Закирова. предоставлено Казанской городской филармонией

При том что Саида Мухаметзянова указана как одна из главных героинь, ее роль в спектакле не так уж велика — она появляется в первой части и в финале. Зато здесь можно увидеть, как она степенно танцует. Функция Руслана Закирова также больше сосредоточена на проникновенном вокале, ведь он по своей роли и не может делать что-то невероятное, только повиноваться богу.

А вот Чулпан Закирова выжимает из роли максимум, меняет костюмы, превращаясь то в Клеопатру, то в Снежную королеву (обозначая тем самым корыстные сердечные помыслы). Соблазняет Юсуфа со своими одалисками. Превращается в немощную старуху, потерявшую все, кроме веры в любовь. Тем самым героиня меняет акценты в постановке — это теперь даже больше история сомнений и озарений Зулейхи, чем эпос о мальчике, который выжил.

Те, кто решится впервые прочитать после мюзикла поэму, будут, вероятно, удивлены, насколько она шире постановки. Но в мире условного музыкального шоу постановка городской филармонии выглядит как компромисс между презентацией наследия и представлением о нем в массовом сознании. Надеемся, что и музыку выложат на стриминги — звучит она многообещающе.